La scientifique mexicaine qui aide à révéler les incroyables créatures du fond de l'océan

il y a 51 minutes

Alexandra Martins, BBC News Mundo

Crédit photo, Guadalupe Bribiesca-Contreras Légende image, Guadalupe Bribiesca-Contreras est biologiste marine et chercheuse au Natural History Museum de Londres.

"Je meurs vraiment d'émotion."

"C'est tout simplement incroyable. Il y a des animaux que nous n'avons jamais vus ou des comportements que nous n'avons jamais vus, c'est un tout autre monde."

La scientifique mexicaine Guadalupe Bribiesca-Contreras a partagé avec BBC Mundo ce qu'elle a ressenti lorsqu'elle a vu pour la première fois certains des êtres qu'elle a trouvés avec ses collègues à des profondeurs de plus de 5 000 mètres.

La biologiste marine, chercheure au Natural History Museum de Londres, est l'auteure principal d'une nouvelle étude sur les résultats d'une expédition dans une zone peu étudiée de l'océan Pacifique.

À l'aide d'un véhicule télécommandé, les scientifiques ont collecté 55 spécimens d'eaux profondes appartenant à 48 espèces différentes.

Il a déjà été confirmé qu'au moins sept de ces espèces sont nouvelles pour la science, a expliqué Bribiesca-Contreras. Et on pense qu'au total, le nombre d'espèces jamais enregistrées pourrait atteindre plus de 30.

Mais ce monde inconnu, divers et éblouissant est menacé.

Dans l'océan profond, il y a aussi de grandes quantités de métaux et il existe déjà des plans pour leur exploitation.

Collecter des organismes qui ne survivent pas en dehors de leur environnement naturel peut sembler une intervention drastique. Mais les scientifiques préviennent qu'il est plus urgent que jamais d'en savoir plus sur les créatures des grands fonds marins pour tenter de les protéger.

Crédit photo, EXPÉDITION DEEPCCZ Légende image, Il a déjà été confirmé que cette espèce est totalement nouvelle. ''Lys de mer : Bathymerina incertae''. Ce spécimen adulte a été trouvé accroché à la tige d'une éponge vitreuse à une profondeur de 5 001 m.

Où ont été trouvés les animaux et à quelles profondeurs ?

L'expédition a collecté des échantillons dans une région de l'océan Pacifique entre Hawaï et le Mexique connue sous le nom de zone Clarion-Clipperton (CCZ), une vaste zone couvrant plus de cinq millions de kilomètres carrés.

En plus des plaines abyssales "il y a beaucoup de monts sous-marins là-bas et la profondeur varie", précise la biologiste.

" Plusieurs des spécimens dont nous disposons proviennent de plus de 5 000 mètres de profondeur , mais certains échantillons ont été prélevés sur des monts sous-marins à environ 3 200 mètres."

Crédit photo, EXPÉDITION DEEPCCZ Légende image, "Tous ces invertébrés marins ont été collectés lors de l'expédition DeepCCZ en 2018. Ils comprennent des éponges de mer (vitreuses), des étoiles de mer, des concombres de mer, des nénuphars, des souris de mer, des oursins et des balanes."

Les profondeurs dans la zone Clarion-Clipperton atteignent environ 5 500 mètres, aussi haut que le mont Kilimandjaro.

"Imaginez simplement que vous allez courir cinq kilomètres, combien de temps cela vous prend. C'est la profondeur à laquelle nous collectons des organismes, c'est incroyable", déclare Bribiesca-Contreras.

La menace de l'exploitation minière au fond de la mer

La zone Clarion-Clipperton a attiré l'attention non seulement de la communauté scientifique, mais aussi des gouvernements et des entreprises ces dernières années.

De vastes étendues de ses plaines sont couvertes de nodules polymétalliques, des morceaux de roche de la taille d'une pomme de terre riches en métaux tels que le cobalt, le nickel, le manganèse et le cuivre.

Ces matériaux sont utilisés dans les technologies vertes telles que les éoliennes et les voitures électriques. L'intérêt pour les exploiter a augmenté, en particulier de la part des entreprises et des gouvernements qui affirment que les métaux des grands fonds océaniques seront essentiels pour lutter contre le changement climatique.

Cependant, ceux qui s'opposent à ces initiatives avertissent que l'extraction de métaux pourrait dévaster de vastes zones de l'océan et causer des dommages irréparables à des écosystèmes uniques qui ne sont pas encore compris.

