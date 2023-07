Threads pourrait causer de réels problèmes à Twitter

Mark Zuckerberg affirme que des millions de personnes se sont inscrites au cours des premières heures. Il faut toujours être sceptique lorsqu'un patron d'entreprise technologique annonce le nombre d'utilisateurs qui se sont inscrits sur une plateforme. Mais on a l'impression que beaucoup de gens l'utilisent déjà.

Cette option vous permet de disposer d'une liste d'abonnés toute prête, mais elle signifie également que vous serez susceptible de gagner des abonnés au fur et à mesure que vos amis Instagram s'inscriront.

M. Zuckerberg fait preuve d'ingéniosité et explique pourquoi les grandes entreprises technologiques ont un avantage considérable sur les plus petites.

Des plateformes comme Bluesky et Mastodon n'ont pas eu ce luxe. Elles ont démarré avec zéro utilisateur.

Mais que cela soit "juste" ou non, M. Zuckerberg s'en moque. Il a déjà copié d'autres applications avec succès (Reels est un clone de TikTok) et il est heureux de recommencer.

Connaissant le pouvoir de la célébrité, M. Zuckerberg a également utilisé des célébrités sur Instagram et a réussi à en faire figurer certaines sur Threads, comme Shakira et Gordon Ramsay.

Mark Zuckerberg sera ravi de l'engouement suscité par l'application. En matière de médias sociaux, tout repose sur l'effet de réseau. Plus les utilisateurs sont nombreux, plus l'application est performante.

Il est très, très difficile de créer un effet de réseau sur une plateforme de médias sociaux. Mais lorsque cela fonctionne, c'est vraiment le cas. L'inverse est également vrai : lorsque des communautés quittent une plateforme de réseaux sociaux, elles peuvent le faire rapidement - et cela peut être dévastateur. Pensez à Myspace ou Bebo.

Passons maintenant à certains des problèmes posés par Threads. Le plus important est qu'il n'y a qu'un seul flux, et non deux.