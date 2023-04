Elon Musk déclare à la BBC que racheter Twitter a été assez douloureux

il y a 34 minutes

Et il a également répondu à ses tweets parfois controversés en disant: « Me suis-je tiré une balle dans le pied avec des tweets plusieurs fois ? Oui.

Plus tôt cette semaine, la société a contacté le géant des médias sociaux au sujet de la désignation sur le compte @BBC pour résoudre le problème « dès que possible ».

Le reste du financement provient de ses activités commerciales et autres comme les subventions, les redevances et les revenus locatifs. La BBC reçoit également plus de 90 millions de livres sterling par an du gouvernement pour soutenir le BBC World Service, qui dessert principalement un public non britannique.