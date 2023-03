"Femmes, enfants, bébés sont dans la rue et il fait froid"- Saadia Mosbah, militante tunisienne des droits humains

"Peur d’aller à l’école"

Ce commerçant nigérien établi légalement en Tunisie témoigne : “Ça a affecté ceux qui sont en règle, donc la peur a été installée chez tout le monde. La situation a beaucoup impacté toutes les activités que nous faisons ici parce que les gens ne peuvent pas sortir. Nous si on ne travaille pas, on perd tout ce qu’on gagne quotidiennement. Parfois, on peut faire entre 800 et 1200 dinars par jour (ndlr : entre 155000 et 235 000 CFA environ) mais on a fermé (...). Même pour aller à l’école, ils ont peur. Ils ont peur d’être agressés (…). Il y a beaucoup de Nigériens qui sont retournés.”