Le général Tchiani, l'ancien casque bleu nigérien de l'ONU qui a pris le pouvoir par un putsch

Crédit photo, ORTN

Author, Paul Melly

Role, Analyste Afrique

il y a 14 minutes

Autrefois impliqué dans les efforts de maintien de la paix dans les pays touchés par la guerre, le général Abdourahmane Tchiani a maintenant déclenché une crise majeure en Afrique de l'Ouest en organisant un coup d'État au Niger.

Discret et jusque-là peu connu en dehors de son entourage immédiat, il était le commandant de la garde présidentielle nigérienne jusqu'à ce qu'il sorte de l'ombre pour renverser celui qu'il était chargé de protéger, le président Mohamed Bazoum.

Le général Tchiani s'est autoproclamé chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CSNP), la junte militaire mise en place après sa prise de pouvoir le 26 juillet.

Pendant ce temps, son ancien patron croupit en résidence surveillée.

M. Bazoum a eu des contacts téléphoniques sporadiques avec des dirigeants internationaux, mais il est par ailleurs isolé.

Le général Tchiani a, jusqu'à présent, rejeté toutes les suggestions de compromis. Il a tenu à distance la plupart des émissaires internationaux, mais a accordé mercredi une audience à l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria et ancien émir de Kano, Muhammadu Sanusi.

La sous-secrétaire d'Etat américaine Victoria Nuland, en visite lundi au Niger, n'a pas pu rencontrer le général de 62 ans.

Une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) n'est pas allée plus loin que l'aéroport.

Une deuxième mission conjointe prévue par les émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine (UA) et des Nations Unies (ONU), prévue mercredi, a été reportée après que la junte a déclaré que ce n'était pas le bon moment pour les rencontrer.

Général Tchiani est certainement à la hauteur de sa réputation d'entêté et de taciturne.

Il n'était pas présent au grand rassemblement que la junte a organisé dimanche à Niamey, la capitale du Niger. Il n'est apparu à la télévision qu'à trois reprises depuis le coup d'État et a pris la parole deux fois - une fois pour se présenter comme le nouveau dirigeant du Niger et une fois pour prononcer un discours le jour de l'indépendance.

C'est peut-être en partie parce que même lui ne sait pas vraiment où va cette crise.

La CEDEAO, dont le Niger est signataire du protocole de bonne gouvernance et de démocratie, va-t-elle vraiment lancer une intervention militaire, comme elle a menacé de le faire ?

Ou le bloc ouest-africain attendra-t-il que les sanctions fassent progressivement leur travail en augmentant la pression sur la junte, d'autant plus qu'il existe une opposition politique importante à l'option militaire au Nigeria et dans certains autres États de la Cédéao ?

Crédit photo, Getty Images

L’actuel président en exercice de la CEDEAO, le président nigérian Bola Tinubu, a maintenant réitéré sa préférence pour la voie diplomatique et une nouvelle indication de ce que lui et ses collègues pensent pourrait émerger après leur dernier sommet à Abuja jeudi.

Face à ces incertitudes, et encouragé par le succès des autres putschistes au Mali, au Burkina Faso et en Guinée à résister à la pression régionale, il semble que le général Tchiani ait pour le moment décidé de se replier et de gagner du temps.

La junte a annoncé la nomination d'un Premier ministre, l'ancien ministre des Finances et responsable de la Banque africaine de développement, Ali Mahaman Lamine Zeini, signalant ses ambitions d'établir une transition politique prolongée.

Certains analystes se sont demandé si le renversement de M. Bazoum, qui est issu de la communauté arabe minoritaire, pourrait ouvrir des tensions ethniques au Niger. Cependant, un fort sentiment de cohésion interculturelle et d'identité nationale a toujours été une force distinctive du Niger moderne.

Lire aussi :

Un ancien rebelle touareg et haut ministre, Rhissa ag Boula, a maintenant lancé un "Conseil de la résistance" pour rétablir M. Bazoum dans ses fonctions, et le présente en termes résolument nationaux. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun signe que la junte s'aventure sur une voie sectaire qui divise.

Pourtant, Gen Tchiani n'hésite pas à prendre de gros risques d'un autre ordre. La décision de détenir M. Bazoum et d'organiser le coup d'État était en soi un pari assez important. S'il avait échoué, c'est le général lui-même qui serait maintenant dans une cellule de prison.

Et les décisions de dénoncer publiquement les accords de défense de longue date avec l'ancienne puissance coloniale la France et, semble-t-il, de demander l'aide du mercenaire russe controversé Wagner, étaient sûres de contrarier davantage la Cédéao et les gouvernements occidentaux, même s'ils jouent bien avec les foules anti-Bazoum à Niamey.

