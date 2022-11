La mentalité de croissance que tous les travailleurs doivent cultiver

Par Joanna York BBC Worklife

Les patrons disent depuis longtemps que les travailleurs doivent avoir un état d'esprit de croissance. Aujourd'hui, cette compétence est plus importante que jamais - et il est possible de la maîtriser.

Parmi les changements quotidiens dans le monde du travail, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour que les employés cultivent des compétences qui les aident à mieux gérer les défis du lieu de travail.

C'est là qu'intervient l'idée de l'"état d'esprit de croissance", c'est-à-dire la conviction que les travailleurs sont capables d'améliorer activement leurs compétences, plutôt que d'être innés dans leur capacité ou leur incapacité à accomplir certaines tâches.

Pourtant, cet état d'esprit de "capacité à faire" peut être plus difficile à maîtriser qu'il n'y paraît. Pour ce faire, il faut savoir accepter les obstacles, tirer les leçons des critiques et persévérer lorsque les choses se compliquent.

Même si nous sommes convaincus qu'une telle ténacité vaut la peine d'être développée, dans la pratique, les doutes et les craintes peuvent dominer.

"Nous sommes câblés pour croire nos émotions", explique Elaine Elliott-Moskwa, psychologue et auteur de The Growth Mindset Workbook, basée à Princeton, dans le New Jersey (États-Unis).

"Lorsqu'une personne dit "Je sens que je ne suis pas assez bon", ce sentiment est très puissant, même s'il s'agit d'une croyance sur ses capacités." Au cœur de l'état d'esprit de croissance, il s'agit d'apprendre à surmonter de tels sentiments d'incapacité ou d'insuffisance face aux obstacles, et de reconnaître au contraire une opportunité d'apprendre. Et cultiver cette approche peut présenter des avantages considérables. Les employés qui ont une attitude de croissance peuvent exploiter un ensemble de compétences utiles pour gérer le stress, établir des relations de soutien avec leurs collègues, faire face à l'échec et développer des attributs qui les aideront à faire avancer leur carrière.

Qu'est-ce que la mentalité de croissance ?

La mentalité de croissance est apparue en 1988 comme une théorie relative à l'éducation. "Il s'agissait de savoir pourquoi les enfants intelligents échouent face à la difficulté malgré leurs capacités réelles", explique Elliott-Moskwa.

L'idée était que l'attitude de l'élève face à un défi, plutôt que ses capacités innées, était un facteur déterminant de la réussite. En d'autres termes, l'idée que nous nous faisons de notre capacité à faire quelque chose peut avoir un impact significatif sur le résultat d'une tâche.

Aborder un défi avec une mentalié de croissance plutôt qu'avec une mentalité fixe est un choix que tout le monde peut faire.

Carol Dweck, professeur à Stanford et psychologue, a réduit ce concept à deux approches qui peuvent déterminer les résultats : " la mentalité de croissance " et " la mentalité fixe."

"La mentalité fixe est l'idée que vos capacités sont élevées ou faibles, et qu'il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour les changer", explique Elliott-Moskwa, "alors que la mentalité de croissance est l'opinion selon laquelle vos capacités sont malléables ou modifiables."

Si certaines personnes peuvent naturellement pencher d'un côté plutôt que de l'autre, les gens n'ont pas carrément une mentalité fixe ou de croissance pour tous les problèmes - au contraire, aborder un défi avec un état d'esprit de croissance plutôt qu'un état d'esprit fixe est un choix que chacun peut faire.

Pour beaucoup de gens, cependant, les moments de difficulté suscitent souvent un état d'esprit fixe. Par exemple, dit Elliott-Moskwa, lorsqu'une personne reçoit des critiques d'un patron ou a du mal à accomplir une nouvelle tâche, elle peut ressentir un sentiment d'inadéquation. Dans ces situations, la réaction de l'état d'esprit fixe peut être "Je ne suis pas assez bon" ou "Je ne peux pas le faire", dit-elle.

En revanche, l'approche de la mentalité de croissance aborde la même situation de manière différente. Les personnes qui ont une mentalité de croissance n'interprètent pas ces moments comme des échecs personnels, mais reconnaissent plutôt un besoin d'amélioration.

Il est important de noter que les personnes travaillant avec une attitude de croissance se croient capables de s'améliorer et sont capables de décomposer les défis en étapes réalisables.

Cela signifie qu'il faut sortir de sa zone de confort et accepter un certain niveau de risque, d'incertitude et le potentiel d'échec qui accompagne l'essai de quelque chose de nouveau.

"On se sent un peu mal à l'aise, et aussi un peu excité", explique Isabella Venour, coach de l'état d'esprit basée à Londres, qui aide les professionnels à comprendre le rôle que jouent leurs croyances, leurs valeurs et leurs modes de pensée sur le lieu de travail.

"Vous avez un peu de risque que ça se passe mal, mais vous avez aussi le potentiel d'apprendre quelque chose et de grandir en tant qu'individu."

Légende image, Un état d'esprit de croissance signifie croire que vous pouvez activement améliorer vos capacités, plutôt que d'être simplement "mauvais" dans certaines tâches.

