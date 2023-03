Un scientifique américain tente de vivre 100 jours sous l’eau

Crédit photo, AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE JOSEPH DITURI? USF Légende image, Dituri à l’intérieur du lodge sous-marin.

Author, Alessandra Correa

Role, Journaliste à BBC News Brésil

il y a 10 minutes

Avec une expérience de plus de 28 ans en tant que plongeur dans la marine américaine, le docteur en génie biomédical Joseph Dituri, chercheur et professeur à l’Université de Floride du Sud (USF), a développé une grande passion pour les sous-marins. Surnommé Dr. Deep Sea, Dituri, est âgé de 55 ans.

La semaine dernière, Dituri, spécialisé dans la plongée en eau très profonde, tente de relever le plus grand défis de sa carrière : passer cent jours sous l’eau. Durant cette période, il vivra dans un lodge sous-marin.

Dituri veut battre le record du monde de la plus longue durée sous l’eau, remporté en 2014 par deux chercheurs de l’Université du Tennessee, qui ont passé 73 jours dans le même logement, appelé Jules' Undersea Lodge.

« Mais ce n’est pas la partie la plus importante », a déclaré Dituri lors d’une conférence de presse la présentation du projet, qui a débuté le 1er mars. Tout au long de son expérience sous l’eau, il mènera des recherches sur la santé, l’environnement marin et les nouvelles technologies, tout en continuant à enseigner à l’université. Des cours dispensés en ligne.

Le projet va permettre de faire des recherches relatives à l’exposition à long terme à une pression accrue sous l’eau chez l'homme.

Crédit photo, AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DU DOCTEUR JE SEPH. D Légende image, Dituri a subi une série de tests avant l'expérience

Les effets physiques et psychique d’un séjour aussi long en milieu sous-marin doivent être surveillés par une équipe médicale de dix professionnels. Elles effectueront des examens réguliers et soumettront à Dituri à une batterie de tests, y compris des tests sanguins, des ultrasons et des électrocardiogrammes, entre autres.

Il a subi une série de tests physiques et psychologiques. Le même process se fera à la fin de son expérience durant un long moment pour savoir si l’expérience à causer des conséquences sur sa santé mentale et physique. Il sera également évalué périodiquement par des psychologues et des psychiatres, qui noteront l’impact mental de son séjour sous-marin.

« Le corps humain n’a jamais été sous l’eau depuis si longtemps, donc je serai surveillé de près », a déclaré Dituri. « Les experts vont examiner tous les effets de mon long séjour sous-marin, mais mon avis est que cette expérience aura un impact positif sur ma santé à cause de la pression accrue sous l’eau. »

Dituri a l’intention d’approfondir les résultats d’une étude antérieure menée par des chercheurs de l’Université du Wisconsin qui suggère qu’une pression accrue de l’environnement sous-marin pourrait avoir un impact bénéfique sur la longévité et la prévention des maladies associées au vieillissement.

En plus des recherches liés à la santé, le projet comprendra également la mise à l’essai de nouvelles technologies, y compris un outil d’intelligence artificielle. L’outil examine le corps humain dans le but de détecter les maladies et de déterminer si un traitements par des médicaments est nécessaire.

Crédit photo, AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE JOSEPH DITURI Légende image, Avant d’être professeur d’université, Dituri a servi 28 ans comme plongeur dans la marine américaine.

Le chercheur a l’intention de recevoir dans son logement sous-marin la visite de scientifiques et d’étudiants, pour de courtes périodes allant jusqu’à 24 heures pour des études et des discussions sur la préservation et la protection du milieu marin.

Il recevra également des groupes d’enfants avec des accompagnateurs, et affirme que l’un de ses objectifs est d’inspirer les nouvelles générations de scientifiques.

« Je veux les aider (les enfants) à comprendre comment faire de la recherche. Je veux qu’ils savent qu’il est possible de faire de la recherche dans des environnements aussi cool que ce laboratoire atypique », dit-il.

Les détails des discussions avec d’autres scientifiques et le reste seront publiés sur une chaîne YouTube et les réseaux sociaux.

La nouvelle routine

Dituri indique que le projet a un coût estimé à 2501 dollars, financé par des subventions et de parrainages de différentes entités.

Le logement sous-marin a été présenté au public. Avec un peu plus de 9 mètres carrés de superficies, les chambres comprennent des lits superposés, douche, toilettes, cuisine équipée avec minibar, four à micro-ondes et cafetière, ainsi qu’un salon et un espace de travail.

« Ce n’est pas très spacieux, mais c’est confortable. Et il a une vue incroyable », dit Dituri dans l’une des vidéos, pointant la caméra vers une fenêtre en verre, surplombant les fonds marins.

Crédit photo, AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE JOSEPH DITURI Légende image, Dituri avec un chercheur qui est venu lui rendre visite.

Le chercheur a même comparé son projet à une mission spatiale, dans laquelle les explorateurs sont également confinés et isolés. Il dit avoir reçu le soutien de ses amis et de sa famille, notamment le soutien de sa mère, de ses trois filles et de sa petite amie.

Dituri peut quitter le logement quand il le souhaite pour nager et faire du plongeon.

Côté sport, la routine consiste à faire une série d’exercices quotidiens composés de cardio et d’étirement, pour prévenir l’atrophie des muscles. L’absence d’exposition au soleil sera combattu avec des suppléments de vitamine D.

Dituri croit que le remède pour de nombreuses maladies peut être trouvé au fonds de l’océan via la faune et les êtres marins . « Pour le savoir, nous avons besoin de plus de chercheurs », dit-il.