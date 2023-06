Comment le Japon est parti d'un passé impérialiste pour arriver à un pacifisme garanti par la constitution

Manifestation contre les changements apportés à la constitution : la majorité des Japonais est favorable à la renonciation à la guerre promise dans la Magna Carta.

La guerre en Ukraine et l'instabilité croissante de la région indo-pacifique, avec des craintes quant aux prochaines actions de la Chine et de la Corée du Nord, ont remis au goût du jour le débat sur le "pacifisme" japonais.

Prévu dans la constitution de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce concept repose sur la "renonciation à la guerre" du Japon ainsi que sur la promesse que le pays ne maintiendrait jamais de troupes militaires.

Mais, la situation de plus en plus instable dans la région a incité les analystes et les représentants politiques de diverses parties du monde à s'interroger sur "la mort du pacifisme japonais".

La réforme de la constitution était l'une des principales plateformes politiques de Shinzo Abe, l'ancien premier ministre japonais assassiné en juillet 2022.

Depuis son entrée en fonction, l'actuel chef de gouvernement a approfondi le débat sur la question en citant des mesures nécessaires pour "renforcer radicalement" la défense du pays dans un contexte sécuritaire difficile.

L'administration de Fumio Kishida s'est lancée dans les dépenses militaires les plus importantes depuis des décennies et prévoit d'augmenter ses forces armées.

Mais après tout, comment le Japon a-t-il adopté pour la première fois les politiques de sécurité énoncées dans la constitution ? Est-il possible de qualifier le pays de "pacifiste" ?

Un passé impérialiste

L'histoire du Japon remonte à l'Antiquité, avec une tradition impériale qui a débuté il y a plus de 2 000 ans et s'est consolidée au Moyen Âge.

La principale période d'investissement dans l'expansion territoriale du pays s'est toutefois déroulée aux XIXe et XXe siècles.

En 1896, après 700 ans d'un régime féodal dominé par la présence de militaires au pouvoir, le pays est entré dans l'ère Meiji, lorsque le 122e empereur a effectivement assumé ce qui était auparavant une autorité "officieuse".

Officiers japonais à Pékin, Chine, lors de l'invasion de 1937.

Au cours de cette période, de profondes transformations politiques, économiques et sociales ont été instituées qui ont finalement conduit le Japon à devenir l'une des grandes puissances capitalistes du monde.

Selon Alexandre Uehara, membre du Centre d'études et d'affaires asiatiques et professeur de relations internationales à l'ESPM, le pays a également été fortement influencé par les politiques impérialistes adoptées à l'époque par des pays tels que l'Angleterre, la France, les États-Unis et l'Allemagne.

"Le Japon a appris à gérer les relations internationales à la manière de l'Occident. En particulier entre la première et la deuxième guerre mondiale, le pays a mené des actions militaires très agressives, mais qui, à certains égards, sont similaires à celles employées par les pays européens en Afrique et dans d'autres régions."

À la recherche de nouveaux marchés de consommation et de matières premières, le gouvernement japonais a commencé à utiliser les guerres comme moyen de conquérir des territoires dans d'autres pays de l'Est.

Lors de la guerre contre la Chine, le Japon a conquis l'île de Formose (aujourd'hui Taïwan).

Au début du XXe siècle, le Japon a envahi et occupé la Corée. Entre 1904 et 1905, outre un conflit avec la Russie, le pays domine la Mandchourie et devient la principale force impérialiste de la région.

Mais tout cela s'est déroulé dans la violence. L'un des épisodes les plus marquants est connu sous le nom de "massacre de Nankin", lorsque, en décembre 1937, les troupes japonaises ont envahi la ville orientale du même nom.

Mais cet événement fait l'objet de nombreux récits contestés. Alors que la Chine affirme que plus de 300 000 personnes ont été tuées, certains nationalistes japonais nient tout massacre. Pékin accuse également Tokyo de n'avoir jamais présenté d'excuses suffisantes pour tout ce qui s'est passé.

"À la fin du XIXe siècle, le Japon est devenu un allié important des puissances occidentales, mais après la Première Guerre mondiale, la croissance japonaise a été perçue comme une menace et le pays a été victime de diverses restrictions, notamment en ce qui concerne l'accès au marché pétrolier", explique M. Uehara.

Du point de vue occidental, l'expansion du Japon en Asie et son gouvernement militariste étaient considérés comme agressifs, en particulier par les États-Unis.

