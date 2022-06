Pourquoi les critiques durent plus longtemps que les louanges

Sarah Griffiths, BBC Future

Nos cerveaux ont évolué d'une manière telle que nous nous souvenons beaucoup plus des commentaires cruels que des commentaires positifs

La plupart d'entre nous subissent des insultes, des commentaires sarcastiques ou de mauvais retours dans notre vie quotidienne. Mais nous n'avons pas été conçus pour faire face à des torrents de critiques.

Enfants, on nous dit souvent que les bâtons et les pierres peuvent briser les os, mais que les mots ne peuvent jamais faire de mal.

Pourtant, avec l'expérience, les adultes comprennent que ce vieux proverbe est loin d'être vrai - alors que les blessures physiques peuvent mettre quelques semaines à guérir, les commentaires négatifs peuvent nous marquer pour toute une vie.

Qu'il s'agisse d'une critique formulée calmement par un professeur à l'école ou d'un commentaire cruel lancé dans le feu d'une dispute avec un ami ou un amant, nous avons tendance à nous souvenir des critiques bien mieux que des commentaires positifs, en raison d'un phénomène appelé "biais de négativité".

En fait, toute une série d'effets complexes peuvent s'expliquer par ce biais, qui est la tendance universelle des émotions négatives à nous affecter plus fortement que les positives. Selon Roy Baumeister, psychologue social à l'université du Queensland et co-auteur de The Power of Bad : And How to Overcome It (Le pouvoir du mal et comment le surmonter).

Si l'accent mis sur le côté sombre du monde qui nous entoure peut sembler déprimant, il a aidé les humains à surmonter toutes sortes de situations, des catastrophes naturelles aux fléaux et aux guerres, en les préparant mieux à y faire face (bien qu'il soit prouvé que l'optimisme peut également contribuer à nous protéger du stress des situations extrêmes).

Le cerveau humain a évolué pour protéger notre corps et nous maintenir en vie, et dispose de trois systèmes d'alerte pour faire face aux nouveaux dangers.

Il y a l'ancien système des ganglions de la base qui contrôle notre réaction de combat ou de fuite, le système limbique qui déclenche des émotions en réponse aux menaces pour nous aider à comprendre les dangers, et le cortex préfrontal plus moderne, qui nous permet de penser logiquement face aux menaces.

"Nos ancêtres qui avaient ce préjugé [négatif] avaient plus de chances de survivre", explique M. Baumeister.

Les êtres humains sont câblés pour détecter les menaces et, à huit mois à peine, les bébés se tournent plus vite vers l'image d'un serpent que vers celle d'une grenouille plus sympathique.

À l'âge de cinq ans, ils ont appris à donner la priorité à un visage en colère ou effrayé plutôt qu'à un visage heureux.

Selon M. Baumeister, se concentrer d'abord sur les problèmes peut être une bonne stratégie. "Débarrassez-vous d'abord des aspects négatifs et résolvez les problèmes. En gros, il faut arrêter l'hémorragie".

Mais, si le fait de se concentrer sur le mauvais peut nous protéger dans des situations extrêmes, le biais de la négativité peut s'avérer inutile au quotidien.

M. Baumeister estime que tant que nous n'aurons pas appris à passer outre l'impact disproportionné du négatif, celui-ci déformera notre vision du monde et notre façon d'y réagir.

Les insultes personnelles et les commentaires négatifs peuvent rester en mémoire bien plus longtemps que les commentaires positifs

Par exemple, la vie a tendance à paraître sombre entre les pages d'un journal. Les journalistes sont souvent accusés de chasser les mauvaises nouvelles parce qu'elles font vendre du papier et attirent les téléspectateurs.

C'est peut-être en partie vrai, mais les chercheurs ont montré que les lecteurs sont naturellement attirés par les récits calamiteux et sont plus susceptibles de les partager avec d'autres.

Les rumeurs concernant des dangers potentiels - même s'ils sont peu probables - se propagent beaucoup plus facilement parmi les gens que les rumeurs qui pourraient être bénéfiques. Dans une étude, des scientifiques de l'université McGill, au Canada, ont utilisé une technologie d'oculométrie pour étudier les articles de presse auxquels les volontaires prêtaient le plus d'attention.

