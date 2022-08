Les aliments qui devraient faire partie du régime des enfants jusqu'à 5 ans

Julia Braun BBC News Brésil à São Paulo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une alimentation correcte est très importante au cours des 2 000 premiers jours de la vie, selon les médecins.

La période de la vie connue sous le nom des 2 000 premiers jours de la vie, qui va de la conception à la cinquième année, est une période critique pour la santé physique, cognitive, sociale et émotionnelle des enfants.

Plusieurs études montrent que tout ce qui se passe pendant cette période peut avoir un impact pendant toute l'enfance et même à l'âge adulte.

Les experts consultés par BBC News Brésil, le service de la BBC en langue portugaise, ont notamment souligné l'importance d'une alimentation correcte pendant cette période.

"Au cours des premières années de la vie, plus d'un million de nouvelles connexions neuronales se forment chaque seconde et une alimentation saine est essentielle pour déterminer la performance de ce développement neurologique, en plus d'une croissance et d'une prise de poids correctes", explique la pédiatre Monica Moretzsohn, du département scientifique de nutrologie de la Société brésilienne de pédiatrie (SBP).

Selon le médecin, tous les nutriments sont importants dans l'enfance.

"Mais parmi les nutriments que j'énumère habituellement comme indispensables au cours des 5 premières années de la vie figurent le fer, le zinc, l'iode, la vitamine A et les acides gras de type oméga-3, en particulier le DHA", dit-elle.

Pour vous aider à l'heure des repas, jetez un coup d'œil aux aliments suivants qui ne peuvent manquer dans la vie quotidienne des enfants et qui peuvent assurer une alimentation correcte, avec tous les nutriments mentionnés.

La liste a été établie sur la base d'entretiens avec des médecins et des nutritionnistes et de consultations de guides alimentaires élaborés par des organismes officiels au Brésil et dans le monde.

"Dans l'idéal, les enfants devraient suivre ce schéma d'une alimentation variée et saine tous les jours, en mettant l'accent sur les deux repas principaux : le déjeuner et le dîner", déclare Moretzsohn.

Le lait maternel

Jusqu'à l'âge de six mois, les médecins recommandent l'allaitement maternel exclusif.

Ni l'eau ni le thé ne doivent être proposés. "Le lait maternel suffit", affirme José Nélio Cavinatto, pédiatre à l'hôpital Albert Einstein.

Le lait maternel est le seul à contenir des anticorps et d'autres substances capables de protéger l'enfant contre de nombreuses maladies, comme la diarrhée, les infections respiratoires et les allergies, en plus de réduire le risque d'asthme à l'âge adulte, de développer un diabète de type 2 et d'obésité.

Plusieurs études montrent également que l'arrêt précoce de l'allaitement peut entraîner un plus grand nombre de diarrhées et d'hospitalisations, un développement moteur et oral incomplet et davantage de cas d'allergies alimentaires. Certaines de ces conséquences peuvent être irréversibles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le lait maternel favorise tout, du renforcement du système immunitaire au développement cognitif, en passant par la santé à long terme.

Mais selon l'expert, il est nécessaire que la mère prenne particulièrement soin de son propre régime alimentaire lorsqu'elle allaite, afin de garantir un lait nutritif.

"La mère doit absorber des calories en quantité et en qualité suffisantes. Nous conseillons, par exemple, de manger un œuf par jour et un poisson par semaine, afin de garantir l'apport de nutriments importants pour le développement du cerveau", dit-il.

Le médecin recommande également d'éviter la consommation excessive d'aliments ultra-transformés et, lorsque cela est possible et nécessaire, de prendre une supplémentation en vitamine D, en oméga et en choline.

"Mais ces compléments sont chers et nous savons que tout le monde ne peut pas y avoir accès, d'où l'importance pour les mères de consommer autant de nutriments que possible dans leur alimentation."

Pour les enfants ayant une certaine restriction ou incapacité à recevoir du lait maternel, le lait maternisé est l'indication. Plusieurs États et villes du Brésil ont mis en place des programmes visant à offrir du lait maternisé gratuit aux familles dans le besoin.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande l'allaitement maternel pendant deux ans ou plus. Avant cela, la Société brésilienne de pédiatrie (SBP) indique que l'introduction de la nourriture aux bébés commence à six mois.

Selon le SBP, il faut commencer en complément du lait maternel, avec une purée de fruits et une bouillie quotidienne au 6ème mois et deux bouillies au 7ème et 8ème mois.

A partir du 9ème mois, il est recommandé de passer progressivement au repas familial en adaptant la consistance des aliments et les assaisonnements.

