Quelles sont les conditions palestiniennes pour accepter une éventuelle normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël ?

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il pourrait y avoir un « axe historique » dans les relations de son pays avec l'Arabie saoudite.

Author, Tom Batman

Role, BBC News

Reporting from Jérusalem

il y a une heure

Une augmentation de plusieurs centaines de millions de dollars et davantage de contrôle sur les territoires occupés de Cisjordanie font partie des revendications palestiniennes en cas d'accord tripartite entre les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite et Israël, a appris la BBC.

Des responsables de l'Autorité palestinienne se sont entretenus mercredi dans la capitale saoudienne, Riyad, avec leurs homologues saoudiens.

Ils devraient également rencontrer des responsables américains.

On pense depuis longtemps que les Américains font pression en faveur d’un accord historique visant à normaliser les relations israélo-saoudiennes.

Cet accord sera soutenu par Washington et comprendra un accord de sécurité majeur que les Saoudiens cherchent à conclure avec les États-Unis. Toutefois, les perspectives de parvenir à de tels accords se heurtent à des obstacles importants et restent insaisissables.

"Nous ne prévoyons aucune annonce ni aucun développement imminent dans la période à venir", a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

Cependant, compte tenu de la possibilité d’un réalignement historique des relations au Moyen-Orient, des spéculations continuent sur le cadre potentiel d’un accord, la diplomatie américaine continuant de dialoguer avec diverses parties après les visites officielles à Riyad, Amman et Jérusalem cet été.

Crédit photo, REUTERS Légende image, En 2020, plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, ont normalisé leurs relations avec Israël.

Le président américain Joe Biden considérera probablement l’accord entre l’Arabie saoudite et Israël comme une réalisation majeure de sa politique étrangère, qu’il pourra commercialiser auprès des électeurs avant les élections de l’année prochaine.

Le Royaume d’Arabie Saoudite est à la tête du monde arabe et islamique et n’a pas officiellement reconnu Israël depuis sa création en 1948.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué cette possibilité le mois dernier, déclarant : "nous sommes à la veille d'un tournant historique."

Cependant, tout accord serait très controversé.

Apparemment, l’Arabie saoudite exige des garanties américaines pour obtenir des armes avancées fabriquées aux États-Unis et un programme nucléaire civil comprenant l’enrichissement de l’uranium au sein du Royaume, le plus controversé d’entre eux.

En retour, Israël bénéficiera des liens commerciaux et de défense avec la principale puissance du Golfe, ainsi que d’une plus grande intégration historique qu’Israël a toujours recherchée dans la région, à la suite d’autres accords de normalisation arabes conclus en 2020.

"Il s'agit principalement d'accords de sécurité et de commerce, et avec un rapide regard vers 2023, nous voyons maintenant que l'Arabie Saoudite veut également s'impliquer dans cela", a déclaré Diana Buttu, ancienne conseillère juridique de l'équipe de négociation officielle palestinienne dans des pourparlers de paix chancelants. avec les Israéliens.

Pour qu’un accord réussisse, il doit être considéré comme incluant d’importantes concessions israéliennes au bénéfice des Palestiniens.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane – le dirigeant de facto du royaume – doit calmer son peuple, historiquement opposé à Israël et profondément sympathique à la cause palestinienne.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Parmi les revendications des responsables palestiniens figure le contrôle de certaines parties de la Cisjordanie qui sont actuellement entièrement sous contrôle israélien.

Dans le même temps, le président Biden doit également prouver qu'il a réalisé des progrès significatifs pour que les Palestiniens obtiennent le soutien de son parti démocrate, car de nombreux membres du parti rejettent l'idée de tout avantage défensif pour les Saoudiens en raison de la dimension humaine du pays. Le bilan des droits de l'homme et son rôle dans la guerre au Yémen, et ils sont également hostiles à l'idée d'une récompense à l'actuelle coalition ultranationaliste au pouvoir en Israël, qu'ils considèrent comme exacerbant les tensions en Cisjordanie et qui a déclenché une instabilité sans précédent en Israël lui-même.

Une équipe de hauts responsables palestiniens à Riyad - comprenant les deux hommes les plus proches du président Mahmoud Abbas - le chef des renseignements palestiniens Majid Faraj et Hussein Al-Sheikh, secrétaire du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine - a rencontré le conseiller saoudien à la sécurité nationale Musaed Al-Aiban mercredi, selon un haut responsable palestinien familier des conversations.

Leur liste de revendications en échange d'une participation à l'opération soutenue par les États-Unis a été déterminée lors d'une réunion avec la secrétaire d'État adjointe américaine aux Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, la semaine dernière à Amman.

Le responsable palestinien a déclaré à la BBC que les demandes étaient notamment les suivantes :

Transférer l’administration de certaines parties de la Cisjordanie occupée, actuellement sous contrôle total israélien, connues sous le nom de zone C selon les accords d’Oslo, dans les années 1990, à l’administration de l’Autorité palestinienne.

