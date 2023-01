Jeunes, femmes et toxicomanes victimes d'overdose d'opioïdes en Somalie

4 janvier 2023

Par Fathi Mohamed Ahmed Mogadiscio

Crédit photo, FATHI MOHAMED AHMED Légende image, Amino Abdi s'est exprimée sur sa dépendance dans l'espoir de réduire les tabous qui entourent ce problème.

C'est la découverte du corps d'une jeune femme de 22 ans dans les rues de la capitale somalienne, Mogadiscio, l'année dernière, qui a mis en lumière le problème de la toxicomanie féminine dans la ville. Les agents de santé ont conclu qu'elle était morte d'une overdose d'opioïdes.

Les amis de l'influenceuse des médias sociaux ont déclaré qu'elle s'injectait des drogues depuis longtemps. Ils ont dit qu'elle était défoncée lorsqu'elle a enregistré certaines de ses populaires vidéos TikTok.

La police a enregistré une augmentation de la toxicomanie à Mogadiscio et ailleurs en Somalie, y compris chez les femmes. Ils disent que les gens se tournent vers de nouveaux types de drogues.

Alors qu'ils avaient l'habitude de mâcher la feuille de khat - qui n'est pas illégale - de boire de l'alcool, de renifler de la colle ou de fumer du haschisch, de plus en plus de personnes consomment des opioïdes qu'elles s'injectent directement dans les veines. Il s'agit notamment de la morphine, du tramadol, de la péthidine et de la codéine.

Début décembre, la police a saisi un important lot de médicaments délivrés sur ordonnance, principalement des opioïdes, à l'aéroport international de Mogadiscio. Elle a arrêté les importateurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La plupart des substances consommées sont disponibles sans ordonnance dans les pharmacies de Mogadiscio.

"Les pilules et les drogues injectables sont particulièrement populaires auprès des jeunes femmes et des filles", a déclaré un médecin de Mogadiscio, qui a demandé à ne pas être nommé en raison de la sensibilité du sujet.

"Beaucoup de ces substances créent une dépendance et il est facile de les acheter sans ordonnance dans les pharmacies de toute la ville."

"J'ai commencé à dormir dans les voitures"

Une autre drogue populaire utilisée par les jeunes femmes est une forme de tabac à chiquer appelée "tabbuu", qui peut provoquer un cancer de la bouche et de la gorge.

Amino Abdi, 23 ans, consomme de la drogue depuis cinq ans. Bien que la toxicomanie féminine soit un sujet tabou en Somalie, elle a décidé d'en parler ouvertement à la BBC dans l'espoir de contribuer à briser le silence et à réduire les préjugés.

Crédit photo, FATHI MOHAMED AHMED Légende image, Il n'existe pas de véritables centres de réhabilitation en Somalie pour aider les personnes à se débarrasser des drogues hautement addictives.

"J'ai commencé à mâcher du tabac avec les filles avec lesquelles je vivais", dit-elle.

"Elles avaient une mauvaise influence sur moi. Je suis devenue dépendante du tabac puis je suis passée à des drogues plus dures, surtout celles que je pouvais m'injecter par voie intraveineuse, principalement le tramadol et la péthidine."

Mme Abdi dit que sa consommation de drogue a grimpé en flèche lorsqu'elle a commencé à avoir des problèmes avec son mari. Elle est maintenant divorcée et vit avec sa jeune fille.

"C'est à cause de mon ex que je suis devenue dépendante des drogues dures. Ma dépendance est devenue si forte que j'ai perdu la tête. J'ai commencé à dormir dans des voitures et dans la rue".

Mme Abdi essaie d'arrêter de se droguer mais dit qu'il est très difficile de le faire car il n'y a pas de centres de réhabilitation appropriés en Somalie pour gérer son sevrage.

Elle dit qu'il est impossible d'arrêter toutes les drogues en même temps. Elle a réussi à réduire son habitude de s'injecter des opioïdes, mais elle continue à mâcher du tabac et à fumer la shisha.

Les parents, en particulier les mères, sont désespérément inquiets du problème croissant de la drogue chez leurs filles, dont certaines sont encore à l'école.

Khadijo Adan a remarqué que sa fille de 14 ans avait un comportement inhabituel.

"Elle dormait à des heures étranges et se comportait de façon anormale", raconte-t-elle.

"Un jour, j'ai trouvé des pilules de tramadol et du tabac à chiquer dans son sac. Je l'ai confrontée et elle m'a dit qu'elle avait commencé à se droguer sous la pression de ses camarades."

Mme Adan a envoyé son enfant vivre dans un centre dirigé par des cheikhs musulmans. Elle ne prend plus de drogues car il lui est impossible d'y avoir accès.

