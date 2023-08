Les nouvelles idoles du football dans la lutte pour les droits des femmes

Crédit photo, Getty Légende image, Katrina Gorry salue la foule avec sa fille Harper, âgée de deux ans, après le quart de finale entre l'Australie et la France.

Author, Rebecca Thorn

Role, BBC 100 Women

il y a 15 minutes

Lorsque l'Australienne Katrina Gorry a envoyé le ballon au fond des filets lors d’une séance de tirs au but de la Coupe du monde 2023, elle s'est tournée vers le public et a fait un mouvement de bascule avec ses bras, en hommage à sa fille Harper, âgée de deux ans.

Plus tard, elle a porté Harper sur le terrain, les deux vêtues de kits assortis, se saluant fièrement tandis que la foule acclamait la victoire contre la France.

Les mamans ont été de plus en plus nombreuses à entrer sur la pelouse à la fin des matchs de la coupe du monde cette année, donnant ainsi de la visibilité à leurs expériences de conciliation entre la vie de parent et la pratique du football au plus haut niveau.

Cette image de femmes fortes et populaires qui affichent publiquement leur maternité a envoyé un message fort au monde entier.

La légende brésilienne Marta a également attiré l'attention sur ces nouveaux modèles, en prononçant un message d'adieu émouvant lorsque son équipe a été éliminée du tournoi.

"Quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'idoles dans le football féminin", a-t-elle déclaré. "Vingt ans plus tard, nous sommes devenues une référence pour de nombreuses femmes dans le monde entier, et pas seulement dans le football.

La Coupe du monde attirant jusqu'à deux milliards de téléspectateurs, les joueuses ont profité des projecteurs pour mettre en lumière les problèmes qui touchent les femmes luttant pour leurs droits dans le monde entier.

"Le sport est un microcosme de la société", explique Ali Bowes, maître de conférences en sociologie du sport féminin à l'université de Nottingham Trent, au Royaume-Uni. "Si l'on peut s'attaquer à l'inégalité entre les sexes dans le sport, on contribuera à résoudre les problèmes d'inégalité entre les sexes dans le monde en général.

Elle pense que les changements intervenus dans le football féminin se répercuteront dans d'autres secteurs de la société.

Crédit photo, Getty Légende image, Marta a quitté la Coupe du monde en tant que meilleure buteuse de l'histoire du tournoi, avec 17 buts.

Les deux domaines les plus évidents dans lesquels les footballeuses ont progressé sont les droits de maternité et l'égalité de rémunération.

"Les joueuses doivent généralement choisir entre la maternité et une carrière sportive professionnelle", explique Stacey Pope, qui étudie les questions de genre, de sport et d'inégalité à l'université de Durham, au Royaume-Uni.

"Cela s'explique par le fait que le sport en tant que choix de carrière est basé sur un modèle masculin et que les rôles de genre associent encore les hommes au rôle de soutien de famille ou de pourvoyeur, et les femmes à l'éducation et à la maternité.

Mais les joueuses d'élite actuelles réécrivent les règles. Dans un autre moment mémorable de la Coupe du monde 2023, la star américaine Alex Morgan s'est excusée pendant qu'elle parlait aux journalistes pour prendre un appel vidéo de sa fille de trois ans.

De même, l'Espagnole Irene Paredes a emmené son fils avec elle en Australie, expliquant dans une interview accordée à la Fifa : "Quand votre enfant est si jeune, vous avez besoin de lui, mais il a aussi besoin de vous.

À l'instar de personnalités comme l'Irlandaise Áine O'Gorman, la Chinoise Zhang Xin et la Jamaïcaine Cheyna Matthews, mère de trois enfants, Irene Paredes a parlé ouvertement des défis et des choix qu'implique ce métier.

Crédit photo, Getty Légende image, Sara Björk Gunnarsdóttir, capitaine de l'équipe d'Islande, a été une pionnière dans la lutte pour les droits de la maternité.