Crédit photo, GÉOMAR Légende image, Nodules polymétalliques au fond de l'océan.

Pour Bribiesca-Contreras, ''si on ne sait même pas ce qui y vit, on ne sait pas les dégâts que va causer essayer d'extraire cette ressource''.

Des expéditions comme celle du Natural History Museum de Londres s'inscrivent dans une démarche scientifique dans une course contre la montre.

Adrian Glover, directeur du groupe de recherche sur les eaux profondes au Natural History Museum de Londres, est co-auteur de la nouvelle étude.

"Alors que l'exploitation minière en haute mer est une préoccupation environnementale très valable, nous sommes dans une situation positive où nous avons pu faire beaucoup de recherche fondamentale alors que l'industrie reste limitée à l'exploitation à grande échelle", déclare Glover.

"Une grande décision sociétale sur l'exploitation minière en haute mer est à l'horizon et notre rôle est de fournir autant de données que possible pour éclairer cette décision au mieux de nos capacités."

"Ils font des choses bizarres"

Bribiesca-Contreras a décrit à BBC Mundo certains des animaux extraordinaires trouvés lors de l'expédition.

"Par exemple, vous avez des éponges carnivores, ce qui semble très bizarre. Vous vous attendriez à ce qu'elles ressemblent à une plante carnivore qui attend en quelque sorte que de la nourriture tombe dessus."

"Mais on a des vidéos où on voit passer une petite crevette et l'éponge change de forme pour l'engloutir puis recrache l'exosquelette ."

Crédit photo, EXPÉDITION DEEPCCZ Légende image, Toutes les espèces trouvées lors de l'expédition ne sont pas nouvelles. "L'écureuil en caoutchouc", Psychropotes dysscrito, était déjà connu." C'est un concombre de mer qui tire son nom du fait qu'il a l'air d'être en caoutchouc et qu'il a une voile qu'il utilise pour nager mais il ressemble à la queue d'un écureuil", explique Bribiesca-Contreras.

"Ils font des choses bizarres, ils produisent de la lumière. Ils ont aussi des adaptations super bizarres pour la reproduction, parce que ce n'est pas comme se promener dans Londres qui est pleine d'hommes ou de femmes."

"Là-bas, vous pouvez faire un kilomètre et ne pas trouver quelqu'un de votre espèce. Ils ont donc des adaptations où les mâles deviennent des parasites des femelles , donc les femelles ont toujours comme réservoir de sperme quand elles veulent se reproduire."

L'un des spécimens qui a le plus retenu l'attention du scientifique est un hérisson.

"Quand tu vas plonger, tu vois normalement des hérissons bouger mais très lentement. Eh bien, ce hérisson, quand le véhicule télécommandé s'en approche, se lève et commence à galoper, tu le vois courir sur le fond."

Crédit photo, EXPÉDITION DEEPCCZ Légende image, ''Concombre de mer : Oneirophanta sp''. Ce spécimen a été trouvé sur un mont sous-marin à une profondeur de 3 550 m et représente peut-être une nouvelle espèce.

Le biologiste a souligné qu'à l'ouest de la zone Clarion-Clipperton, il y a très peu de nourriture.

"Plus de nutriments arrivent dans la zone Est sous forme de ' neige marine ', tout ce qui meurt et n'est pas mangé en cours de route, tout cela tombe. Il y a plus de neige marine dans la zone Est que du côté Ouest".

Les scientifiques s'attendaient à ne voir que de petits animaux en raison du manque de nourriture.

"Mais nous avons trouvé un concombre de mer de plus d'un demi-mètre de long et une éponge d'environ un mètre de long ".

Crédit photo, GUADALUPE BRIBIESCA-CONTRERAS Légende image, Bribiesca-Contreras a grandi à Mexico. Bien qu'elle n'ait jamais vu la mer, elle a su dès l'enfance qu'elle voulait se consacrer à la biologie marine grâce à des documentaires comme ceux de Jacques Cousteau.

Pourquoi est-il important de collecter des animaux des grands fonds ?

L'expédition s'est concentrée sur les zones à l'ouest de la zone de Clarion-Clipperton, qui est la partie la moins étudiée.

Et une autre particularité de l'étude est qu'elle a collecté des échantillons de grands animaux.

