Déploiement militaire de la CEDEAO au Niger

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des soldats de la CEDEAO devant le camp du deuxième bataillon à Farafegny, le 22 janvier 2017.

il y a 55 minutes

Des centaines de partisans de la junte militaire au Niger se sont rassemblés vendredi près d'une base militaire française dans la banlieue de Niamey pour protester contre les sanctions imposées à leur pays et contre le projet de la CEDEAO d'intervenir militairement pour rétablir le président déchu, Mohamed Bazoum.

Ils ont scandé "à bas la France, à bas la CEDEAO", tandis que certains arboraient des drapeaux nigériens et russes. C'est la troisième fois que les manifestants apportent leur soutien aux soldats qui ont pris leur président en otage et annoncé un coup d'État le 26 juillet.

Les dirigeants de la CEDEAO ont ordonné l'activation et le déploiement immédiat d'une "force d'intervention" contre la junte qui a pris le pouvoir au Niger. La décision a été prise à l'issue d'une réunion de crise sur la situation politique au Niger, qui s'est tenue à Abuja. Ils affirment vouloir une restauration pacifique de la démocratie, mais toutes les options, y compris la force, sont sur la table.

La CEDEAO devrait désormais réunir les troupes nécessaires au déploiement. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est déjà engagé à fournir 1100 soldats à la force en attente. D'autres pays, dont le Nigeria, fourniront également des troupes.

La taille de la force et le nombre de soldats que chaque pays fournira ne sont pas encore connus. Mais une source présidentielle à Abuja a déclaré à la BBC que la CEDEAO voulait faire une "démonstration de force" pour convaincre les putschistes nigériens qu'elle était prête à mettre sa menace à exécution.

"Le but ultime est d'essayer d'amener le général Abdourahmane Tchiani à la table du dialogue", a-t-il déclaré.

S'adressant aux journalistes à Abuja à la fin de la réunion jeudi, le général Abdulsalami Abubakar, qui a conduit une délégation au Niger il y a plus d'une semaine, a déclaré que "personne ne veut aller à la guerre. Nous voulons la paix. Toutes les options sont sur la table".

Mais les voisins du Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui sont également sous le contrôle d'une junte militaire, ont réagi. Une déclaration commune des gouvernements de Ouagadougou et de Bamako a indiqué qu'une intervention militaire au Niger serait considérée comme "une déclaration de guerre contre eux".

Les pays ont mis en garde "contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser toute la région".

Au Niger, les putschistes restent inflexibles, fermant l'espace aérien du pays et repoussant les délégations de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Soutenus par le Mali et le Burkina Faso, les dirigeants nigériens ont également nommé leur nouveau gouvernement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un soldat nigérian devant le siège de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a toutefois insisté sur la position intransigeante de l'organisation régionale à l'égard des coups d'État militaires.

"Comme vous le savez, la CEDEAO a pris de nombreuses décisions dans le passé, juridiques et factuelles, concernant les coups d'État, et la communauté a toujours condamné les coups d'État", a-t-il déclaré.

"Je voudrais dire que la CEDEAO ne peut pas accepter cela. Ils gardent le président Bazoum en otage. Je considère personnellement qu'il s'agit d'un acte terroriste. Et nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Nous devons agir. Ce coup d'État n'est pas acceptable. Nous devons y mettre fin. Et j'espère que ce sera unanime, mais nous y mettrons fin".

La position du président Ouattara a été reprise par les neuf chefs de gouvernement présents à la réunion de crise de la CEDEAO à Abuja, où il a été décidé d'ordonner "l'activation et le déploiement" de la forces en attente de la CEDEAO.

Si la CEDEAO met son plan à exécution, ce sera la septième fois depuis 1990 que les 15 membres de l'organisation, dominée par le Nigeria, envoient des troupes pour intervenir dans les pays membres.

Mais ces dernières années, la CEDEAO a été critiquée pour son incapacité à contrôler ses troupes, qui ont été accusées de violations des droits de l'homme.

Les dirigeants de la CEDEAO ont également été critiqués pour leur responsabilité dans la mauvaise gouvernance. Les présidents en exercice ont souvent modifié la constitution de leur pays pour prolonger leur mandat contre la volonté populaire. Les politiciens mènent également une vie flamboyante grâce à la corruption, des facteurs que les officiers militaires ont invoqués pour justifier la prise de pouvoir par la force de gouvernements démocratiquement élus.

Combien de temps faudra-t-il à la CEDEAO pour intervenir ?

La CEDEAO dispose d'un mécanisme d'intervention militaire qui peut être activé en cas de "violation grave et massive des droits de l'homme et de l'État de droit" et "en cas de renversement ou de tentative de renversement d'un gouvernement démocratiquement élu".

Aucun calendrier n'a été fixé pour l'activation et le déploiement des troupes. La nouvelle résolution prévoit une réponse "immédiate", mais les observateurs de la sécurité connaissant les rouages de la CEDEAO estiment qu'il faudra du temps avant que les troupes puissent être mobilisées.

"Ce ne sera pas facile pour la CEDEAO parce qu'il n'y a pas de force en attente", déclare Mike Ejiofor, consultant en sécurité basé à Abuja. Il a également soulevé des questions sur les opérations de la force.

"Où sera située la base opérationnelle - au Nigeria ou au Bénin ? Comment les troupes seront-elles rassemblées ? Qui financera les opérations des forces ? Le Nigeria lutte contre l'insurrection islamiste et ses ressources sont épuisées. Le Nigeria portera le fardeau principal de tout déploiement militaire de la CEDEAO, car il compte sept États limitrophes du Niger. C'est le pays qui sera le plus touché", affirme-t-il.

M. Ejiofor préconise plutôt une solution politique à la crise du Niger. Il appelle également le gouvernement nigérian à définir l'intérêt national et les enjeux avant d'accepter la position de la CEDEAO.

Les interventions militaires précédentes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des soldats sénégalais de l'ECOMOG en Côte d'Ivoire, le 14 février 2003.

La première intervention militaire de la CEDEAO a eu lieu en 1990, lorsque le bloc est intervenu dans la guerre civile au Liberia. Il s'agissait d'un déploiement sans précédent d'une force régionale, connue à l'époque sous le nom de "Groupe de surveillance de la CEDEAO (ECOMOG)" et comptant environ 12 000 hommes.

Une force de l'ECOMOG dirigée par le Nigeria est également intervenue dans la guerre civile en Sierra Leone en 1998, pour chasser une junte et ses alliés rebelles de la capitale Freetown et rétablir le président Ahmad Tejan Kabbah, qui avait été renversé par un coup d'État un an plus tôt.

Les forces régionales sont également intervenues en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Mali. La dernière intervention militaire a eu lieu en Gambie en 2017, lorsque la CEDEAO a envoyé 7 000 soldats en Gambie depuis le Sénégal voisin pour contraindre le président Yahya Jammeh à partir en exil et à céder la présidence à Adama Barrow, qui l'avait battu lors d'une élection.