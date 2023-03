Cinq choses à savoir sur l’opposant sénégalais Ousmane Sonko

Ousmane Sonko, inspecteur des impôts et domaines a connu en quelques années une ascension politique fulgurante. De fonctionnaire radié, il devient député à l’Assemblée nationale, puis maire de la ville de Ziguinchor. Après être arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019, l’un des plus farouches opposant au président Macky Sall veut briguer à nouveau le suffrage des Sénégalais lors de la prochaine présidentielle prévue le 24 février 2024.

Pourquoi Ousmane Sonko a-t-il été radié de la fonction publique ?

Cette sanction pour manquement au devoir de réserve fait suite à une série de déclarations faites par l’inspecteur des impôts et domaines quelques mois plus tôt.

Il précise s’exprimer en tant que chef de parti politique et évoque une disposition de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), qui oblige tous les fonctionnaires à dénoncer toutes malversations financières dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction.

Qu’en est-il de sa carrière politique ?

Deux ans plus tard, en 2019, Ousmane Sonko présente sa candidature à la magistrature suprême. Il arrive à la troisième place avec 15,76 % de voix. Il est devancé par Macky Sall, le président sortant qui est réélu pour un second mandat et l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, président du parti REWMI. Ce dernier a par la suite rejoint la coalition au pouvoir, et est actuellement Président du Conseil Économique, Social et Environnemental.