Pourquoi la mentalité de croissance est-elle importante sur le lieu de travail en ce moment ?

Une approche volontariste est toujours un atout sur le lieu de travail - elle démontre que les travailleurs sont adaptables et prêts à évoluer dans le cadre de leur travail et de leur entreprise.

Mais favoriser un état d'esprit de croissance joue un rôle important en aidant les travailleurs à traverser les turbulences et à améliorer leur résilience, car ils se sentent plus confiants et capables de faire face aux difficultés.

C'est essentiel à une époque où de nombreux employés luttent pour leur bien-être à la suite de la pandémie. Le rapport 2022 de Gallup sur l'état de la main-d'œuvre a montré que le stress chez les travailleurs du monde entier a augmenté de manière constante depuis le début de la pandémie en 2020.

Une enquête mondiale similaire menée par le Wellbeing Project a montré qu'en 2022, la résilience est particulièrement faible et que le risque d'épuisement professionnel demeure, surtout chez les non-cadres.

"Les gens sont tirés dans toutes les directions et mis à rude épreuve alors que les pressions du travail et de la vie se déversent les unes sur les autres", explique Mme Venour. "Les chefs d'entreprise remarquent que leurs employés ont du mal à faire face aux défis quotidiens."

L'état d'esprit de croissance fournit non seulement un cadre pour faire face aux défis, mais aussi un moyen de décomposer ces défis en étapes gérables. "Souvent, si nous ressentons une pression alors que nous ne sommes pas dans un état d'esprit de croissance, nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous ne pouvons pas contrôler", explique Venour.

"Il est beaucoup plus utile de se concentrer sur ce que nous pouvons influencer". Cela commence par l'identification par les travailleurs des forces personnelles qu'ils peuvent utiliser, puis par l'élaboration d'un plan pour améliorer les points faibles.

L'adoption d'une approche pragmatique permet de ne pas se laisser submerger et d'établir des limites, ce que beaucoup de travailleurs à distance ont du mal à faire.

Par exemple, "si votre patron vous confie une tâche qui vous semble irréaliste, il est plus facile de dire que vous n'êtes pas sûr du timing ou que vous avez besoin d'une réunion supplémentaire pour y voir plus clair", explique Mme Venour.

"Parce que vous avez confiance en vos capacités et que vous ne considérez pas vos faiblesses comme un motif de culpabilisation. Vous êtes capable de dire, j'ai besoin de soutien ici".

[Un état d'esprit de croissance] encourage les gens à se concentrer sur le feedback plutôt que sur l'échec - Isabella Venour

Il est possible de pratiquer l'état d'esprit de croissance individuellement, mais si une entreprise encourage l'ensemble de son personnel à adopter un état d'esprit de croissance, les résultats peuvent être encore plus puissants.

"Cela encourage les gens à se concentrer sur le retour d'information plutôt que sur l'échec", explique Mme Venour. Cela peut contribuer à motiver les employés à s'attaquer à des projets difficiles et à créer une culture d'apprentissage intégrée.

Des études suggèrent que c'est une chose que les travailleurs souhaitent massivement : dans une étude McKinsey & Company de 2022, 41 % des travailleurs ont déclaré que la principale raison pour laquelle ils quitteraient leur emploi était le manque de développement et d'avancement de carrière.

La première étape pour encourager la mentalité de croissance est la prise de conscience personnelle : la capacité d'identifier la mentalité fixe lorsqu'elle se produit, ce qui se manifeste souvent par des sentiments de malaise ou d'insuffisance face à un défi.

Tout d'abord, Elliott-Moskwa conseille de reconnaître et d'accepter ces sentiments, au lieu de s'en vouloir. "Ensuite, faites consciemment le choix de prendre une mesure conforme à ce que vous feriez si vous aviez l'esprit de croissance, c'est-à-dire la conviction que vous pouvez améliorer vos capacités", explique-t-elle.

Pour aider les clients à aborder les obstacles avec un état d'esprit de croissance, Mme Venour décompose souvent en petits morceaux les défis qui semblent écrasants. Par exemple, si un travailleur se sent incapable de faire une présentation devant des collègues, "quelle est la part d'émotion et quelle est la part de fait ?", demande-t-elle.

"Peuvent-ils parler ? Oui. Ont-ils déjà parlé devant plus d'une personne ? Oui. Ont-ils déjà fait des diapositives de présentation ? Oui. Donc, s'il y a des éléments qu'ils peuvent faire, [quelle est] la partie avec laquelle ils ne sont pas à l'aise ?"

Le fait de réduire un défi écrasant à un point de difficulté spécifique aide les travailleurs à se concentrer et réduit l'élément d'apprentissage requis à un niveau réalisable.

Souvent, l'apprentissage lui-même nécessite de demander de l'aide. L'un des concepts clés de l'état d'esprit de croissance consiste à considérer les autres comme une source d'inspiration plutôt que comme une concurrence, une approche qui peut contribuer à favoriser les équipes collaboratives.

"Si les travailleurs considèrent les autres comme des ressources et non comme des concurrents, ils sont ouverts à l'idée de partager les compétences et les capacités des autres et d'apprendre de leurs collègues", explique Elliott-Moskwa.