C'est alors que les Japonais ont rejoint l'Axe, un groupe également formé par l'Allemagne et l'Italie, lors de la Seconde Guerre mondiale.

Les troupes japonaises attaquent les rues de Zhabei, un quartier ouvrier de Shanghai, 1937.

De nombreux autres épisodes de violence ont été enregistrés dans ce contexte, mais les actions contre les "femmes de réconfort" sont souvent citées comme des conséquences de la cruauté de l'impérialisme japonais.

Ces jeunes femmes, originaires pour la plupart de Corée, mais aussi d'autres pays comme l'Indonésie, Taïwan, les Philippines et la Chine, ont été contraintes de servir d'esclaves sexuelles aux soldats japonais pendant la guerre.

On estime qu'environ 200 000 femmes ont été enfermées à cette fin dans des bordels militaires.

Bien que les premières plaintes aient été déposées en 1981, le Japon n'a reconnu l'existence de ces bordels militaires que 12 ans plus tard. En 2007, Tokyo a présenté des excuses officielles à la Corée du Sud et a signé un accord avec ce pays pour indemniser les familles et les victimes.

Mais de nombreuses femmes encore en vie, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme et des militants, insistent sur le fait que la compensation financière n'était pas suffisante et qu'elles gardent de la rancune pour les actions du Japon. Même les relations entre les gouvernements de Tokyo et de Séoul restent délicates.

À l'époque, l'impérialisme japonais est allé beaucoup plus loin et a finalement déterminé l'avenir du pays.

Lorsque la France est tombée aux mains des nazis en 1940, le Japon a occupé l'Indochine française.

Dans les années qui ont suivi, il a étendu son occupation à des pays tels que les Philippines, la Birmanie (aujourd'hui Myanmar) et la Malaisie. Les affrontements avec les États-Unis dans la région du Pacifique ont suivi.

Les militaires japonais pensaient que s'ils pouvaient neutraliser la flotte américaine dans le Pacifique, ils auraient la voie libre pour conquérir davantage de territoires en Asie de l'Est et dans les îles de la région.

Le résultat a été l'attaque surprise de la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï, en 1941, qui a conduit à l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale et, finalement, aux attaques nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki.

La nouvelle Constitution

Après le largage des bombes, le Japon s'est rendu et a reconnu sa défaite.

Le pays est alors occupé par les troupes américaines et contraint d'accepter les conditions imposées par les États-Unis.

L'un des grands défis de cette période a été la reconstruction des infrastructures et de l'économie du pays. La rédaction d'une nouvelle constitution, supervisée par les Américains, faisait également partie de ce processus.

Ce document visait à éliminer toute possibilité de remilitarisation du pays, en exprimant littéralement, à l'article 9, qu'"aucune force terrestre, maritime ou aérienne ne sera maintenue à l'avenir, ni aucun autre potentiel de guerre", et en renonçant explicitement à la guerre "pour toujours".

Après la Seconde Guerre mondiale, les Japonais en uniforme s'inclinent devant les Américains victorieux.

Certains pensent que cette clause a affaibli le Japon, mais d'autres affirment que la modifier revient à renoncer au pacifisme et à oublier les douloureuses leçons de l'histoire.

"Au moment où la constitution pacifiste a été imposée par les États-Unis, un aspect culturel, typiquement asiatique, a également joué un rôle important au cours de cette période. Il s'agit du fait qu'au lieu de garder rancune après une défaite, le gouvernement japonais reconnaît sa défaite et la supériorité militaire occidentale", explique le professeur de l'ESPM.

"Mais il était également pratique pour le Japon de rester sous la protection des États-Unis, de rester en dehors des conflits et d'investir dans son redressement économique".

David Boling, directeur du Japon et du commerce asiatique au sein du cabinet de conseil Eurasia Group, a également déclaré à BBC News que l'expérience de la Seconde Guerre mondiale avait été si mauvaise pour le Japon que nombre de ses citoyens en ont conclu que la guerre, en général, était un désastre, et que le pays avait donc développé une tendance pacifiste.

"Au Japon, de nombreuses personnes sont très fières de la Constitution. Ils l'appellent souvent la Constitution de la paix de manière très positive. Il existe donc un groupe interne qui se sent fier de ce texte", explique-t-il.

La "patience proactive"

Toutefois, au fil des ans, le pacifisme littéral a été réinterprété et adapté à l'évolution du contexte international.

