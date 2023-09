Les attentats suicides au Sri Lanka ont-ils été orchestrés pour gagner les élections ?

Le dimanche de Pâques 2019, des kamikazes ont frappé trois églises et trois hôtels au Sri Lanka.

"J'aurais aimé mourir mille fois aux côtés de mes deux filles et de mon mari. Quand j'ai repris conscience, j'ai vu le corps sans vie de ma plus jeune fille. Toute ma famille a été tuée à l'église le dimanche de Pâques."

Le 21 avril 2019, une série d’attentats suicides visant des églises catholiques et des hôtels de luxe au Sri Lanka ont tué 269 personnes.

"Je n'ai même pas eu l'occasion d'assister aux funérailles et de dire au revoir à mes deux enfants et à mon mari, étant blessée à l'hôpital", a-t-elle déclaré à la BBC.

"Je ne les reverrai plus jamais. Le chagrin que je porte en moi est au-delà des mots."

Au cours des quatre années qui se sont écoulées, des soupçons ont circulé parmi certains Sri Lankais, notamment divers hommes politiques et d'éminents catholiques, selon lesquels le massacre aurait pu être organisé pour organiser un retour au pouvoir de la famille Rajapaksa.

Cette dynastie politique influente, qui a occupé à la fois la présidence et le poste de Premier ministre pendant une grande partie des deux dernières décennies, a toujours nié toute implication dans l'attaque.

Le documentaire Dispatches allègue qu'un officier supérieur des renseignements sri-lankais a rencontré les kamikazes avant les attaques, que les renseignements militaires ont induit la police en erreur dans ses tentatives d'appréhender le groupe et qu'à la suite des atrocités, le nouveau gouvernement de Gotabaya Rajapaksa a saboté les enquêtes.

"En tuant leur propre peuple pour le pouvoir, ils ont choisi des églises et des hôtels. Une vérité très laide", déclare dans l'émission le lanceur d'alerte, ancien allié des Rajapaksas.

Les kamikazes

C'était un militant islamiste qui voulait créer un califat islamique au Sri Lanka et était heureux de mourir en essayant.

Zahran et un deuxième kamikaze sont morts à l'hôtel Shangri-La de Colombo lors des attentats de Pâques.

Peu de temps après les attentats, le groupe État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité et publié une vidéo montrant des hommes qu'ils prétendaient être les auteurs de l'attentat.

Selon Dispatches, un an avant l'attentat, une réunion avait eu lieu entre le groupe islamiste – dont le chef Zahran – et un agent des renseignements de haut rang, Suresh Sallay.

Le lanceur d’alerte affirme qu’il le sait parce qu’il a lui-même organisé la réunion et qu’il attendait dehors.

Le lanceur d'alerte et son patron

Il affirme que l'officier des renseignements et les islamistes ont planifié l'attaque ensemble, pour déstabiliser le pays à majorité bouddhiste et créer une atmosphère de peur et de colère qui entraînerait les Rajapaksas vers la victoire à l'élection présidentielle de 2019, ce qui s'est exactement produit sept mois après les attaques.