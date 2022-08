Raila Odinga rejette les résultats de l'élection présidentielle kenyane

il y a une heure

"Les résultats sont nuls et non avenus" et seront contestés devant un tribunal, déclare M. Odinga.

"Je félicite mes partisans d'avoir agi en maintenant la paix et je leur demande de continuer à le faire", déclare-t-il, tout en ajoutant que "Totalement et sans réserve, je rejette les résultats."

"Ce que nous avons vu hier est une parodie et un mépris flagrant de la constitution et des lois du Kenya."Raila Odinga poursuit : "Les chiffres annoncés par M. Chebukati sont nuls et non avenus, et doivent être annulés par un tribunal.''