Présidentielle de 2024 : La non-candidature de Macky Sall diversement appréciée au Sénégal

Crédit photo, Getty Images

il y a 41 minutes

Si l'Union Africaine et l'ONU saluent la décision du président sénégalais de ne pas être candidat lors de la prochaine élection présidentielle de 2024, l'opposition estime que c'est le résultat de la pression populaire

Des réactions fusent de toutes parts depuis la déclaration de Macky Sall annonçant qu’il ne sera pas candidat pour l’élection présidentielle prévue dans moins de 8 mois.

Sur Twitter, le secrétaire général des Nations- Unies Antonio Guterres, salue la décision de Macky Sall.

"Je voudrais exprimer ma profonde estime pour le Président Macky Sall du Sénégal et pour les qualités d’homme d’état dont il a fait preuve. Sa décision constitue un exemple très important pour son pays et pour le reste du monde."

De son côté, le diplomate tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l’Union Africaine, a salué la décision "sage et salutaire" du Président Macky Sall.

"J’exprime mon admiration au grand homme d’Etat qu’il est d’avoir privilégié l’intérêt supérieur du Sénégal et de préserver ainsi le modèle démocratique sénégalais qui fait la fierté de l’Afrique."

"Déception pour les gens de son parti"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Aminata Assome Diatta, ancienne ministre du Commerce

Après la déclaration télévisée du président Macky Sall, des militants et sympathisants du parti au pouvoir, ont pris d’assaut le domicile du chef de l’Etat, pour lui exprimer leur soutien. Jointe par la BBC, l’ancienne ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, parle d’une date historique.

"La date d’aujourd’hui est une date historique. Plus que par le passé, le président de la république a montré à la face du monde que la politique peut bien s’accommoder de l’éthique. En 2019, le président de la République a répété que le mandat qu’il obtiendrait du peuple sénégalais serait son dernier mandat. Aujourd’hui, il a démontré que tout ce qui se disait n’était que supputations. Évidemment, il y a de la déception pour les gens de son parti, les gens de la coalition qui fondaient beaucoup d’espoir sur sa candidature. Certains aussi étaient partagés, puisque les tensions étaient telles que personne ne voulait que ce qu’il a construit pendant 12 ans ne soit détruit."

"Il n’avait pas le choix"

Crédit photo, Getty Images

L’opposition sénégalaise qui a organisé plusieurs manifestations au cours de l’année pour demander au président Macky Sall de ne pas se présenter pour un troisième mandat, a aussi réagi après sa déclaration. Pour le député Abass Fall, responsable et membre du parti Pastef dirigé par Ousmane Sonko, le président de la République n’avait pas de choix que de respecter la constitution.

"Pour moi ce n’est pas une surprise. Ce qui nous aurait surpris est que Macky Sall déclare sa candidature pour 2024. La pression était telle qu’il n’avait pas d’autres choix que de respecter la constitution qu’il a lui-même citée à plusieurs reprises, et qu’il a fait voter en 2016. C’était clair qu’il ne devrait pas être candidat, et qu’il n’allait pas être candidat. S’il avait osé déclarer sa candidature, il allait se heurter à une forte contestation des populations qui prennent énormément en compte la valeur de la parole donnée. Au-delà de la parole, la valeur de la constitution. On ne va pas le remercier pour ça, au contraire, c’est la constitution qui dit qu’il n’avait pas droit à une troisième candidature. Il devrait donc respecter la constitution."

L’ancienne premier ministre Aminata Touré, ex membre de l’Alliance pour la République, le parti au pouvoir qu’elle a quitté après les élections législatives de juillet 2022 pour rejoindre l’opposition, s’est montrée également très caustique à l’égard du président Macky Sall, malgré sa décision de ne pas briguer un autre mandat.

"Il n’est jamais trop tard, je ne dirais pas de bien faire, mais de respecter la constitution. Le président aurait dû faire sa déclaration d’hier dès son élection en 2019. Qu’il se soit en dernière instance réavisé pour respecter la constitution, ça, nous le devons à la mobilisation des démocrates sénégalais, notamment les jeunes d’ici au Sénégal, mais également de la mobilisation de notre diaspora. Parce que personne n’était prêt à accepter la régression démocratique. Il l’aurait fait beaucoup plus tôt, on n’en serait pas là. Je rappelle que nous avons perdu 16 vies. D’ailleurs, il faudra que la commission d’enquête nous dise qui sont les commanditaires et qui sont les auteurs."

Les Sénégalais, entre joie et inquiétude

La BBC a recueilli l’avis de certains citoyens après la déclaration du président Macky Sall.

"Il a été sage de se retirer de la course malgré les avantages du pouvoir. Nous le félicitons, et la jeunesse est contente. Que la paix règne dans le pays comme cela a toujours été le cas."

"Franchement, c’est une décision qui me surprend, car je ne m’y attendais pas. Il a eu la grandeur de se retirer, c’est bien. Mais qu’il laisse les autres candidats participer à l’élection présidentielle, pour s’assurer d'une paix durable dans le pays."

