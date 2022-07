3 habitudes quotidiennes qui vous épuisent (et comment les combattre)

Rdaction - BBC News Mundo

Êtes-vous tellement épuisé qu'il vous est même difficile de trouver un moyen de le décrire, même si vous vous êtes déjà assuré que vous n'avez aucun problème médical ?

Peut-être avez-vous déjà suivi les conseils habituels des experts : mangez équilibré, faites de l'exercice et assurez-vous de dormir suffisamment.

Et encore...

Eh bien, il s'avère que certaines habitudes quotidiennes peuvent épuiser votre vigueur sans même vous en douter.

Parmi ces saboteurs d'énergie sournois se trouvent de vieilles connaissances, comme s'asseoir dans la mauvaise position ou reporter les repas .

Aussi des choses qu'on fait sans s'en apercevoir, comme mal respirer quand on a trop de choses à l'esprit, comme l'a dit la psychologue Uma Naidoo au Huffington Post, ou avoir trop d'onglets ouverts sur l'ordinateur, comme le soulignait la neurologue Rana Mafee à la même publication.

Mais il y en a quelques-uns inattendus, et pour les explorer, nous avons parlé avec Leela R. Magavi, psychiatre et directrice médicale régionale des centres de psychiatrie communautaire et de MindPath Care en Californie.

1. Séries télévisées, films et actualités

Regarder des séries ou des films est quelque chose que nous faisons pour nous détendre, alors pourquoi - avons-nous demandé au Dr Magavi - les experts comme elle l'incluent-ils dans la liste des facteurs possibles qui causent la fatigue mentale ?

"En tant qu'êtres humains, nous sommes des créatures émotionnelles , et beaucoup d'entre nous sont empathiques et captent les sentiments des personnages dans les émissions de télévision et les films.

"Ils peuvent nous rappeler des expériences douloureuses dans notre vie, tout type de déficience, de faiblesse, de perte ou d'insécurité, et tout cela peut provoquer de nombreuses émotions attachées, telles que la tristesse, l'anxiété, la peur, la colère, que même si elles sont dans notre subconscient, ils peuvent nous affecter."

Ainsi, lorsque vous regardez beaucoup de ces émissions de télévision, même si vous n'avez pas l'impression d'y penser ouvertement, ces sentiments seront sous la surface.

"Pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes avec votre famille, cette myriade d'émotions peut vous submerger et vous faire sentir épuisé toute la journée sans que vous vous en rendiez compte".

Magavi a ajouté que quelque chose de similaire peut se produire après avoir regardé ou lu les infos, "parce qu'elles vous font penser à ce qui se passe dans le monde".

Et il a précisé qu'il ne disait pas que c'était mal de regarder la télévision ou de lire les journaux.

L'antidote

"Ce que je recommande pour lutter contre cette fatigue, c'est qu'après avoir lu ou regardé quelque chose, traitez-le, soit en tenant un journal ou en écrivant de manière expressive (en écrivant vos pensées et vos sentiments pour les comprendre plus clairement), soit en parlant à un ami ou à un membre de la famille.

"Cela permet aux émotions de sortir, afin qu'elles ne les intériorisent pas et qu'elles ne consomment pas votre énergie.

"Mais vous n'avez pas toujours le temps de prendre autant soin de vous... existe-t-il une méthode plus expéditive ?

"C'est bien de faire un bilan mental avec soi-même : quelle émotion cet article ou cette émission télévisée m'a-t-il suscité ?

"Cela peut être très rapide et facile à faire."Par exemple, si vous venez de regarder 'Le Roi Lion' et que vous vous sentez triste parce que le père meurt, cela peut vous faire vous inquiéter de la mort des personnes que vous aimez.

Mais en faisant votre test mental, vous vous souviendrez que tout le monde fait tout son possible pour rester en bonne santé.

"Quelque chose d'aussi court que cela peut vous aider à ne pas intérioriser ces émotions et à vous laisser bombarder par elles."

L'exception

Cependant, la lecture d'histoires dans des livres peut avoir l'effet inverse.

"Non seulement vous n'avez pas la lumière bleue de l'écran, ce qui provoque une fatigue oculaire et des maux de tête, mais quand vous lisez, vous utilisez votre propre imagination, tant de gens trouvent que la lecture, même si elle est très émotionnelle, est très thérapeutique et rassure".

2. Le sport

En effet, une autre de ces choses qui divertissent, qui nous font sortir du quotidien, peut être une autre perte d'énergie .

"Les fans passionnés peuvent être très absorbés par le sport et s'approprier les victoires et les défaites, se sentant soit trop tristes et démoralisés, soit ravis."

Toute émotion extrême, toute émotion forte est généralement épuisante : le bonheur intense peut épuiser de nombreux circuits du cerveau ; la tristesse profonde peut être liée à l'anxiété, qui surcharge l'amygdale du cerveau et provoque une sensation de grande fatigue".

L'antidote

"L'important est d'être conscient de ce que l'on ressent."

Si vous êtes vraiment excité, demandez-vous : ai-je besoin de faire une pause, une collation, une douche rapide... que dois-je faire pour me calmer sur le moment ?

"Respirez profondément, étirez-vous et marchez un peu."

3. Les forfaits

La planification est un moyen de contrôler la réalité, d'organiser la vie, de vaincre le chaos, de prendre la barre.

Mais encore une fois, quelque chose que nous mettrions instinctivement dans le paquet de choses qui soulagent le stress, peut en fait le causer.

Dans ce cas, l'affirmation selon laquelle (presque) tout ce qui est en excès est mauvais est à nouveau appliquée.

La planification est très utile... jusqu'à un certain point.

Être constamment exposé à un emploi du temps chargé peut provoquer une anxiété accrue et affecter négativement la mémoire et la vitesse de traitement.

"Certaines personnes passent tellement d'heures à faire des horaires et des listes qu'elles ne sont pas capables de vivre consciencieusement et de profiter de leur vie. Elles craignent toujours d'avoir pris du retard, de ne pas pouvoir rattraper cela et de ne pas vraiment ressentir de l'auto-compassion et de la gratitude envers eux-mêmes pour ce qu'ils ont accompli ce jour-là.

"Cela peut provoquer beaucoup de sentiments de tristesse, de démoralisation ou de fatigue." Pour certaines personnes, cela se termine par des rêves.

L'antidote

"Je recommande toujours de passer 5 à 10 minutes à réfléchir aux principaux objectifs de la journée, puis à la fin de la journée, même s'ils n'ont pas été atteints, ne passez pas trop de temps à penser à ceux-ci, mais aux ceux qui ont été atteints, pourquoi ils sont importants.

Le psychiatre recommande également de ne pas planifier trop longtemps à l'avance, "car la vie évolue toujours et il est important d'être flexible"."Lorsque les gens planifient à long terme, ils anticipent simplement que tout dans leur monde extraterrestre fonctionnera comme sur des roulettes pour atteindre cet objectif à temps."

Mais si quelque chose change dans leur famille, chez leurs amis, dans leur travail et qu'ils ne peuvent pas atteindre cet objectif, ils se sentent complètement dépassés.