Les avantages de l'allaitement maternel

Author, Kerry Torrens

Role, Nutritionniste

il y a 25 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'allaitement maternel présente des avantages pour le bébé et pour la maman

L'allaitement maternel a des avantages pour le bébé et pour la mère. Notre nutritionniste agréée décortique les avantages de l'allaitement, ainsi que les options pour celles qui ne souhaitent pas le faire.

Qu'est-ce que l'allaitement ?

L'allaitement, c'est lorsqu'une mère donne le sein à bébé pour que ce dernier puisse profiter du lait maternel.

Au Royaume-Uni, il est conseillé aux mamans d'allaiter exclusivement leur bébé au sein pendant les six premiers mois, et de continuer aussi longtemps qu'elles le souhaitent, tout en introduisant progressivement une alimentation plus variée.

Principaux avantages pour le bébé

Il n'est pas surprenant qu'une mère produise un aliment nutritionnel optimal pour son bébé.

Le lait maternel est facile à digérer et fournit la plupart des éléments nutritifs dont les bébés ont besoin pendant leurs six premiers mois, il présente de nombreux avantages pour la santé.

1.C'est un bon début

Le premier lait connu sous le nom de colostrum est riche en protéines, pauvre en sucre et bourré d'anticorps protecteurs et d'autres éléments bons pour la croissance.

Ce lait est particulièrement important car il est conçu pour favoriser le développement du tube digestif du bébé, en soutenant sa capacité à faire face aux infections bactériennes et virales.

Le colostrum est composé d'anticorps maternels, ainsi que d' immunoglobulines A (IgA). Ce dernier étant un élément important du système immunitaire, qui forme une couche défensive dans les voies respiratoires et digestives du bébé.

2. C'est super nourrissant

Fournissant presque tout ce dont un bébé a besoin pendant les six premiers mois de sa vie, le lait maternel est riche en protéines, vitamines, graisses et sucres. Le lait maternel s'adapte aux besoins nutritionnels changeants du bébé. Cela dit, il y a un nutriment qui peut être inférieur aux besoins : la vitamine D.

Les aliments, comme les poissons gras et les jaunes d'œufs ne contiennent pas beaucoup de vitamines D. la majeure partie de vitamine D est produite par l'action de la lumière du soleil sur la peau.

3. Bon pour l'intestin

En plus des nutriments pour le bébé, le lait maternel contient des bactéries bénéfiques appelées probiotiques, ainsi que le carburant dont ces bactéries ont besoin pour prospérer, appelé prébiotiques. Les probiotiques et les prébiotiques aident à avoir un intestin sain.

Un intestin sain joue un rôle important dans notre santé à long terme. Des études suggèrent que le fait de remplir l'intestin de bactéries probiotiques à ce stade précoce de la vie peut aider à réduire l'incidence des maladies atopiques, y compris l'asthme.

4. Il immunise le bébé

L'allaitement maternel peut aider à minimiser le risque pour le bébé de contracter un certain nombre de maladies, notamment la maladie coeliaque et l'eczéma atopique , ainsi que les otites, la gastro-entérite, le syndrome de mort subite du nourrisson et la leucémie infantile.

De plus, l'allaitement à long terme peut protéger votre enfant à mesure qu'il grandit vers l'âge adulte contre des maladies telles que le diabète et les maladies cardiaques.

5. Améliorations importantes

L'allaitement favorise une prise de poids saine et aide à prévenir l'obésité infantile.

Les experts pensent que cela peut être dû à la façon dont l'allaitement influence la flore intestinale et la rend saine. Retarder le sevrage jusqu'à l'âge de six mois peut est bénéfique pour le bébé.

La nourriture qu'une mère mange pendant l'allaitement peut influencer les préférences gustatives de son bébé pendant le sevrage et même au-delà. Les femmes qui mange sains peuvent influencer le régime alimentaire de leur enfant dans l’avenir.

6. Stimuler la puissance du cerveau

L'allaitement peut contribuer au développement du cognitif du bébé, surtout s'il est prématuré. Des études suggèrent que les bébés allaités ont un score d'intelligence plus élevé et peuvent être moins susceptibles de développer des troubles du comportement et d'apprentissage.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'allaitement maternel contribue au développement cognif du bébé.

Principaux avantages pour maman

L'allaitement maternel aide non seulement à créer un lien entre la mère et l'enfant, mais offre également des avantages pour la santé de la mère.

1. Aide à maintenir le poids

Au cours des trois premiers mois après l’accouchement, les besoins énergétiques et l'appétit d'une femme augmentent.

Certaines femmes prennent du poids. Après ces premiers mois, de nombreuses femmes perdent du poids à mesure que la combustion des graisses commence à augmenter , perdant jusqu'à 0,5 à 1 kg par mois.

2. Une meilleure récupération post-partum

L' allaitement favorise la libération de l'hormone ocytocine, qui aide à réduire la perte de sang après l'accouchement et à redonner à l'utérus sa taille d'avant la grossesse

3. Peut améliorer la santé de la maman

L' allaitement peut réduire le risqued'un certain nombre de maladies, notamment le cancer du sein, le cancer de l'ovaire et le diabète de type 2.

L' allaitement maternel pendant plus d'un an, au cours de la vie reproductive d'une femme, est lié à une réduction de 28 % du risque de cancer du sein et de l'ovaire. Les femmes qui allaitent peuvent également bénéficier d'un risque moindre d' hypertension artérielle et de maladie cardiaque.

4. Peut aider à vaincre la dépréssion

Des études suggèrent que l'allaitement peut réduire le risque de dépression post-natale. Cette condition affecte jusqu'à 15 pour cent des nouvelles mamans.

L'allaitement favorise la libération d'ocytocine, une hormone qui favorise la relaxation, élimine le stress et favorise une humeur positive.

L'allaitement convient-il à toutes les mamans ?

Il est important de rappeler que l'allaitement convenable pour tout le monde. La plupart des mamans ont décidé d'allaiter, mais en général beaucoup finiront par utiliser autre une formule.

Si vous ne pouvez pas allaiter ou si vous choisissez de ne pas allaiter, le lait maternisé fournira tous les nutriments dont votre bébé a besoin, y compris la vitamine D.

Si vous n'allaitez pas mais que votre bébé est né par voie basse, vous pouvez être rassuré par le fait que le microbiote de votre bébé , ces bactéries bénéfiques qui jouent un rôle important dans la santé globale, aura bénéficié d'un transfert de vos propres bactéries lors de la naissance.