Ils ont constaté que les gens choisissaient souvent des articles sur la corruption, les revers, l'hypocrisie et autres mauvaises nouvelles, de préférence à des articles positifs ou neutres.

Les personnes les plus intéressées par l'actualité et la politique étaient particulièrement susceptibles de choisir les mauvaises nouvelles, et pourtant, lorsqu'on leur demandait, ces personnes déclaraient préférer les bonnes nouvelles.

Ce que nous lisons et regardons dans les journaux télévisés peut accentuer nos craintes.

Par exemple, notre peur du terrorisme est prononcée même si le nombre de personnes tuées par des groupes terroristes au cours des 20 dernières années aux États-Unis est inférieur au nombre d'Américains morts dans leur baignoire pendant la même période, explique M. Baumeister dans son livre.

Si le fait de s'inquiéter d'une situation hypothétique mais horrible peut nous rendre craintifs, une seule petite mauvaise expérience peut avoir un impact disproportionné sur l'ensemble de notre journée.

Randy Larsen, professeur de psychologie et de sciences du cerveau à l'université de Washington à St Louis, a examiné les preuves suggérant que les émotions négatives durent plus longtemps que les émotions heureuses.

Il a constaté que nous avons tendance à passer plus de temps à penser aux mauvais événements qu'aux bons, ce qui explique peut-être pourquoi les moments embarrassants ou les commentaires critiques peuvent nous hanter pendant des années.

Il peut être difficile de ne pas s'attarder sur les commentaires blessants d'un amoureux, d'un membre de la famille ou d'un ami.

"J'aurais tendance à penser que les commentaires négatifs émanant de personnes que nous aimons et en qui nous avons confiance ont plus d'impact que ceux d'inconnus", explique M. Baumeister.

Cela s'explique en partie par le fait que nous avons des attentes quant à la manière dont nos amis et notre famille doivent se comporter à notre égard.

Dans certains cas, des remarques négatives de la part de personnes que nous aimons peuvent entraîner des blessures mentales durables et un ressentiment qui peut provoquer la rupture des relations.

Des chercheurs de l'université du Kentucky, aux États-Unis, ont constaté que les relations sont rarement sauvées lorsque les partenaires ignorent les problèmes relationnels pour rester "passivement loyaux".

"Ce ne sont pas tant les choses positives et constructives que les partenaires font ou ne font pas l'un pour l'autre qui déterminent si une relation fonctionne que les choses destructives qu'ils font ou ne font pas en réaction aux problèmes", ont-ils déclaré.

Une autre étude, qui a suivi des couples pendant plus de dix ans, a montré que la mesure dans laquelle ils exprimaient des sentiments négatifs l'un envers l'autre au cours des deux premières années de mariage permettait de prédire s'ils allaient se séparer, les niveaux de négativité étant plus élevés chez les couples qui divorcent.

Felix Baumgartner a utilisé des techniques de visualisation pour l'aider à surmonter ses pensées négatives pendant son saut en parachute

Le biais de négativité explique pourquoi nombre d'entre nous sont coupables de considérer nos relations comme acquises lorsqu'elles vont bien, mais sont prompts à remarquer les imperfections, voire à transformer des problèmes mineurs en problèmes plus importants.

Les critiques sont également amplifiées lorsqu'elles arrivent en grande quantité, faisant des médias sociaux une chambre d'écho potentielle de négativité. Bien qu'ayant l'album le plus vendu de 2019, Billie Eilish explique à BBC Breakfast qu'elle évite de regarder les commentaires.

"C'était en train de ruiner ma vie", dit-elle. "Plus les choses que vous pouvez faire sont cool, plus les gens vous détestent. C'est fou. C'est bien pire que ça ne l'a jamais été."

La pop star Dua Lipa et l'ancienne membre des Girls Aloud Nicola Roberts sont d'autres célébrités qui ont parlé de l'impact du trolling.

Baumeister prévient que nous n'avons pas la capacité de gérer la négativité sur les médias sociaux, car notre cerveau a évolué pour tenir compte des avertissements d'une communauté proche de chasseurs-cueilleurs plutôt que de centaines ou de milliers d'étrangers.

"Ainsi, le fait d'entendre des choses négatives de la part d'un grand nombre de personnes est forcément dévastateur", explique-t-il.

