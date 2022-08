Le président français Emmanuel Macron veut resserrer les liens avec l'Algérie en pleine crise énergétique

Selon l'Élysée, le président Macron a "fait le choix d'orienter cette visite vers l'avenir... et de poser les bases d'une relance de la relation". Il voyage avec une délégation de 90 personnes composée de ministres, de chefs d'entreprise et de personnalités sportives.

Mais ils estiment que l'objectif principal de la visite sera de créer les conditions d'une coopération plus étroite sur les questions économiques et sécuritaires urgentes.

"On ne vient pas avec une délégation aussi nombreuse - comprenant les ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'économie et de l'intérieur - et on ne reste pas deux jours, si tout ce que l'on veut, c'est discuter du passé", déclare Hasni Abidi, directeur du Centre de recherche sur le monde arabe et la Méditerranée, basé à Genève.