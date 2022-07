Le côté obscur du chocolat que vous mangez

Fernando Duarte

BBC World Service

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'industrie du chocolat est sous pression pour aborder les questions d'éthique et de durabilité.

Le chocolat est probablement la friandise la plus populaire au monde.

Et il semble que peu de gens puissent résister à ce délice - nous en consommons plus de 7 millions de tonnes par an. Cela représente près d'un kilo pour chaque habitant de la planète.

Mais cet appétit a de sinistres effets secondaires, comme l'ont souligné plusieurs documentaires, dont The Dark Side of Chocolate (2010).

L'industrie du chocolat subit depuis longtemps des pressions pour s'attaquer aux problèmes d'éthique et de durabilité, tels que la déforestation et le recours au travail des enfants pour la récolte du cacao, dont est issue cette friandise.

Mais comment le secteur fait-il face à ces problèmes, qui jettent une grande ombre sur une activité aussi lucrative ?

Durabilité : d'où vient le chocolat ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cacao, la matière première du chocolat, ne pousse que dans des conditions climatiques très spécifiques.

L'un des principaux problèmes de l'industrie du chocolat est le fait que les fèves de cacao, la matière première du chocolat, sont loin d'être abondantes.

Les cacaoyers sont assez sensibles et ont besoin de précipitations et de températures élevées pour pousser, ainsi que d'une couverture forestière pour les protéger de la lumière et du vent. C'est pourquoi seuls quelques pays offrent ces conditions.

Deux pays d'Afrique de l'Ouest seulement - la Côte d'Ivoire et le Ghana - représentent près de 52 % des fèves de cacao récoltées dans le monde, selon les données de la FAO, l'agence des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

D'autres pays de la région, comme le Nigeria et le Cameroun, contribuent à porter la part de l'Afrique à près de 69 %.

Changement climatique et déforestation

Le changement climatique est une préoccupation majeure, car il devrait entraîner une hausse des températures et une augmentation des périodes de sécheresse en Afrique occidentale, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les producteurs de cacao.

Un autre problème est la déforestation : les producteurs n'hésitent souvent pas à avancer sur les zones forestières.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La déforestation et la culture du cacao vont souvent de pair

Selon les écologistes, la culture du cacao est l'un des principaux responsables du taux stupéfiant de déforestation en Côte d'Ivoire. Les données de la Banque mondiale montrent que le pays a perdu 80 % de sa couverture forestière au cours des 50 dernières années. C'est l'un des taux de déforestation les plus élevés de la planète.

Et la forêt est toujours menacée. Le groupe environnemental américain Mighty Earth, qui cartographie la déforestation à l'aide de données satellitaires, affirme que le pays africain a vu disparaître une zone forestière de 470 km² rien qu'en 2020.

Mais la déforestation est fortement liée au changement climatique, qui menace à long terme les moyens de subsistance de ces mêmes agriculteurs.

Michael Odijie, chercheur à l'University College London (UCL) au Royaume-Uni et spécialiste de l'industrie du cacao en Afrique, estime que ce cercle vicieux est dû à de simples considérations économiques.

"La culture du cacao a un coût écologique énorme. Malheureusement, cela risque de continuer car le coût de production du cacao en zone forestière (forêt vierge) est plus faible que dans les champs, et les prix [du cacao] sont trop bas pour une production durable", explique Odijie à la BBC.

Crédit photo, Getty Images

Mais l'industrie affirme qu'elle prend des mesures pour corriger ses actions.

Le géant américain de la confiserie Mars, le plus grand vendeur de chocolat au monde, indique à la BBC qu'il a mis en œuvre des mesures visant à rendre sa chaîne d'approvisionnement en cacao plus durable, notamment en faisant en sorte que le cacao soit totalement "exempt de déforestation" d'ici 2025.

"Le cacao d'origine illégale n'a pas sa place dans la chaîne d'approvisionnement de Mars", dit-elle dans une déclaration.

Mars a également indiqué qu'elle faisait partie de l'Initiative Cacao et Forêt, un partenariat public-privé avec les gouvernements de Côte d'Ivoire et du Ghana qui vise à mettre fin à la déforestation et à restaurer les zones forestières dans ces pays.

Exploitation des enfants

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le travail des enfants est une pratique courante dans la culture du cacao.

Il existe des preuves de l'utilisation d'enfants (et d'adultes) dans des conditions de travail forcé dans la culture du cacao.

Dès 1998, le Fonds des Nations unies pour l'enfance a déclaré que les enfants des pays voisins faisaient l'objet d'un trafic systématique vers la Côte d'Ivoire pour travailler dans les plantations de cacao.