Bien sûr, l'impact du trollage en ligne ou des critiques d'un ami varie d'une personne à l'autre.

Mais le fait de recevoir, d'intérioriser et de renforcer des commentaires négatifs peut accroître le stress, l'anxiété, la frustration et l'inquiétude, explique Lucia Macchia, spécialiste des sciences du comportement et chercheuse invitée à la London School of Economics.

"La gestion de ces émotions négatives a un impact important sur notre corps, car elles peuvent même créer et exacerber des douleurs physiques", ajoute-t-elle.

De nombreuses études ont montré que les gens ont tendance à voir le bon côté des choses en vieillissant.

Les scientifiques appellent cet effet le "biais de positivité" et pensent que nous commençons à nous souvenir des détails positifs plus que des informations négatives à partir de l'âge moyen.

Selon M. Baumeister, cela s'explique par le fait que nous avons besoin de tirer des leçons des échecs et des critiques dans nos jeunes années, mais que ce besoin diminue avec l'âge.

"Une autre stratégie utile pourrait être de considérer que les commentaires sont davantage liés à la personne qui les émet qu'à celle qui les reçoit" - Lucia Macchia

Cependant, les commentaires négatifs peuvent être préjudiciables à tout âge, surtout pendant les périodes où nous sommes particulièrement impressionnables ou vulnérables.

"Quand on est déjà abattu, il est plus difficile de rebondir, et c'est donc dans ces moments-là qu'il peut être difficile de recevoir des commentaires négatifs", explique M. Baumeister.

La question de savoir si les personnes ayant une certaine personnalité sont plus enclines à la négativité que d'autres est un sujet très débattu, explique Mme Macchia, mais une étude récente n'a trouvé "aucune preuve cohérente" d'une relation entre les traits de personnalité ou l'idéologie politique d'une personne et le biais de négativité.

"Nous sommes tous sensibles aux commentaires négatifs dans le sens où il n'y a pas de traits de personnalité "plus forts". Considérer le fait que tout le monde reçoit des commentaires négatifs peut nous aider à y faire face... et pourrait être une bonne stratégie pour protéger notre propre santé mentale", ajoute-t-elle.

"Une autre stratégie utile pourrait être de considérer que les commentaires sont plus liés à la personne qui les émet qu'à celle qui les reçoit."

En reconnaissant l'effet de négativité, nous pouvons passer outre les réponses indésirables et même tirer parti de ses avantages.

Par exemple, Shelley Taylor, professeur de psychologie sociale à l'université de Californie à Los Angeles (UCLA), a montré que les femmes atteintes d'un cancer du sein se forgent parfois des croyances optimistes irréalistes pour les aider à faire face.

Ces "illusions positives" sont associées à des avantages pour la santé mentale et physique, ce qui suggère qu'elles peuvent nous aider à faire passer l'esprit avant la matière en cas de besoin.

Les travaux de Taylor ont également mis en lumière une réponse couramment utilisée face à la négativité, appelée minimisation, qui est notre capacité à "atténuer, minimiser, voire effacer l'impact de cet événement".

Par exemple, les patients atteints de cancer ayant participé à l'étude de Taylor se comparaient parfois à des femmes dont la situation était pire que la leur, afin de faire paraître leur problème moins important.

Le parachutiste Felix Baumgartner, casse-cou professionnel, n'est peut-être pas une personne que l'on pourrait imaginer avoir besoin d'utiliser des techniques de minimisation pour affronter ses peurs.

Mais Michael Gervais, un psychologue qui travaille avec des athlètes olympiques, les a utilisées pour aider Baumgartner à atteindre son objectif : devenir le premier parachutiste à franchir le mur du son.

D'après les interviews qu'il a données, Baumgartner avait peur d'être enfermé dans sa combinaison spécialement conçue.

Au lieu de la considérer comme une prison potentielle, Gervais lui a appris à visualiser comment la combinaison pouvait le transformer en super héros, en amplifiant les avantages et en diminuant les inconvénients.

En combinant des techniques de respiration et une forme de thérapie cognitivo-comportementale (TCC), Baumgartner a pu développer son endurance dans la combinaison, atteindre son objectif et devenir "Félix sans peur".