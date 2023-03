Le simple changement de régime alimentaire qui pourrait réduire l'allergie à l'arachide de 77 %

Selon une équipe de scientifiques de l'université de Southampton, du King's College de Londres et du National Institute for Health and Care Research au Royaume-Uni, l'administration de très petites quantités de beurre de cacahuète lisse aux bébés âgés de quatre à six mois pourrait réduire considérablement l'allergie à la cacahuète.