Les troupes d'autodéfense (SDF), qui seraient la version japonaise d'une armée, ont été créées en réponse à la guerre de Corée (1950-53) et au début de la guerre froide.

Dans les années 1990, lors de la première guerre du Golfe, le Japon a envoyé les FAD en mission de paix - c'était la première fois que des troupes étaient envoyées dans des conflits internationaux.

Le ministère de la Défense a ensuite été créé et, plus tard, sous le gouvernement de Shinzo Abe, un Conseil national de sécurité a été établi au sein du cabinet du Premier ministre pour coordonner les politiques de sécurité.

Un autre changement majeur est intervenu en 2015, avec l'entrée en vigueur d'une loi basée sur une réinterprétation de l'article 9, qui stipulait en substance que les forces d'autodéfense pouvaient, si cela s'avérait nécessaire pour la sécurité et la survie du Japon, recourir à la force pour le compte d'autres nations telles que les États-Unis ou l'Australie, par exemple.

Dans ses discours, Shinzo Abe a qualifié sa stratégie de diplomatie et de sécurité nationale de "pacifisme proactif".

Les tensions croissantes en Asie et dans le Pacifique ont modifié le rôle du Japon dans la région.

Mais d'aucuns remettent en question l'utilisation de l'expression au vu des changements et des réinterprétations adoptés au fil des ans.

Dans son livre Japan as a Global Military Power, Christopher Hughes, professeur à l'université de Warwick, affirme que le Japon n'est pas un pays pacifiste.

Il cite comme arguments pour défendre sa thèse le fait que le pays dispose du troisième ou quatrième budget militaire au monde, qu'il recherche des capacités de contre-attaque, qu'il possède la plus grande flotte d'avions de chasse F-35 après les États-Unis, qu'il a le droit de participer à des opérations d'autodéfense collective et qu'il maintient une cyberdéfense proactive.

Pour Alexandre Uehara, la participation du Japon au dialogue quadrilatéral sur la sécurité, une alliance composée également des États-Unis, de l'Inde et de l'Australie en opposition à la Chine, n'est pas non plus la position d'un pays totalement pacifiste.

Le professeur de l'ESPM est toutefois d'accord avec la classification du Japon en tant que "pacifiste proactif", étant donné que la nation n'est pas activement impliquée dans des conflits et que la majorité de la population soutient le renoncement à la guerre proposé dans la Constitution.

Le tournant décisif

Depuis son arrivée au pouvoir l'année dernière, le Premier ministre Fumio Kishida s'est encore plus engagé dans les discussions sur une réforme de l'article 9.

"Le pacifisme est une idée fixe du public japonais, qui ne va pas l'abandonner", estime James D. Brown, professeur associé de sciences politiques à l'université Temple au Japon.

"Il s'agit plutôt d'un processus de réinterprétation de la signification du pacifisme. S'il signifiait autrefois l'opposition à l'utilisation de la force armée, il signifie aujourd'hui l'opposition à l'agression et l'acceptation de l'utilisation de la force au nom de l'autodéfense, dans une liste croissante de circonstances", a-t-il déclaré à la BBC.

Le Japon se trouve une fois de plus à un tournant, confronté à des défis sans précédent qui ont fait naître la peur de l'encerclement.

En effet, la Chine, qui s'affirme, dépense des milliards de dollars pour son armée et prend des mesures de plus en plus audacieuses en mer de Chine méridionale, notamment à l'encontre de Taïwan, qui se trouve à proximité des îles méridionales du Japon.

Cette situation a suscité l'inquiétude des Japonais, qui craignent qu'en cas de conflit armé à Taïwan, le Japon ne soit non seulement entraîné dans une guerre entre les États-Unis et la Chine, mais aussi pris pour cible en tant qu'allié des États-Unis.

Après tout, le pays abrite des bases militaires américaines et la plus grande concentration de troupes américaines en dehors des États-Unis.

Abe (à gauche, ancien premier ministre) et Kishida (à droite, actuel premier ministre) ont tous deux défendu la militarisation.

La Corée du Nord, quant à elle, constitue une menace existentielle permanente. Ses ambitions nucléaires sont devenues très inquiétantes l'année dernière, lorsqu'elle a lancé un nombre record de missiles, dont un qui a survolé le Japon.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et la possibilité que Moscou utilise des armes nucléaires ont également suscité des discussions sur une éventuelle guerre nucléaire.