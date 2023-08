3 conseils pour détecter les faux avis sur internet

Et dans ce monde des achats en ligne, les avis jouent un rôle clé.

Ceux-ci peuvent facilement être achetés en ligne et, selon une enquête de la BBC, même les cliniques médicales, du moins au Royaume-Uni, paient pour ce type de commentaires afin d'améliorer leur visibilité et leurs notes sur le Web.

1 – Louanges excessives

De manière générale, la plupart des faux avis positifs attribuent cinq étoiles au produit ou au service, et les faux négatifs une étoile.

Les critiques réelles ont tendance à inclure non seulement des éloges, mais sont plus équilibrées en termes d'avantages et d'inconvénients.