Au cours de sa carrière de près de 40 ans, le général Tchiani a été formé dans des académies militaires au Sénégal, en France, au Maroc, au Mali et aux États-Unis.

Il a également servi dans :

Des opérations de maintien de la paix de l'ONU en Côte d'Ivoire, dans la région soudanaise du Darfour et en République démocratique du Congo

Une force de la CEDEAO en Côte d'Ivoire

Et la Force opérationnelle interarmées multinationale dans laquelle collaborent des troupes du Niger, du Tchad, du Nigeria et du Cameroun dans la campagne contre le groupe islamiste militant Boko Haram.

Il est donc ironique qu'il risque maintenant une confrontation militaire avec la CEDEAO en ignorant son ultimatum de rendre le pouvoir à M. Bazoum.

Le général Tchiani a également été affecté à divers postes de commandement au Niger même, mais pas réellement dans la campagne contre les groupes djihadistes qui représentent désormais une menace aussi grave pour son propre pays et le Mali, le Burkina Faso et le Bénin voisins dans le Sahel central.

Mais deux choses ressortent de sa longue carrière militaire.

Jusqu'à sa promotion à la tête de la garde présidentielle en 2011, ni à l'étranger ni dans son pays, il n'avait occupé de postes au plus haut niveau de commandement qui nécessitaient de travailler en étroite collaboration avec des dirigeants civils et des partenaires internationaux pour élaborer une stratégie et résoudre des problèmes politiques, sociaux et diplomatiques délicats.

L'homme de 62 ans a toujours été un "soldat des soldats", affecté à des tâches militaires spécifiques plutôt qu'à l'image plus large de la défense et de la sécurité.

Même après avoir été placé à la tête de la garde présidentielle par le prédécesseur de M. Bazoum, Mahamadou Issoufou, il a gardé ses vues pour lui, parlant peu.

Il ne faisait pas partie de la discussion publique ou politique plus large sur la meilleure façon de lutter contre la violence djihadiste et les tensions intercommunautaires locales occasionnelles qui ont posé de tels défis ces dernières années.

Crédit photo, Getty Images

Étroitement fiable mais rarement entendu, il semble avoir été une personnalité intensément privée, à certains égards même pas très connue des présidents qui se sont confiés à sa protection.

On savait que ses relations avec M. Bazoum, allié de longue date de M. Issoufou, étaient plus distantes et ces dernières semaines, des rumeurs circulaient selon lesquelles le président s'apprêtait à le contraindre à la retraite.

Peut-être que des ressentiments personnels s'étaient accumulés, inexprimés mais toujours puissants.

Le retrait de son poste, même à un âge assez normal pour la retraite, aurait certainement été un coup dur pour un homme qui, en quatre décennies, a gravi progressivement les échelons, après avoir débuté comme simple soldat.

Le Genéral Tchiani est issu de l'ethnie haoussa majoritaire, et vient de la région de Tillabéri, terre traditionnelle de recrutement des militaires.

Pourtant, il n'est pas issu du milieu typique du corps d'officiers ou n'a pas de liens politiques évidents. Il a dû gravir les échelons depuis la base.

M. Bazoum est aussi quelqu'un qui est issu d'un milieu assez modeste et qui a ensuite gravi progressivement les échelons scolaires et professionnels, dans son cas à l'université puis comme enseignant dans le secondaire et syndicaliste, avant de se lancer en politique au début des années 1990.

Mais curieusement, le général Tchiani n'a jamais vraiment noué de relations de travail confortables avec M. Bazoum - alors qu'il semble s'entendre plus facilement avec M. Issoufou.

Maintenant bien sûr, après tant d'années hors de l'œil du public, le général Tchiani se retrouve sur un cours intensif de gestion de crise politique et diplomatique.

Jusqu'à présent, il s'est appuyé sur ce qui l'a le mieux servi au cours de ses longues années dans l'armée : la retenue, une réticence prudente à exprimer pleinement son opinion devant les autres et un refus de faire des compromis.

Mais le Général Tchiani et la junte ont intelligemment touché une corde de ressentiment anti-français parmi de nombreux Nigériens et ils essaieront de la transformer en une base plus large de soutien et un soutien populaire défiant pour la confrontation avec la Cedeao.

Alors que ce face-à-face éprouvant avec le Nigeria et d'autres membres du bloc ouest africain, risque de se produire dans les prochains jours et que les sanctions seront de plus en plus sévères, entraînant une hausse du coût de la vie pour les citoyens simples, ces nouvelles compétences populistes et politiques seront d'autant plus cruciales que le général jouera le pari le plus risqué d'une carrière jusqu'ici prudente.