Et cette pratique persiste, selon Anti-Slavery International, une ONG basée au Royaume-Uni.

"On estime qu'au moins 30 000 adultes et enfants travaillent sous la contrainte dans le secteur du cacao à travers le monde", déclare à la BBC Jessica Turner, porte-parole d'Anti-Slavery International.

Mais l'utilisation plus large du travail des enfants est une autre affaire. Ce terme désigne le travail qui, selon l'Organisation internationale du travail (OIT), "prive les enfants de leur enfance" - ce qui inclut l'entrave à la scolarité et l'offre de conditions nuisibles ou dangereuses.

En 2020, une étude de l'université de Chicago aux États-Unis a révélé que deux enfants sur cinq vivant dans les régions productrices de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana effectuaient un travail classé comme risqué - des activités telles que l'utilisation d'outils tranchants, le travail de nuit ou l'exposition aux produits chimiques utilisés dans l'agriculture.

L'industrie du chocolat s'est engagée depuis 2001 à mettre fin au travail des enfants dans la production de cacao dans le cadre d'un accord international appelé protocole Harkin-Engel.

Mais elle n'a pas respecté le délai fixé pour atteindre une réduction de 70 % du travail des enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana d'ici 2020.

La World Cocoa Foundation (WCF), une organisation qui chapeaute certaines des plus grandes entreprises de l'industrie du chocolat dans le monde, a reconnu le problème du travail des enfants, citant des estimations selon lesquelles, rien qu'en Côte d'Ivoire et au Ghana, 1,6 million d'enfants travaillent dans la culture du cacao.

Sur son site web, la WCF déclare qu'elle a "une tolérance zéro pour tout cas de travail forcé, d'esclavage moderne ou de traite des êtres humains dans la chaîne d'approvisionnement".

L'organisation affirme également qu'elle s'engage à "éliminer le travail des enfants dans le cacao" en augmentant les investissements dans les programmes de développement social destinés à lutter contre ce problème - et affirme que, pour la seule année 2019, les sommes allouées à ces programmes ont été supérieures à celles de toute la période 2001-2018.

La BBC a contacté la WCF pour obtenir un commentaire sur cette question, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication de ce rapport.

Payons-nous un prix équitable pour le chocolat que nous mangeons ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Même certains représentants de l'industrie du chocolat affirment que nous ne payons pas un prix équitable pour cette friandise.

Pas selon les activistes et même certaines voix de l'industrie du chocolat.

Inkota, une ONG basée en Allemagne qui mène une campagne de sensibilisation intitulée "Make Chocolate Fair", affirme que les prix payés aux producteurs de cacao alimentent les problèmes rencontrés par l'industrie du chocolat.

"Les producteurs de cacao vivent dans une grande pauvreté, et cela est directement lié à des problèmes tels que le travail des enfants et la déforestation", explique à la BBC Evelyn Bahn, consultante en droits de l'homme chez Inkota.

En 2020, les experts du commerce équitable ont estimé que le producteur de cacao moyen ne gagnait que 0,90 USD (581 FCFA) par jour, ce qui est inférieur au seuil d'extrême pauvreté de la Banque mondiale (1 227 FCFA).

"La pauvreté et toutes les pratiques de travail qui en découlent sont principalement dues au faible prix payé aux producteurs de cacao", explique Michael Odijie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les cultivateurs de cacao et les travailleurs des plantations gagnent en moyenne moins d'un dollar par jour.

Des activistes tels qu'Inkota et la Fairtrade Foundation estiment que les prix du marché pour les fèves de cacao doivent être augmentés pour remédier à cette situation, et certaines entreprises de chocolat se sont publiquement engagées à payer davantage les agriculteurs.

C'est le cas de Tony's Chocolonely, une entreprise néerlandaise qui a démarré en tant que plateforme militante contre le travail forcé dans l'industrie du chocolat, et qui est actuellement la marque de chocolat la plus vendue dans le pays.

"La seule raison pour laquelle nous existons est de fabriquer du chocolat exempt de travail des enfants et d'esclavage. Et payer un prix équitable [pour le cacao] est un principe important", déclare à la BBC Ben Greensmith, directeur général de l'entreprise au Royaume-Uni.

Et cela ne signifie pas nécessairement que les clients paieront beaucoup plus cher pour ce mets délicat.

Inkota estime que le prix d'une barre de chocolat de 100 g augmenterait de moins de 0,20 USD (129 FCFA) si les producteurs de cacao recevaient un salaire décent pour leur production.