Dans le passé, les joueuses ne bénéficiaient généralement pas de droits de maternité, car le football a toujours été une institution dominée par les hommes, selon M. Bowes. "Pourquoi les hommes auraient-ils pensé que les femmes, qui sont maintenant sous contrat, avaient besoin d'une protection de l'emploi parce qu'elles étaient enceintes ?

Ce n'est qu'en janvier 2021 que la Fifa, l'instance dirigeante du football international, a introduit des règles obligatoires en matière de maternité pour les fédérations, accordant aux joueuses un salaire complet pendant la grossesse et un congé d'au moins 14 semaines. Pendant le congé de maternité, elles doivent recevoir au moins deux tiers de leur salaire.

Malgré cela, certaines joueuses ont dû continuer à se battre pour s'assurer que les clubs respectent les règles.

Dans une affaire qui fait jurisprudence, l'ancienne capitaine islandaise Sara Björk Gunnarsdóttir est devenue la première joueuse à obtenir gain de cause en vertu du règlement de la Fifa sur la maternité, après que son ancien club, Lyon, ne lui a pas versé l'intégralité de son salaire pendant sa grossesse.

"Il s'agit de mes droits en tant que travailleuse, en tant que femme et en tant qu'être humain", a-t-elle déclaré après la décision rendue en 2022.

"La victoire m'a semblé plus grande que moi. Je l'ai ressentie comme une garantie de sécurité financière pour toutes les joueuses qui souhaitent avoir un enfant pendant leur carrière", a-t-elle écrit dans Players' Tribune.

Égalité de rémunération

Crédit photo, Getty Légende image, Cheyna Matthews affirme que l'équipe jamaïcaine a dû trouver elle-même l'argent nécessaire pour participer à la Coupe du monde.

Un autre domaine dans lequel des progrès ont été réalisés est celui des salaires, même si l'égalité de rémunération est encore loin d'être atteinte.

Cette année, pour la première fois, les joueuses se sont vu garantir une part des prix en fonction du succès de leur équipe. Le montant varie de 30 000 dollars (23 476 livres sterling) à 270 000 dollars (211 286 livres sterling) pour chaque joueuse, en fonction de sa progression dans la compétition.

ONU Femmes a demandé à la Fifa d'aller plus loin et d'égaliser les primes d'ici la prochaine Coupe du monde, en comblant l'écart entre la dotation de 109 millions de dollars (86 millions de livres sterling) pour les équipes féminines et les 437 millions de dollars (344 millions de livres sterling) accordés aux équipes masculines lors de la coupe du monde Qatar 2022.

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a déclaré que "notre ambition" était de garantir la parité salariale d'ici à 2027.

Jennifer Cooper, responsable du sport féminin à l'ONU, explique que la responsabilité de cette évolution incombe à un certain nombre de groupes : "Les sponsors et les diffuseurs devront également s'impliquer, et les fédérations nationales ont un rôle énorme à jouer pour faire de l'égalité salariale une réalité dans le football féminin", déclare-t-elle.

En attendant, le manque de salaire, de suivi médical et d'installations d'entraînement adéquates met en danger les meilleures footballeuses du monde, selon un rapport récent du syndicat mondial des footballeurs professionnels, la FifPro.

Une joueuse jamaïcaine, Cheyna Matthews, a révélé que la mère d'une de ses coéquipières de club avait lancé une campagne de financement participatif pour réunir 100 000 dollars afin que les Reggae Girlz puissent participer au tournoi de cette année.

Dans une lettre ouverte, les joueuses ont déclaré avoir reçu un soutien "insuffisant" de la part de la fédération et ont fait part de leurs inquiétudes concernant la nutrition et l'accès à des ressources appropriées, appelant à un "changement immédiat et systématique".

La fédération jamaïcaine a répondu qu'elle reconnaissait que les choses n'avaient pas été faites parfaitement et qu'elle "travaille sans relâche à les résoudre ".

Crédit photo, Getty Légende image, La joueuse norvégienne Ada Hegerberg a décidé d'agir en raison de ce qu'elle estime être des conditions de travail injustes.