Un "arrêt total" de la croissance des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.

Reprendre le soutien financier saoudien à l’Autorité palestinienne, qui a ralenti en 2016 et s’est complètement arrêté il y a trois ans, pour une valeur estimée à environ 200 millions de dollars par an.

Réouverture du consulat américain à Jérusalem-Est occupée – la mission diplomatique des Palestiniens – qui avait été fermé par l'ancien président américain Donald Trump.

Les négociations entre Israéliens et Palestiniens, sous l’égide des États-Unis, reprennent là où elles s’étaient arrêtées, sous la direction du secrétaire d’État John Kerry, en 2014.

De telles concessions sont d'une grande importance, car les Américains sont considérés comme excessifs par les Palestiniens, mais ce sont des exigences très éloignées de la position palestinienne officielle déclarée sur la normalisation saoudo-israélienne, qui est leur rejet total de l'accord s'ils ne disposent pas d’un État indépendant.

Cela fait suite à l'Initiative de paix arabe, menée par l'Arabie saoudite en 2002, qui prévoyait la reconnaissance d'Israël par le monde arabe en échange du retrait de ce dernier des territoires occupés et de la création d'un État palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec l'Est. Jérusalem comme capitale.

L’approche actuelle reflète la "situation difficile" à laquelle sont confrontés les dirigeants palestiniens, selon Diana Buttu.

L’ancien conseiller juridique de l’équipe officielle de négociation palestinienne dans les pourparlers de paix a ajouté : "les Palestiniens en général ne veulent faire partie d’aucun de ces accords parce que le soutien du monde arabe est le seul outil qui nous reste, et que nous ne sommes pas autorisés à mener une résistance armée, en plus de cela, nous ne pouvons pas prendre des mesures juridiques pour exiger la fin de l'occupation. On nous dit également que nous ne sommes pas autorisés à boycotter, à désinvestir et à imposer des sanctions."

Buttu a déclaré à la BBC : "l'Autorité palestinienne se demande maintenant : devrions-nous plutôt essayer de faire entendre nos revendications dans le but de les réaliser, ou devrions-nous faire ce que nous avons fait en 2020, c'est-à-dire les ignorer ? Encore une fois, c'est compliqué. , peu importe ce que fait l’Autorité palestinienne à cet égard, elle est vouée à l’échec."

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Les projets de réforme judiciaire élaborés par l'actuelle coalition ultranationaliste au pouvoir en Israël ont déclenché une instabilité sans précédent.

En 2020, trois pays arabes – les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc – ont normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre d'accords négociés par les États-Unis sous l'administration du président Trump.

Le Soudan s'est également engagé à prendre des mesures pour établir des relations diplomatiques avec Israël cette année-là, mais le processus a échoué en raison de l'opposition dans le pays et d'un coup d'État militaire l'année suivante.

Ces accords ont été considérés comme un changement historique dans les relations entre anciens adversaires au Moyen-Orient, car ils incluaient des relations diplomatiques, commerciales et sécuritaires.

Mais les critiques ont également souligné les tentations américaines significatives incluses dans ces accords, notamment le fait de donner le feu vert pour que les régimes autoritaires arabes aient accès à des armes américaines avancées.

A cette époque, l'Autorité palestinienne était exclue des discussions, après avoir rompu ses relations diplomatiques avec les États-Unis, en réponse à "l'accord du siècle" du président Trump pour résoudre le conflit israélo-palestinien – un plan de paix largement favorable à Israël - et le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, où l'Autorité palestinienne a considéré les accords de normalisation comme une "trahison" de la solidarité arabe.

Au lieu de cela, les relations de l'Autorité avec les Saoudiens cette fois-ci pourraient être une façon de rappeler à Riyad le fondement de l'Initiative de paix arabe - la création d'un État palestinien indépendant - plutôt que de l'exclure complètement du processus, selon un autre haut responsable palestinien.

Mais les dirigeants palestiniens, très impopulaires parmi leur peuple, courent de grands risques si les bénéfices sont insignifiants.

Les sondages d’opinion menés après la normalisation émiratie-israélienne, en 2020, ont montré que la grande majorité des Palestiniens considéraient cet accord comme un abandon de la cause palestinienne et qu’il ne servait que les intérêts d’Israël.

Il est presque probable que toute concession israélienne aux Palestiniens sera rejetée par les nationalistes extrémistes de la coalition de Netanyahu, ce qui constitue un obstacle supplémentaire à tout accord.

Plus tôt cette année, Netanyahu a rejeté les concessions palestiniennes comme étant « pro forma » et ne participerait à aucun pourparler sérieux parrainé par les États-Unis entre Israël et l’Arabie saoudite.