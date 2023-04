Le mystère de la taille réelle de la population de l'Inde

Crédit photo, Getty Images Légende image, Alors que l'Inde est sur le point de devenir le pays le plus peuplé du monde, personne ne sait exactement combien elle compte d'habitants

il y a 40 minutes

Un black-out sans précédent sur les données officielles du gouvernement indien empêche les démographes des Nations unies d'annoncer avec certitude la date à laquelle le pays dépassera la Chine en tant que foyer de la plus grande population du monde.

Cette étape démographique importante pour l'Inde devait être annoncée le 14 avril 2023, mais alors que le monde attendait une confirmation vendredi dernier, aucune déclaration officielle n'a été faite.

Dans une interview accordée à la BBC, Patrick Gerland, chef du service des estimations et des projections démographiques des Nations unies, déclare que les chiffres concernant la taille réelle de la population de l'Inde sont des "hypothèses naïves fondées sur des informations fragmentaires".

"Nous ne disposons pas de véritables données officielles en provenance de l'Inde", déclare l'expert de l'ONU.

Le ministère indien de l'intérieur n'a pas répondu aux questions de la BBC concernant l'absence de données actualisées.

Course démographique

Les populations de l'Inde et de la Chine sont estimées à 1,4 milliard d'habitants chacune, ce qui signifie qu'une personne sur trois dans le monde vit en Inde ou en Chine.

La Chine est le pays le plus peuplé depuis le début des relevés, il y a 70 ans. Alors que des instituts tels que la Revue mondiale de la population estiment que la population de l'Inde a déjà dépassé celle de la Chine cette année, le responsable de l'estimation de la population des Nations unies n'en est pas si sûr. "C'est en train de se produire... Mais l'exactitude des informations existantes ne nous permet pas d'être aussi précis."

Ce dont nous sommes sûrs, c'est que la population chinoise a commencé à diminuer l'année dernière, et ce plus rapidement que prévu, et que la population indienne augmente.

Les démographes des Nations unies s'attendent à ce qu'elle culmine à 1,7 milliard d'habitants en 2064, date à laquelle elle dépassera de 50 % celle de la Chine.

Le fait d'être la plus grande population du monde a des implications importantes pour l'Inde. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas être sûrs de la date exacte à laquelle cela se produira ?

Le recensement est annulé pour la première fois en 140 ans

La raison principale de l'incertitude de l'expert de l'ONU est l'absence d'un nouveau recensement dans le pays pour la première fois depuis 1881.

Après 140 ans de recensement ininterrompu tous les 10 ans, le recensement de 2021 a été annulé à cause du covid et reporté à 2022.

Crédit photo, EPA-EFE/REX/Shutterstock Légende image, Même après les guerres et les périodes de famine, le recensement décennal n'a pas été annulé en Inde.

Aujourd'hui, il a de nouveau été repoussé à 2024, une année électorale clé en Inde, au cours de laquelle le Premier ministre Narendra Modi briguera un troisième mandat consécutif. Pour certains de ses opposants, c'est peut-être la raison de ces retards.

Le recensement n'a jamais été retardé, même après la Première et la Seconde Guerre mondiale, ou pendant la Grande Famine indienne dans les années 1870.

Basé sur des entretiens individuels dans chaque ménage du pays, le recensement est la source d'information la plus fiable non seulement sur le nombre d'habitants, mais aussi sur l'emploi, l'alphabétisation, la richesse, la santé, l'éducation et d'autres statistiques socioculturelles essentielles.

Les données deviennent une source importante pour l'élaboration de politiques fondées sur des preuves, qu'il s'agisse de la nécessité de construire de nouveaux hôpitaux et de nouvelles écoles, de l'aménagement urbain, des décisions relatives au budget public ou de la définition des circonscriptions électorales et des sièges parlementaires.

Elles offrent également un portrait fiable d'un pays aux autres gouvernements, aux entreprises privées, aux ONG et aux universitaires.

Dans un pays aux dimensions continentales comme l'Inde, le recensement est une tâche encore plus complexe, qui nécessite jusqu'à 3 millions d'agents recenseurs formés pour visiter chaque foyer.

La Chine a réalisé son 70e recensement en 2020 et publie ses résultats depuis 2021.

Échantillons "dépassés"

Pour éviter de dépendre des chiffres périmés du recensement de 2011, les démographes de l'ONU se sont appuyés, entre autres sources, sur les estimations fournies par une enquête annuelle par sondage réalisée par le gouvernement indien.

Mais même cette enquête n'est pas à jour.

"Pour l'enquête par sondage, nous ne disposons pas de données complètes publiées par le gouvernement indien depuis 2019. Pour les années 2020, 2021 et 2022, nous ne disposons donc pas de données officielles réelles provenant de l'Inde. Ce que nous avons, ce sont essentiellement des hypothèses que nous avons faites à l'ONU sur la base du passé, sur la base de différentes sources d'information disponibles jusqu'en 2019 pour extrapoler ce à quoi il faut s'attendre", déclare l'expert de l'ONU.

Crédit photo, EPA-EFE/REX/Shutterstock Légende image, L'impact de la covidie sur les décès et les naissances en Inde n'a pas été confirmé en l'absence de recensement national.

Pour calculer la population d'un pays, les démographes utilisent les chiffres officiels des naissances, des décès et des migrations. "Pour l'Inde et la Chine, ce qui contribue le plus à l'évolution de la population en général en termes de taille, c'est essentiellement le nombre de naissances et de décès", explique M. Gerland.

Mais en l'absence d'un nouveau recensement, personne ne peut être sûr de l'impact de la covidie sur ces chiffres.

"Comme pour toutes les hypothèses, nous pouvons avoir raison ou nous tromper, notamment en raison des différentes vagues de la pandémie de covidie. Et pour cette période, comme nous ne disposons pas encore de données réelles, nous avons fait des approximations grossières, des hypothèses naïves basées sur des informations fragmentaires".

M. Gerland ajoute que le moment exact où l'Inde dépassera la population de la Chine peut se produire "ce mois-ci, cette année, ou s'être déjà produit".

Le gouvernement indien n'a pas répondu à la question de savoir pourquoi les échantillons ne sont pas à jour.

Motivation politique ?

Pour l'opposition, la raison de ces retards dans le recensement national serait de protéger le Premier ministre Modi des dommages potentiels des statistiques à l'issue de son second mandat au pouvoir.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les opposants affirment que les retards dans le recensement national visent à protéger le Premier ministre Modi des nouvelles négatives à l'approche des élections.

"Sur des sujets importants comme l'emploi, les décès dus à Covid, etc., nous avons vu comment le gouvernement Modi a préféré occulter les données critiques", a déclaré Pawan Khera, porte-parole du Parti du Congrès, cité par Reuters.

Le gouvernement indien n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Mais récemment, un porte-parole du Bharatiya Janata Party de M. Modi a répondu à ces critiques : "Je voudrais savoir sur quelle base ils disent cela. Quel est le paramètre social sur lequel notre performance en neuf ans est pire que leurs 65 ans (de gouvernement) ?" a-t-il déclaré.

Sans se référer spécifiquement à l'Inde, Patrick Gerland, directeur général de l'ONU, a déclaré qu'en général, l'utilisation du recensement à des "fins politiques spécifiques suscite souvent des réactions négatives à l'égard de la participation au recensement".