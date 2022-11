La France met officiellement fin à l'opération Barkhane au Sahel

Quelque 5 500 soldats français ont été déployés au plus fort de l'insurrection djihadiste.

À son point culminant, 5 500 militaires français participaient à l'opération Barkhane, initialement lancée en 2013 pour endiguer l'avancée des insurgés djihadistes au Mali. Les autres pays participant à ce partenariat étaient le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie.

Mais face à l'expansion continue dans la région de groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique - ainsi qu'à une liste croissante de victimes parmi les troupes françaises (58 morts) - les chefs militaires et les responsables politiques à Paris ont commencé à douter de la viabilité de la campagne.

L'hostilité croissante des populations locales à l'égard de la France, alimentée par les médias sociaux et la désinformation généralisée, a rendu la tâche ingrate et dangereuse.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été le coup d'État de 2020 au Mali, dont les dirigeants ont accusé la France d'ingérence et se sont tournés vers le groupe mercenaire russe Wagner pour assurer leur sécurité.

Quelque 3 000 soldats français resteront au Niger, au Tchad et au Burkina Faso - mais ils n'agiront pas de manière indépendante, mais uniquement dans le cadre d'actions coordonnées avec les armées nationales.

De manière significative, ce déploiement continu n'aura pas de nom officiel, indiquant qu'il ne s'agit plus d'une "opération extérieure" comme l'était Barkhane.

"L'objectif initial était de stopper la propagation du djihadisme au Sahel et de nouer un partenariat fort avec l'armée malienne", explique Elie Tenenbaum, spécialiste de la défense à l'Institut français des relations internationales (IFRI).

"Aujourd'hui, ce partenariat stratégique est en lambeaux... alors que le djihadisme s'étend toujours plus largement dans la région, et s'enracine plus profondément dans la société."