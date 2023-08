"Pourquoi je suis pro-russe et je veux voir la France dehors"

Niamey et Nairobi

Reporting from Niamey et Nairobi

Par Tchima Illa Issoufou et Beverly Ochieng

Depuis le coup d'État, une guerre des mots s'est engagée entre les militaires et l'Occident.

Le Niger accueille une base militaire française et est le septième producteur mondial d'uranium. Ce combustible est essentiel pour l'énergie nucléaire et un quart de sa production est destiné à l'Europe, en particulier à l'ancienne puissance coloniale qu'est la France.

Des milliers de personnes ont participé à une manifestation dans la capitale Niamey dimanche, certains brandissant des drapeaux russes et attaquant même l'ambassade de France.

L'homme d'affaires, basé à 800 km de là, dans la ville centrale de Zinder, n'a pas voulu donner son nom pour des raisons de sécurité et a demandé à ce que son visage soit flouté.

"Je suis pro-russe et je n'aime pas la France", a-t-il déclaré. "Depuis mon enfance, je suis opposé à la France.

"Ils ont exploité toutes les richesses de mon pays comme l'uranium, le pétrole et l'or. Les Nigériens les plus pauvres ne peuvent pas manger trois fois par jour à cause de la France".