Dès la première bouillie, le repas doit contenir des céréales ou tubercules, des légumineuses, des protéines animales, des légumes et de l'huile. Ils doivent être assaisonnés avec du persil, de la ciboulette, du romarin, du basilic, sans ajouter de sel.

Une alimentation saine

Après l'introduction des aliments, les experts affirment qu'il est nécessaire de prêter attention à la variété des aliments et des nutriments consommés par les enfants.

Pour cela, il est très courant d'utiliser un schéma qui divise les aliments en groupes et recommande les quantités indiquées pour la consommation.

Selon Monica Moretzsohn, le "schéma de l'assiette saine" doit être utilisé pour planifier les deux principaux repas de la journée et peut servir de guide non seulement pour l'alimentation des nourrissons, mais aussi tout au long de la vie.

Stephanie Amaral, responsable de la santé de l'UNICEF au Brésil, attire également l'attention sur le fait que, en plus de veiller à la variété des aliments, les parents doivent faire attention à l'origine de ce qui est consommé.

"Il est nécessaire de rechercher une alimentation saine in natura ou exempte d'aliments transformés et industrialisés, c'est-à-dire avec une consommation minimale d'édulcorants, de sucres et d'autres éléments artificiels", précise la nutritionniste.

"Notre régime brésilien typique, composé d'une assiette de riz, de haricots, d'une viande et d'une salade, répond déjà très bien à ces exigences."

Les légumes et les agrumes

Le premier groupe d'aliments qui ne peut manquer pour les enfants - et les adultes aussi - sont les légumes et les verdures. Selon les médecins, ils devraient représenter au moins 50% de l'assiette.

La Société brésilienne de pédiatrie recommande que les enfants âgés de 1 à 2 ans consomment deux portions d'environ 8 kilocalories par jour, et que les enfants âgés de 2 à 5 ans consomment trois portions de 8 kcal par jour.

La nutrologue pédiatrique Mônica Moretzsohn explique qu'il est très important de varier les aliments de ce groupe tout au long de la semaine, mais que l'idéal serait que les parents les proposent à leurs enfants tous les jours.

Parmi les légumes, les feuilles sont une bonne source de fibres et de vitamines et minéraux tels que l'acide folique et le fer.

"Le fer est essentiel au développement neurologique de la petite enfance et fondamental pour divers processus métaboliques qui sont particulièrement importants à cette période de la vie", explique le médecin.

La carence en ce nutriment est l'une des plus courantes dans le monde. Dans sa forme la plus grave, elle est connue sous le nom d'anémie ferriprive et peut avoir un impact majeur sur le développement cognitif des enfants, entraînant des difficultés d'apprentissage et même une moindre capacité de travail à l'âge adulte.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les légumes et agrumes doivent représenter au moins 50 % de l'assiette de l'enfant.

L'acide folique est essentiel au développement du système nerveux central, et les carences peuvent être préjudiciables à la cognition des enfants et, dans les cas graves, irréversibles.

Un manque de fibres dans l'alimentation a été associé à plusieurs troubles chez les enfants, notamment la constipation, le syndrome du côlon irritable, les allergies et les problèmes du système immunitaire.

Le brocoli offre des vitamines A, C et K et est riche en potassium.

Selon les experts, un enfant qui ne reçoit pas des quantités quotidiennes suffisantes de vitamine C peut être plus enclin à souffrir de problèmes de peau, d'anémie, de saignement des gencives, de mauvaise cicatrisation, de perte de dents, de fragilité osseuse et de faible résistance aux infections.

Ce manque peut également conduire l'enfant à présenter des difficultés d'apprentissage, de concentration et de mémoire.

Parmi les légumes, on peut citer le potiron et les carottes, qui sont des caroténoïdes et de bonnes sources de vitamine A.

L'aubergine contient du calcium, du magnésium, du potassium et de la vitamine B5.

"La carence en vitamine A est l'une des principales causes de cécité évitable chez les enfants de moins de 5 ans", déclare M. Moretzsohn.

Le manque de magnésium peut provoquer de la fatigue et de la somnolence. Les recherches montrent également que, dans les cas chroniques, la carence en ce minéral est associée à l'hyperactivité, l'irritabilité, les troubles du sommeil et le manque d'attention à l'école chez les enfants.

Céréales et tubercules

Le groupe des céréales et tubercules, qui devrait représenter environ 25% de l'assiette des enfants, comprend le maïs, le riz, l'avoine, le blé, les pâtes, la farine, le pain, l'igname, les pommes de terre et le manioc.