C'est loin d'être la première manifestation concernant le traitement des femmes. En 2016, les Nigérianes ont organisé un sit-in dans leur hôtel pour protester contre le non-paiement de leurs indemnités et primes. En 2017, la joueuse norvégienne Ada Hegerberg a boycotté la Coupe du monde en raison de ce qu'elle a qualifié de "manque de respect" pour les joueuses et a critiqué "les hommes en costume".

En 2019, des footballeuses américaines ont intenté une action en justice contre l'US Soccer, affirmant que l'équipe féminine était "systématiquement moins bien payée que ses homologues masculins" en dépit de ses performances "supérieures". Les États-Unis ont remporté quatre fois la Coupe du monde féminine, tandis que la meilleure performance des hommes est une troisième place obtenue en 1930.

En février de l'année dernière, les joueuses de l'équipe nationale américaine ont finalement reçu une indemnité de 24 millions de dollars, et l'US Soccer s'est engagé à verser un salaire à taux égal à partir de maintenant pour les hommes et les femmes.

Mais il ne s'agit pas seulement d'égalité salariale, selon Alex Culvin, responsable de la stratégie et de la recherche au syndicat FifPro. "L'égalité salariale peut souvent masquer d'autres inégalités", explique-t-elle. "Les joueuses sont confrontées à des contrats de courte durée et à une rémunération insuffisante pour leur permettre de vivre.

La lutte publique des joueuses pour de meilleures conditions "permet à d'autres femmes de s'exprimer plus fort ou de se sentir plus courageuses pour le faire", explique Mme Bowes.

L'expérience des footballeurs peut également donner aux femmes la confiance nécessaire pour dénoncer d'autres problèmes, tels que les abus émotionnels et sexuels. Une enquête sur la ligue nationale américaine a montré que des femmes ont réussi à s'opposer à une grande institution et à l'abus de pouvoir.

Crédit photo, Getty Légende image, La joueuse américaine Megan Rapinoe (à droite) a été l'une des joueuses les plus actives dans la lutte pour l'égalité salariale, ce qui lui a valu d'être victime d'abus.

Une étude menée par l'université de Durham montre que les supporters soutiennent les joueuses dans leurs combats en dehors du terrain. Lors d'entretiens avec des adultes assistant à la Coupe du monde 2019, les supporters ont déclaré qu'ils se considéraient comme faisant partie de la lutte pour l'égalité dans la société.

"Les fans interrogés dans le cadre de notre étude ont fait valoir que le fait que les joueuses parlent des problèmes auxquels elles sont confrontées signifiait que cela aurait un impact sur l'égalité des sexes et pourrait faire tomber les barrières et contribuer à réduire le sexisme de manière plus générale", a déclaré Stacey Pope, coauteur de l'étude, à BBC 100 Women.

Mais Bowes pense que lorsque les meilleures joueuses s'expriment, cela peut avoir un coût personnel. "Elles s'exposent à devenir des boucs émissaires ou à être ridiculisées", dit-elle.

Dernier rebondissement en date dans la longue querelle entre la joueuse vedette américaine Megan Rapinoe et Donald Trump, l'ancien président a tweeté après l'élimination prématurée de l'équipe à la Coupe du monde : "LA FUMÉE EST SYNONYME D'ÉCHEC". Joli coup Megan, les États-Unis vont en enfer !!! MAGA".

"C'est comme une corde raide pour les joueuses", dit Bowes, qui prévient qu'être un modèle peut être une "étiquette lourde à porter".

"On attend de ces femmes qu'elles soient tout, tout le temps, qu'elles inspirent la nouvelle génération, qu'elles défendent les droits des gens, qu'elles jouent au football et qu'elles aient probablement un autre travail parce qu'elles ne sont pas très bien payées... C'est beaucoup demander à ces joueuses. Mais personne d'autre ne le fera".

Recherches complémentaires par Mai Kanaaneh