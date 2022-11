Elon Musk se dispute avec Apple au sujet de la publicité sur Twitter

Elon Musk affirme qu'Apple a interrompu la plupart de ses publicités sur Twitter et accuse la société de menacer de retirer la plateforme de sa boutique d'applications.

Dans une série de Tweets lundi, il accuse Apple de "censure" et critique ses politiques, notamment les frais qu'elle prélève sur les achats effectués sur sa boutique d'applications.

Des entreprises comme General Mills, fabricant de Cheerios, et Volkswagen font partie des entreprises qui ont interrompu leurs dépenses ces dernières semaines.

Selon le site technologique américain The Verge, Omnicom, l'agence média d'Apple, recommande au géant de la Silicon Valley de mettre en pause la publicité sur la plateforme par souci de "sécurité de la marque".

Elon Musk s'attaque à Apple

Le milliardaire n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Et pourtant, Apple a toutes les cartes en main lorsqu'il s'agit de Twitter.

En outre, Apple peut également faire payer ce qu'il veut pour le privilège d'être présent sur l'App Store. Pour des entreprises comme Twitter, il peut facturer entre 15 et 30 % pour les achats in-app.

M. Musk n'est pas le premier à signaler ce déséquilibre des pouvoirs. Depuis des années, Meta se plaint de la domination qu'Apple exerce sur ses applications Instagram et Facebook.

En s'attaquant à Apple, M. Musk s'engage dans un débat plus large sur l'influence qu'Apple exerce sur l'activité en ligne via sa boutique d'applications, qui permet aux propriétaires d'iPhone de télécharger des jeux et d'autres applications.