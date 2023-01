5 termes qui peuvent vous aider à mieux comprendre l'économie (en bref)

il y a une heure

Tim Harford BBC Radio 4

Crédit photo, Getty Images

L'économie a fait la une des journaux ces derniers mois, mais combien de termes que nous voyons dans l'actualité comprenez-vous vraiment ?

Il est parfois utile de revenir à l'essentiel pour comprendre ce que nous entendons tous les jours. Voici donc un guide rapide de cinq termes économiques qui ont une incidence sur tout, du marché hebdomadaire aux taux hypothécaires.

1. Inflation

L'inflation est une augmentation générale des prix, qui touche tout, des pâtes aux iPhones.

Chaque pays a sa propre façon de le calculer.

Au Royaume-Uni, par exemple, c'est l'Office for National Statistics (Bureau des statistiques nationales) qui s'en charge, au moyen de calculs numériques impressionnants : un réseau de 300 personnes se rend dans 20 000 magasins, sur 141 sites, afin d'accumuler 180 000 offres de prix pour 730 biens et services !

Ce qu'ils obtiennent est la moyenne de toutes ces augmentations de prix, et c'est ce que l'on appelle le "taux d'inflation".

Elle affecte ce que Richard Davis, professeur d'économie à l'université de Bristol, décrit comme : "une sorte de personne imaginaire qui est la moyenne de nous tous".

L'inflation peut être causée par la hausse des coûts.

Un exemple d'inflation induite par les coûts s'est produit pendant la pandémie, lorsque des entreprises fermées ont décidé de rénover. La demande de bois a créé des pénuries et les fournisseurs ont augmenté les prix.

Crédit photo, Getty Images

L'inflation peut également être causée par un excédent de monnaie dans l'économie.

Lorsqu'il y a plus d'argent dans l'économie, la valeur de l'argent peut diminuer, ce qui signifie que les gens doivent généralement payer plus pour les mêmes biens et services.

Les experts s'accordent à dire qu'un taux d'inflation faible et stable est bon pour l'économie.

S'il peut sembler contre-intuitif de vouloir que les prix augmentent, la plupart des économistes s'accordent à dire que le contraire est bien pire.

Si les prix semblent baisser, les gens sont moins enclins à dépenser de l'argent et alors tout le monde, des détaillants aux constructeurs automobiles, commencerait à perdre de l'argent, ce qui se propagerait dans toute l'économie et l'affaiblirait.

2. Les taux d'intérêt (et leur incidence sur votre prêt hypothécaire)

Les taux d'intérêt sont le prix à payer pour emprunter de l'argent au fil du temps, et c'est ainsi que les banques gagnent leur argent.

"Elles collectent de l'argent auprès de nous, déposants, puis le prêtent sous forme de cartes de crédit, d'hypothèques et d'autres types de prêts", explique Davis.

Les banques facturent des intérêts pour se protéger du risque. Elles utilisent les intérêts qu'elles font payer aux gens pour compenser les pertes qu'elles subissent lorsque d'autres personnes ne peuvent pas rembourser leurs prêts en raison de problèmes de santé ou de chômage, par exemple.

Crédit photo, Getty Images

Les banques centrales sont les institutions qui, dans la plupart des pays, font office d'autorité monétaire. Lorsqu'elles augmentent leurs taux d'intérêt, cela signifie qu'il est plus coûteux pour les principales banques de stocker leur argent ou d'emprunter, et donc que leurs coûts augmentent.

Ils répercutent ce coût sur leurs clients et augmentent les taux hypothécaires qu'ils leur facturent. Si les taux d'intérêt baissent, les taux hypothécaires devraient également baisser.

Fondamentalement, les taux d'intérêt sont un outil avec lequel les banques centrales peuvent influencer l'inflation.

Des taux d'intérêt plus élevés signifient que les gens donnent la priorité à l'épargne et cessent de dépenser leur argent. Cela réduit la demande dans les magasins, ce qui fait baisser l'inflation.

La baisse des taux d'intérêt encourage les gens à dépenser leur argent, ce qui ne peut que favoriser la croissance économique.

3. Croissance économique et PIB

Le produit intérieur brut (PIB) est la mesure standard de la croissance économique depuis près de 100 ans.

Le PIB est mesuré de trois façons : la valeur totale de tous les biens et services produits dans l'économie, les dépenses nationales (ménages, entreprises et administrations) et les revenus générés (salaires des ménages, bénéfices des entreprises et recettes fiscales des administrations).

Crédit photo, Getty Images

Fabriquer plus de choses signifie essentiellement plus de croissance dans l'économie.

Toutefois, comme l'explique Dimitri Zenghelis, cofondateur du Wealth Economy Project à l'université de Cambridge, si cette croissance résulte de pratiques non durables, ce n'est généralement pas considéré comme une bonne chose.

L'utilisation non durable des ressources naturelles, l'augmentation de la production due à la guerre ou à la reconstruction après une catastrophe naturelle en sont des exemples.