Selon le médecin José Nélio Cavinatto, ce groupe représente des sources importantes et saines de lipides et de vitamines, mais surtout d'hydrates de carbone.

Ils sont les principaux fournisseurs d'énergie à utiliser par le corps dans les processus de croissance, de développement et dans les activités quotidiennes des enfants.

Un manque de glucides peut entraîner le découragement et la mauvaise humeur. Une consommation excessive, en revanche, peut provoquer l'obésité, le diabète et même des problèmes cardiaques chez les enfants.

Les pédiatres recommandent que les glucides représentent 50 à 60 % des calories totales consommées chaque jour par les petits.

Il est indiqué que les enfants de 1 à 2 ans consomment trois portions d'environ 75 kilocalories par jour, de 2 à 3 ans 5 portions de 75 kcal et de 4 à 5 ans 4 portions de 150 kcal.

"Il est important de varier les aliments du groupe car chaque glucide a une composition différente", explique Moretzsohn.

"Mais pour les familles qui ont eu du mal à mettre du riz sur la table, le maïs ou les pommes de terre peuvent être une option pour les glucides."

Viande et œuf

Les médecins et les nutritionnistes recommandent également la présence d'une viande ou d'un œuf dans les deux principaux repas des enfants. Ces éléments devraient représenter environ ⅛ de l'assiette.

Selon le SBP, les enfants âgés de 1 à 3 ans devraient manger deux portions d'environ 65 kilocalories de viande ou d'œufs par jour. Chez les petits de 4 à 5 ans, la recommandation est de 1 portion de 190 kcal.

Les viandes proposées peuvent être du bœuf, du poulet, du porc ou du poisson, selon les experts consultés par BBC News Brésil.

"Les viandes sont généralement les principales sources de fer biodisponible", explique le pédiatre de la Société brésilienne de pédiatrie.

Les protéines animales sont aussi généralement les plus grands fournisseurs de vitamine B12.

Ce nutriment est particulièrement important dans l'enfance, où sa carence peut entraîner des répercussions sur la croissance et la réponse immunitaire, ainsi qu'une anémie.

Une carence, si elle n'est pas traitée, peut également entraîner des problèmes neurologiques irréversibles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les sardines sont une excellente source de DHA, de fer et de zinc

Selon Cavinatto, le poisson est également un important fournisseur d'acide docosahexaénoïque, le DHA, qui contribue entre autres à la "fluidité" des impulsions électriques du réseau de neurones, d'une importance vitale pour le développement cérébral et cognitif.

Des études montrent également que les acides gras oméga-3, que l'on trouve principalement dans le saumon et les sardines, sont importants pour le développement du système nerveux central et de la rétine et pour la prévention de maladies chroniques telles que l'obésité et l'hypertension.

"Pour les familles plus pauvres, les sardines peuvent être une source de DHA moins chère, mais elles contiennent également beaucoup de fer et de zinc", ajoute le pédiatre.

Les experts affirment également que les parties moins nobles du poulet ou les morceaux de viande rouge moins chers peuvent également contribuer à fournir les nutriments dont les petits ont besoin.

"L'œuf est également un aliment très riche en protéines, mais il n'est pas très riche en fer, il ne peut donc pas être utilisé comme seule source de protéines pour les enfants", explique Moretzsohn.

Pour les familles végétaliennes, qui n'incluent pas la viande, les œufs et les dérivés dans l'alimentation des enfants, il est recommandé d'augmenter les portions de légumineuses (haricots, lentilles, pois chiches, etc.) et d'ajuster les portions de céréales afin d'atteindre la même recommandation nutritionnelle.

Dans certains cas, une supplémentation en nutriments peut également être recommandée.

La Société végétarienne brésilienne (SVB) propose un guide alimentaire pour les bébés et les enfants végétariens qui peut aider les familles.

Légumineuses

Le reste du repas des enfants doit être rempli de légumineuses, qui, selon les experts, doivent occuper environ ⅛ de l'assiette.

La recommandation du SBP est de consommer 1 portion de 20 kcal par jour pour les enfants âgés de 1 à 3 ans et 55 kcal pour ceux âgés de 4 à 5 ans.

Les haricots, les lentilles, les pois chiches et les graines de soja sont des exemples d'aliments appartenant à ce groupe.

Les légumineuses sont des aliments très riches sur le plan nutritionnel, contenant de nombreuses vitamines et minéraux, notamment du fer, du zinc et du magnésium.

