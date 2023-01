Quelle est cette fête de la communauté noire aux États-Unis qui a vu le jour après des émeutes qui ont fait 34 morts ?

il y a 43 minutes

De nombreuses célébrations et fêtes importantes ont lieu au cours des derniers mois de l'année, notamment le Diwali indien, le Hanukkah juif et le Noël chrétien, mais avez-vous déjà entendu parler de Kwanzaa ?

Créé par le militant et écrivain Maulana Karenga en 1966, Kwanzaa est un jour férié célébré par certains Afro-américains du 26 décembre au 1er janvier.

Le nom du festival vient de l'expression "matunda ya kwanza", qui signifie "premiers fruits" en swahili, une langue parlée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, dont le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Malawi, le Burundi et la Tanzanie.

Kwanzaa est considéré comme une célébration de la vie et constitue un moyen pour les membres de la communauté noire des États-Unis de se réunir et de célébrer leurs racines et leur culture.