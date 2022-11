Le célèbre fraudeur nigérian Hushpuppi écope d'une peine de 11 ans aux États-Unis

il y a 55 minutes

Un influenceur Instagram notoire du Nigeria est emprisonné pendant plus de 11 ans aux États-Unis pour son rôle dans un syndicat international de fraudeurs.

Selon Don Alway, directeur adjoint en charge du bureau local du FBI à Los Angeles, Abbas était devenu, derrière les paillettes de son compte, "l'un des blanchisseurs d'argent les plus prolifiques au monde".

"Abbas a utilisé ses plateformes de réseaux sociaux pour gagner en notoriété et se vanter de l'immense richesse qu'il a acquise en menant des escroqueries par compromission de courriels d'affaires, des braquages de banques en ligne et d'autres fraudes cybernétiques qui ont ruiné financièrement des dizaines de victimes et apporté une aide au régime nord-coréen", annonce M. Alway dans un document judiciaire lundi.