Outre les conséquences du manque de fer et de magnésium déjà mentionnées ci-dessus, les enfants qui consomment des quantités insuffisantes de légumes secs peuvent souffrir d'un manque d'appétit, d'une diminution de l'odorat et du goût, de modifications du système immunitaire et d'un plus grand nombre d'infections, conséquence de la carence en zinc.

"Un manque de zinc peut entraîner une carence en d'autres nutriments secondaires. La vitamine A, par exemple, peut ne pas être utilisée par le corps lorsqu'il y a un manque de ce minéral", explique Mônica Moretzsohn.

"Il est très bon de varier la consommation de légumineuses. Mais si un enfant n'aime que les haricots ou si la famille ne peut en proposer qu'un seul, c'est très bien.

Huiles végétales

Crédit photo, Getty Images Légende image, Chaque huile végétale a une composition différente et offre donc des nutriments différents

Les huiles végétales doivent être présentes dans le régime alimentaire des enfants en tant qu'assaisonnements ou dans la préparation des aliments.

Le SBP recommande aux enfants jusqu'à 3 ans de consommer jusqu'à 37 kcal d'huiles et de graisses par jour. Pour les enfants de 4 à 5 ans, la recommandation va jusqu'à 73 kcal.

Parmi les options les plus courantes au Brésil figurent l'huile d'olive et les huiles de canola, de tournesol, de soja, de maïs, de lin, de noix de coco, de son de riz et de coton.

Le pédiatre du SBP explique que chaque huile végétale a une composition différente et offre donc des nutriments distincts.

"L'huile d'olive est riche en oméga 9, tandis que les huiles de soja, de canola, de maïs, de tournesol et de lin offrent davantage d'oméga 3", dit-elle.

"Dans le contexte socio-économique du Brésil actuel, l'huile de soja est peut-être la plus accessible, même si elle n'est pas bon marché."

Les fruits

Les fruits sont essentiels pour les enfants et doivent être proposés en guise de dessert, au petit-déjeuner ou comme collation entre les repas.

Pour les enfants âgés de 1 à 5 ans, la Société brésilienne de pédiatrie recommande de consommer 3 portions de fruits représentant 35 kilocalories par jour.

Il est également recommandé de proposer des jus de fruits naturels. Mais, selon les nutritionnistes, elle ne doit pas remplacer la consommation d'eau ou de fruits frais.

Le type de fruits à proposer doit respecter les caractéristiques régionales, le coût, la saison de l'année et la présence de fibres. Aucun fruit n'est contre-indiqué, sauf la carambole, en cas d'insuffisance rénale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le type de fruits à offrir aux enfants doit respecter les caractéristiques régionales, le coût, la saison de l'année et la présence de fibres

"Les fruits sont généralement l'une des seules sources de vitamine C dans notre alimentation, c'est donc très important", déclare Moretzsohn. "Ils sont également d'excellentes sources de fibres".

La vitamine C est essentielle pour l'immunité des enfants et favorise le bon fonctionnement de l'organisme - elle a pour rôle de régénérer les cellules, étant un puissant antioxydant.

Outre les effets déjà mentionnés, des études ont également établi un lien entre le manque de ce nutriment et les troubles cognitifs, la dépression et la confusion mentale.

Les produits laitiers

À partir de 1 an, les nutritionnistes recommandent également de proposer du lait et des produits laitiers aux enfants. La recommandation est de trois portions d'environ 120 kilocalories jusqu'à l'âge de 5 ans.

Le lait, le fromage et les yaourts sont d'excellentes sources de calcium.

Ce nutriment est essentiel au développement d'un squelette sain et devient plus nécessaire pendant l'enfance et l'adolescence, en raison du développement intense des os et des muscles.

Le manque de calcium provoque également des dommages dentaires chez les enfants, tels que la malformation de la couronne des dents.

Si la déficience n'est pas traitée de manière adéquate, les dommages peuvent être permanents.

Pour les familles qui ne peuvent ou ne veulent pas consommer de produits laitiers, il est recommandé d'introduire d'autres aliments riches en calcium dans le régime alimentaire des enfants.

Les bonnes sources sont les graines, les noix, les légumineuses, le tofu, les algues, les céréales et le lait de soja enrichi.

Certains légumes, comme les blettes, les épinards et la moutarde, sont également riches en calcium et constituent souvent des alternatives légèrement moins chères.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les médecins ne recommandent pas de donner du lait aux enfants de moins d'un an

Le pédiatre José Nélio Cavinatto recommande également d'éviter le lait de vache et ses dérivés avant l'âge de 1 an.