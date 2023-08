Le Ghanéen Paa Kwesi Asare lauréat du Prix Komla Dumor 2023

Le présentateur de télévision et journaliste ghanéen Paa Kwesi Asare a remporté le prix Komla Dumor 2023 de BBC News.

Âgé de 36 ans, il est le huitième lauréat de ce prix et le premier à venir du Ghana, comme feu Komla Dumor.

Il avait travaillé sans relâche pour présenter au monde un récit africain plus nuancé, représentant un côté confiant, avisé et entrepreneurial de l'Afrique.

Les jurés ont été impressionnés par les qualités journalistiques de M. Asare et par sa capacité à expliquer des sujets complexes de manière claire et convaincante.

"Il s'agit pour moi d'un moment décisif dans ma carrière et d'une opportunité que je saisirai à deux mains", a déclaré M. Asare, qui passera trois mois à travailler avec les équipes de BBC News à Londres, à la télévision, à la radio et en ligne.

Le radiodiffuseur ghanéen recevra également une formation et sera encadré par d'éminents journalistes de la BBC.

"Il s'agit sans doute de la récompense la plus prestigieuse pour un journaliste africain. J'admire beaucoup le talent de Komla et le fait d'être jugé digne de marcher dans ses pas est non seulement une joie mais aussi un grand privilège".