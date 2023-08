Le danger lié à l'état silencieux de l'inflammation chronique

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'inflammation chronique peut conduire à diverses pathologies telles que les maladies cérébrovasculaires.

il y a 45 minutes

Imaginez qu'une nuée de moustiques arrive chez vous et que vous vous activiez pour mettre fin à cette "menace". Vous prenez un spray anti-moustiques, vous en vaporisez un peu et vous les tuerez sûrement ou ils s'en iront. Dans ce cas, le spray a rempli sa fonction. Mais imaginez que vous continuiez à pulvériser sans rime ni raison. Il arrivera un jour où ce qui était bénéfique se retournera contre vous.

C'est ce qui se passe avec l'inflammation.

Lorsqu'une infection, une blessure ou des toxines apparaissent, en général quelque chose de nocif qui peut endommager votre corps, l'inflammation apparaît comme un processus dans votre corps pour lutter contre ces maux, comme un mécanisme pour se guérir.

Dans ce processus, l'organisme libère des substances chimiques telles que des anticorps ou des protéines et augmente le flux sanguin vers la zone endommagée, ce qui déclenche une réponse du système immunitaire.

"C'est là que se trouve toute la réponse immunitaire, là où le corps se rend et dont la réponse évidente est l'inflammation", explique Mario López Hoyos, président de la Société espagnole d'immunologie.

C'est ce qui se passe lorsque nous nous coupons, par exemple. La zone touchée s'enflamme immédiatement, devient rouge et douloureuse, puis remplace progressivement le tissu jusqu'à la cicatrisation.

Cette réaction rapide, immédiate et à court terme est un exemple de bonne inflammation.

Le but est de protéger l'hôte, d'éliminer les micro-organismes envahisseurs qui peuvent être nocifs, explique le Dr Diana Alecsandru, directrice de l'immunologie et de l'échec de la reproduction à l'IVI (Institut de l'infertilité, Espagne).

Ainsi, grâce à la collaboration entre différents composants cellulaires, notre système est alerté, par exemple en cas de fièvre, et le facteur nuisible est éliminé.

Mais, comme pour les bombes à mouches, un excès de cette réponse de notre système immunitaire peut être préjudiciable.

L'inflammation, si bénéfique pour l'organisme, peut avoir un revers.

Quand votre corps est en alerte permanente

Lorsque la menace cesse, l'inflammation devrait également s'arrêter.

Mais il arrive que notre système immunitaire maintienne l'alerte et donc la réaction face à ce qu'il considère comme étrange. C'est comme s'il détectait encore la présence d'un intrus qui n'est plus là.

"Il continue d'attirer l'attention du système immunitaire et de travailler contre ce tissu. Cela peut nous arriver, par exemple, avec les antigènes cardiaques dans la myocardite. Ainsi, la réponse inflammatoire passe d'aiguë à chronique", explique Alecsandru.

Une inflammation chronique de longue durée peut être dangereuse, car elle est associée à la perte de fonction de nombreux processus physiologiques et pathologiques.

Même s'il s'agit d'une inflammation chronique de faible intensité mais constante, c'est-à-dire une forme plus lente et généralement moins grave.

L'inflammation chronique non contrôlée "dérégule toutes les fonctions de l'organisme et développe toutes sortes de pathologies, des infections chroniques comme le cancer, des allergies et d'autres processus comme l'asthme et l'auto-immunité", explique López Hoyos.

Les deux experts ajoutent que des pathologies telles que les avortements, le rejet du placenta ou l'échec de l'implantation d'un embryon peuvent également survenir.

En 2018, la revue Nature a publié une étude dans laquelle elle affirme que plus de 50 % de tous les décès dans le monde sont attribuables à des maladies liées à l'inflammation : des cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire lorsque les artères qui alimentent le muscle cardiaque en sang se bouchent, aux accidents vasculaires cérébraux, en passant par le cancer, le diabète et les maladies auto-immunes ou neurodégénératives.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le système immunitaire est activé face à une menace et notre sang se remplit de leucocytes.

Pourquoi l'inflammation chronique se produit-elle ?

L'inflammation peut persister parce qu'une infection ou une blessure n'a pas bien guéri, par exemple.

Elle peut également persister en cas de maladie auto-immune, où le système immunitaire attaque par erreur les tissus sains ou le système en général.

Elle peut également être causée par une exposition prolongée à des irritants, tels que l'air pollué ou les produits chimiques industriels.

Et pour le changement de vie de l'humanité au cours des 50 dernières années. "Notre microbiote (les micro-organismes de notre système digestif) s'est détérioré avec l'industrialisation. Nous mangeons plus d'aliments transformés, plus de choses qui sont mauvaises pour notre santé. L'équilibre entre les bonnes bactéries et les bactéries opportunistes est rompu", explique le Dr Alecsandru.

"Quand l'inflation est bénéfique, nous ne le savons pas, mais quand elle est mauvaise, oui", souligne López Hoyos.

À cela s'ajoute un mode de vie néfaste : dormir peu, être stressé, ce qui génère du cortisol et dérégule excessivement la réponse immunitaire, fumer, boire de l'alcool, manger mal et avec des graisses saturées, sortir à peine de chez soi et ne pas recevoir de vitamine D du soleil.