De nombreux parents envoient leurs enfants "à problèmes" dans de telles institutions, notamment ceux qui souffrent de maladies mentales, ceux qui sont impliqués dans la criminalité ou la drogue et ceux qui sont soupçonnés d'être homosexuels.

De graves abus ont eu lieu dans certains centres, notamment l'enchaînement et le passage à tabac des détenus.

Les enfants des rues en danger

Alors qu'elle s'efforce de faire face à la pire sécheresse depuis 40 ans et à plus de trois décennies de conflit, les ressources limitées de la Somalie ne permettent pas de couvrir les besoins humains les plus élémentaires, et encore moins de s'attaquer à des problèmes tels que la toxicomanie.

Quelques petites organisations tentent de combler cette lacune en sensibilisant la population aux dangers de la drogue.

Crédit photo, AFP Légende image, Les feuilles fraîches du khat, populaire en Somalie, ont un léger effet stimulant lorsqu'elles sont mâchées.

La Green Crescent Society se rend dans les écoles et les universités pour mettre en garde les étudiants contre les différents types de dépendance, notamment la toxicomanie, les jeux d'argent et les médias sociaux.

Sirad Mohamed Nur dirige la fondation Mama Ugaaso, qui se concentre sur la toxicomanie chez les jeunes, notamment les filles.

"Nous faisons de notre mieux pour décourager les jeunes de se droguer en organisant des programmes de sensibilisation qui mettent en évidence les risques sanitaires liés à l'abus de substances.

"Nous faisons également pression sur le gouvernement pour qu'il intervienne et fasse quelque chose. Mais cela ne suffit pas. Des mesures drastiques sont nécessaires pour éviter que ce fléau ne devienne incontrôlable, notamment chez les enfants des rues."

Selon le ministère des femmes et du développement des droits de l'homme, plus de 40 % des enfants des rues se droguent.

Environ un cinquième des enfants des rues en Somalie sont des filles. Environ 10 % d'entre eux ont moins de six ans, certains n'ont que trois ans.

Bien que le khat, la colle et le tabac à chiquer soient les substances les plus couramment consommées par les enfants des rues, une étude menée par le ministère a révélé que près de 10 % d'entre eux consomment des opioïdes et environ 17 % des somnifères.

L'augmentation de la consommation de drogues chez les jeunes marginalisés a entraîné une hausse de la criminalité, notamment de la violence à l'égard des femmes et des filles.

Selon l'organisme de recherche Somali Public Agenda, elle a également conduit au phénomène récent des gangs de rue, connus sous le nom de "Ciyal Weero", qui sèment la terreur à Mogadiscio.

Dans certains cas, les drogues sont utilisées pour abuser des femmes, comme dans la ville de Baidoa, dans le sud-ouest du pays, où une femme aurait été violée après avoir reçu un opioïde.

L'augmentation de la consommation de drogues par voie intraveineuse risque d'annuler la prévalence relativement faible du VIH et du sida en Somalie.

"L'augmentation récente du nombre de personnes s'injectant des drogues, en particulier des opioïdes, expose un tout nouveau groupe de Somaliens au risque de contracter le virus", déclare le Dr Sadia Abdisamad Abdulahi, responsable du programme VIH au ministère somalien de la santé.

La répression des pharmacies

Selon les professionnels de la santé, l'un des moyens les plus efficaces de s'attaquer au problème des opioïdes est de cibler les personnes qui vendent les médicaments, dont la plupart sont des pharmaciens.

Crédit photo, FATHI MOHAMED AHMED Légende image, Les pharmacies ont gagné beaucoup d'argent en vendant des analgésiques et des opioïdes aux jeunes.

La police a commencé à sévir contre eux.

Un pharmacien qui n'a pas voulu donner son nom dit que lui et ses collègues ne sont pas du tout contents de l'intervention de la police.

"Je dirige une pharmacie à Mogadiscio depuis de nombreuses années. Avant, il était si facile de vendre des drogues aux jeunes, y compris aux filles, en partie parce que personne ne savait quel genre d'effet les drogues auraient sur eux", a-t-il déclaré.

"Nous vendions à tout le monde et nous gagnions beaucoup d'argent.

"Mais les parents travaillent maintenant avec la police qui a commencé à nous surveiller et parfois à nous arrêter. Nous craignons maintenant de vendre de la drogue aux jeunes et nous perdons ainsi des revenus."

En s'exprimant sur la toxicomanie féminine, des jeunes femmes courageuses comme Amino Abdi et des mères comme Khadijo Adan ont fait le premier pas important pour mettre le problème sur la place publique.

L'intervention de la police et les programmes de sensibilisation aux drogues seront également utiles, mais sans davantage de ressources et d'attention, il est peu probable que le problème disparaisse de sitôt.