Les gouvernements peuvent encourager la croissance par des modifications fiscales, bien que cela soit difficile à évaluer.

La réduction de l'impôt sur les sociétés, par exemple, peut attirer les investissements et signifier la création d'emplois, la construction de nouvelles usines qui fournissent des emplois et l'activité dans d'autres secteurs.

Mais si les réductions d'impôts sont financées par une réduction des dépenses publiques dans des domaines tels que les infrastructures, les hôpitaux et les écoles, cela peut rendre un pays moins attrayant pour les entreprises et nuire à la croissance à long terme, car il faut des personnes en bonne santé et bien formées.

Le PIB ne devrait pas être la seule mesure permettant de savoir si une nation se porte bien ou non, car il ne donne pas une vue d'ensemble.

Au lieu de cela, il convient d'envisager un panel de mesures comprenant des éléments tels que le bonheur, la santé et l'inégalité.

4. Obligations et actions

Une obligation est en fait un moyen pour un gouvernement ou une entreprise d'emprunter de l'argent.

Si, par exemple, un gouvernement a besoin d'emprunter de l'argent pour construire une nouvelle ligne de train, il peut nous demander de lui prêter de l'argent, en promettant de le rembourser, même avec des intérêts, en signe de reconnaissance.

Crédit photo, Getty Images

Les gouvernements des pays stables sont généralement considérés comme un endroit sûr pour conserver son argent. C'est parce qu'ils durent, contrairement aux personnes qui ont tendance à mourir après 80 ans et à manquer de temps pour rembourser leurs dettes.

En outre, ils peuvent augmenter les impôts, ce qui signifie que s'ils ont des difficultés à rembourser leur dette, ils peuvent trouver plus d'argent.

C'est pourquoi les fonds de pension aiment acheter des obligations d'État, car ils ont besoin d'un endroit sûr pour conserver leur argent, étant donné qu'ils doivent le rembourser de nombreuses années plus tard.

Les entreprises peuvent vendre des obligations, mais aussi des actions.

Le concept de parts a été utilisé pour la première fois par le comte de Cumberland en 1600.

Il voulait réunir des fonds pour une expédition dangereuse et risquée dans les îles des épices (Moluques, Indonésie). Au total, 218 personnes ont contribué et ont été récompensées par une part des recettes lorsqu'il est rentré chez lui avec une cargaison d'épices à vendre.

Aujourd'hui, ces personnes auraient une part dans ce qui est devenu la Compagnie des Indes orientales et continueraient à recevoir une part des bénéfices lorsque les marchandises seraient vendues.

De plus en plus de personnes ont commencé à emprunter de l'argent de cette manière et, finalement, la Bourse est née, où sont échangées des actions dont la valeur dépend entièrement d'un ensemble d'opinions optimistes et pessimistes sur leur évolution.

Si vous ne possédez pas d'actions et que vous vous demandez comment une hausse ou une baisse du marché boursier vous affecte, le principal lien est votre fonds de pension, qui peut être affecté en cas de forte hausse ou de baisse.

5. Récessions

"La définition technique d'une récession, explique Richard Davis, c'est lorsqu'une économie passe par deux trimestres consécutifs de croissance négative".

C'est une façon de dire que l'économie s'est contractée.

Crédit photo, Getty Images

Une récession peut être causée par quelque chose qui nous appauvrit ou nous fait sentir plus pauvres et nous empêche de dépenser de l'argent.

Cela signifie à son tour que d'autres personnes ont moins de revenus et ont moins à dépenser. Ce processus continue à avoir un impact sur l'économie, jusqu'à ce qu'elle entre en récession.

Il existe deux grands types de récession.

La première est celle où un choc externe frappe l'économie, entraînant la stagnation ou la chute de la valeur des actifs, du marché boursier à la valeur des maisons.

Lorsque ces actifs ont une valeur moindre, les gens voient leur richesse globale diminuer et ont tendance à réduire leurs dépenses.

Cela entraîne à son tour une baisse des revenus des autres (et, dans certains cas, du chômage) et une diminution de leurs dépenses.

La récession peut également être causée par une longue période pendant laquelle le niveau des salaires augmente moins vite que celui des prix.

Dans de tels cas, le pouvoir d'achat des travailleurs diminue et le montant que les gens dépensent généralement diminue également.

Les gouvernements peuvent jouer un rôle dans la prévention des récessions.

Dans l'idéal, explique M. Davis, "lorsque les ménages sont en difficulté, vous voulez que le gouvernement dépense et réduise les impôts.

Si quelque chose frappe l'économie et que les gens se retrouvent soudainement sans travail et peuvent dépenser moins, l'idéal serait que le gouvernement commence à dépenser plus, en construisant de nouvelles écoles et de nouveaux hôpitaux, et en créant plus d'emplois pour les gens.

En théorie, cela inciterait les gens à dépenser et l'économie à se développer à nouveau.