Ainsi, des infections apparaissent au niveau pelvien, urinaire, endométrial... Et cela réveille une réactivité immunologique qui, même si elle est faible, "est entretenue tous les jours, 24 heures sur 24, 365 jours par an".

Et cela a finalement un impact sur notre santé générale : "Cela affecte notre sang, au niveau neurologique... Tout", explique Alecsandru.

Quels sont les symptômes ?

López Hoyos souligne que toute inflammation, selon les paramètres médicaux classiques, est détectée de quatre manières : douleur, tumeur, rougeur et perte de fonction.

Pensons, par exemple, à une coupure à la main : il y aura une douleur, la zone sera bombée, elle deviendra rouge et, si la coupure est forte, nous pourrons perdre notre mobilité.

C'est le cas, plus ou moins, de tous les organes qui s'enflamment. Mais il n'est pas si facile de percevoir une inflammation chronique à faible impact, et encore moins de la diagnostiquer.

"Il existe des marqueurs qui donnent des indices, mais il faut savoir où et ce qui la génère. Par exemple, une personne souffrant d'hypothyroïdie a une thyroïde enflammée, une personne souffrant de maladie cœliaque, certains anticorps sont déclenchés", explique-t-elle.

Pour le Dr Alescsandru, les symptômes de l'inflammation chronique de bas niveau sont déjà si courants que nous n'en sommes pas conscients, "nous nous y sommes adaptés : état de fatigue chronique, faiblesse, infections récurrentes, rhumes constants".

Une autre façon de constater l'existence d'une inflammation est l'apparition de problèmes cutanés récurrents tels que l'eczéma ou le psoriasis. "La peau est le plus grand organe, il y a beaucoup de cellules immunitaires sous la peau et c'est le premier indicateur qui saute aux yeux", explique-t-il.

Il insiste également sur la qualité des cheveux et des ongles. S'ils ne sont pas en bon état, cela peut indiquer que quelque chose ne va pas.

L'examen de notre système digestif dans son ensemble peut également nous renseigner sur l'inflammation. Des plaies dans la bouche, une digestion lourde, des problèmes pour bien avaler, plus de flatulences, plus de selles ou des difficultés à aller à la selle, un abdomen distendu même après avoir mangé quelque chose d'aussi petit qu'une pomme, ou des douleurs dans l'abdomen peuvent être d'autres symptômes.

D'autres symptômes peuvent être des difficultés à dormir ou de l'anxiété. Mais, selon Alecsandru, il ne fait aucun doute que les infections récurrentes sont un indicateur clair de l'existence d'une inflammation chronique.

"Le système immunitaire travaille pour réparer, mais s'il ne fait rien d'autre que réparer et réparer constamment, il est fatigué et ne fonctionne pas aussi bien. C'est pourquoi nous avons plus d'otites, plus d'amygdalites, plus d'infections urinaires ou génitales.

Et il pointe un indicateur clé : la mycose, une infection fongique.

Elle peut apparaître de manière ponctuelle après la prise d'antibiotiques, mais si elle est récurrente, "c'est un excellent indicateur d'inflammation chronique, que l'on est enflammé jusqu'au dernier poil. C'est le marqueur d'un déséquilibre de notre flore et d'une perte d'immunité au niveau de la muqueuse. Ce qu'il faut faire, c'est chercher d'où elle vient et la réparer".

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Le fait d'avoir beaucoup ou peu de selles ou un abdomen étendu peut être un indicateur d'inflammation.

C'est simple. Si ce sont des habitudes de vie malsaines qui peuvent être à l'origine de cette inflammation chronique, le moyen de prévenir son apparition est précisément de cesser d'avoir ces habitudes.

Il s'agit notamment de bien dormir, de ne pas être stressé et de faire de l'exercice. Mais, dans ce dernier cas, les experts consultés parlent d'un exercice modéré et continu, car s'il est très intense, il peut aussi générer de l'inflammation.

Alecsandru souligne qu'il est préférable de pratiquer une activité dans un environnement naturel et non en ville, où l'on est exposé à davantage d'agents environnementaux qui influencent l'inflammation.

Il est également nécessaire d'éviter les agents environnementaux externes qui activent facilement la réponse immunitaire, comme le tabac.

Mais si vous souffrez déjà d'une inflammation chronique, existe-t-il un moyen d'éteindre l'incendie ?

"Si vous avez déjà commencé, c'est un problème, car vous avez déjà allumé le feu et ce que vous avez, c'est de la terre brûlée. Plus vite vous inversez la situation, mieux c'est, et essayez de le faire", explique López Hoyos, qui souligne que la première chose à faire, presque toujours, est de perdre du poids et d'améliorer les habitudes de vie.

Si nous constatons qu'à chaque fois "nous tolérons moins bien les aliments, il serait bon de consulter un spécialiste de la nutrition et avec des changements simples, comme manger certains aliments et pas d'autres, prendre des antioxydants, des protecteurs ou des probiotiques, nous pouvons améliorer notre santé", dit le Dr Alecsandru.