"Ce qui est le plus couramment étudié dans ce domaine, ce sont tous les organismes qui vivent dans les sédiments."

"Ils prennent beaucoup de boue, ils la tamisent et toutes les petites choses, les vers, certains crustacés, c'est tout cela qui a été mis en avant. Les gros animaux sont très difficiles à collecter."

Crédit photo, EXPÉDITION DEEPCCZ Légende image, ''Concombre de mer : Psychropotes verrucicaudatus''. Ce spécimen a été trouvé dans une plaine abyssale à une profondeur de 4 999 m et appartient à une espèce récemment décrite d'un mont sous-marin en mer de Chine méridionale.

L'avantage d'avoir des spécimens, et pas seulement des photos comme celles prises lors des expéditions précédentes, c'est que pour étudier ces espèces "il faut avoir le spécimen, compter les tentacules, les pattes, voir les caractères internes".

Les spécimens seront comparés par des taxonomistes experts avec les quelques spécimens considérés comme type de leur espèce , afin de déterminer avec certitude si effectivement plus de 30 des organismes collectés sont de nouvelles espèces.

Crédit photo, EXPÉDITION DEEPCCZ Légende image, Chrysogorgia sp. ou le corail mou est une autre des espèces confirmées comme nouvelles.

Et il sera également possible de réaliser des études ADN.

"Nous avons séquencé un gène couramment utilisé et l'avons comparé à des séquences qui existent déjà. Mais c'est un autre gros problème, que les animaux des grands fonds sont si rares et appartiennent à des lignées tellement différentes qu'il n'y a rien de similaire quand on les compare" dans les bases de données. Nous devons commencer à construire des bases de données en haute mer."

Crédit photo, GUADALUPE BRIBIESCA-CONTRERAS Légende image, "Devant ces animaux, je ressens de la surprise, de l'admiration et beaucoup de curiosité."

Une expédition, mille questions

L'étude a soulevé toute une série de questions pour Bribiesca-Contreras et ses collègues.

"Nous aimerions étudier comment ces animaux se reproduisent et une chose que j'aimerais savoir, c'est combien de temps ils vivent. Ils ont fait des études sur certaines éponges qui ont mille ou deux mille ans ."

"Quel âge ont les animaux que nous avons collectés ? Comme je le disais auparavant, certains des animaux que nous avons trouvés étaient énormes. Et pour arriver à cette taille dans un environnement aussi peu énergivore, je pense que c'est parce que ça fait longtemps. "

Crédit photo, EXPÉDITION DEEPCCZ Légende image, "Oursin de mer : Kamptosoma abyssale. Ce spécimen a été trouvé presque au galop sur le fond marin à 5 040 mètres d'altitude."

Crédit photo, EXPÉDITION DEEPCCZ Légende image, Psychronaetes sp. est le nom temporaire de cette espèce de concombre de mer confirmée comme entièrement nouvelle.

Les scientifiques espèrent également étudier comment ces organismes sont liés à d'autres groupes d'animaux marins.

"Beaucoup de ces groupes de haute mer représentent de très longues branches sur l'arbre de la vie. Ils se sont séparés des groupes d'eaux moins profondes il y a peut-être cent millions d'années , ce sont des groupes super anciens."

Crédit photo, GUADALUPE BRIBIESCA-CONTRERAS Légende image, "Si nous ne savons même pas ce qui vit dans les profondeurs marines, nous ne savons pas les dommages que l'extraction des ressources métalliques va causer."

Guadalupe Bribiesca-Contreras savait, enfant, grandir à Mexico, qu'elle voulait devenir biologiste marine. Alors qu'il n'avait jamais vu la mer à l'époque, et ne la connaissait qu'à travers des documentaires comme ceux de Jacques Cousteau.

Aujourd'hui et après des années d'études et d'expéditions, cette passion ne cesse de grandir, accompagnée d'un sentiment de grand respect pour les animaux qui peuplent les profondeurs de l'océan.

"Imaginez à quel point il doit être difficile de vivre dans les profondeurs marines. Depuis combien de temps l'espèce humaine existe-t-elle ? Elle est inégalée par certaines de ces espèces qui ont survécu à des événements d'extinction de masse et ont des lignées vieilles de cent millions d'années."

"Je vois ces animaux aussi beaux et devant eux je ressens de la surprise, de l'admiration et beaucoup de curiosité."