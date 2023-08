Qui était Vasili Arkhipov, l'homme qui a sauvé le monde de la guerre nucléaire

Crédit photo, WIKICOMMONS Légende image, Vasili Arkhipov était un éminent officier soviétique qui a réussi à empêcher un holocauste militaire au milieu des Caraïbes.

il y a 46 minutes

Nous étions le 27 octobre 1962, et le monde était au bord du gouffre : la crise des missiles entre les États-Unis et l’Union soviétique pouvait à tout moment dégénérer en guerre nucléaire.

En pleine crise -au cours de laquelle Washington a exigé de Moscou le retrait des missiles nucléaires installés à Cuba, à un peu moins de 200 kilomètres de ses côtes-, les navires militaires des deux pays se sont engagés dans une lutte stratégique pour maintenir le contrôle de leurs territoires. face à un éventuel conflit mondial.

C'était la mission qui avait été confiée à la flotte sous-marine soviétique : patrouiller autour des eaux cubaines à des fins de reconnaissance et de contrôle.

Certains de ces sous-marins étaient armés de torpilles contenant des ogives nucléaires.

Et à l'intérieur d'un des sous-marins de la flotte soviétique, il y eut un moment qui aurait pu déclencher un conflit atomique : à cette époque, trois commandants décidèrent si, pour se défendre contre une attaque américaine qui se déroulait contre eux, ils devaient répondre avec une torpille nucléaire.

Deux d’entre eux ont accepté de le faire. Mais un tiers a refusé de faire partie de cette commande.

Il s'appelait Vassili Alexandrovitch Arkhipov.

"Cet homme a vraiment sauvé le monde d'un holocauste nucléaire et, surtout, il l'a fait parce qu'il ne s'est pas laissé emporter par ses impulsions et qu'il a strictement suivi le protocole établi par Moscou", a déclaré Edward Wilson, auteur du livre The Midnight Swimmer . BBC Mundo. , où il détaille l'histoire d'Arkhipov.

Selon le protocole de la marine soviétique, le tir d'une torpille nucléaire nécessitait l'approbation unanime des trois commandants de la flotte.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Le président américain John F. Kennedy informe les Américains de l'existence d'une base de missiles nucléaires construite par les Soviétiques à Cuba.

"Mais de nombreux facteurs ont empêché l'attaque d'avoir lieu, et cela m'étonne qu'Arkhipov n'ait pas obtenu la reconnaissance qu'il méritait", déclare Wilson.

Après sa mort, survenue en 1998, les hommages ont commencé. En 2018 encore, une organisation américaine a décidé de lui décerner le prix « Future of Life », à titre posthume, pour ses actions dans la prévention d'un conflit nucléaire.

27 octobre 1962

Le 22 octobre 1962, le monde se réveille en crise : ce jour-là, le président américain de l'époque, John F. Kennedy, annonce qu'il a découvert une base de missiles nucléaires soviétique sur l'île de Cuba.

Bien que non opérationnelle, la base pourrait être prête à tout moment pour une éventuelle attaque.

À seulement 200 kilomètres des États-Unis, les missiles pourraient toucher les grandes villes américaines et les détruire en quelques minutes.

Dans ce même message, Kennedy a annoncé des mesures de défense et le déploiement de troupes et de navires rarement vus depuis lors, notamment l'établissement d'un encerclement naval autour de Cuba dans le but de créer un blocus militaire.

L'objectif était qu'aucun ravitaillement n'arrive pour poursuivre la construction de la base.

Moscou n'a pas été intimidée. Et il a mis en alerte toute son armée et les navires soviétiques présents dans la zone, face à la pression imminente du commandement opérationnel conjoint qui avait rejoint les unités américaines.

Ce 27 octobre, selon les documents publiés par les Archives nationales des États-Unis et les souvenirs du capitaine russe Vadim Orlov qui se trouvait à bord du sous-marin, la situation ne pouvait être pire à l'intérieur du navire, un bateau spécialement créé pour tirer des torpilles nucléaires.

Conçu pour naviguer dans les eaux glaciales du nord, les Caraïbes étaient trop chaudes pour le navire, le système de climatisation était donc tombé en panne et la température était étouffante.

De plus, au cours des heures précédentes, le sous-marin, commandé par le capitaine Valentin Savitsky, avait atteint une vitesse supérieure à celle des navires de la flotte et avait été détecté par un cuirassé américain.

«Le cuirassé, selon le rapport du Pentagone, a commencé à tirer des munitions non létales dans le but de faire remonter le sous-marin à la surface. Mais à l’intérieur du B-59, avec toutes les tensions précédentes et au secret, ils pensaient que la guerre avait commencé », souligne Wilson.

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Les sous-marins B-59 faisaient partie de la brigade de bateaux soviétiques qui patrouillaient autour de Cuba pendant la crise des missiles.

Une décision de trois

Face à l'attaque, Savitsky a convoqué une réunion entre les trois officiers les plus hauts gradés de la flotte.

L'un d'eux était Arkhipov, qui exerçait les fonctions de commandant adjoint. Le capitaine, bouleversé par les munitions qui tombaient de la surface, fit remarquer que la meilleure façon de réagir était d'utiliser l'une des torpilles nucléaires.

« Détruisons-les maintenant ! Nous mourrons, mais nous les coulerons tous ; nous ne serons pas la honte de la flotte », a crié Savitsky, selon le récit d'Orlov.

« À l’époque, les sous-marins soviétiques n’avaient pas besoin d’une approbation ou d’un ordre direct de Moscou pour lancer une attaque nucléaire. Les trois commandants devaient être d’accord, rien de plus », explique Wilson.

Arkhipov, qui jouissait d'un certain prestige parmi les commandants, refusa de soutenir la décision du capitaine.

» Arkhipov fut le seul à refuser. Il est vrai que la réputation d'Arkhipov a été un facteur clé dans le débat en salle de contrôle. L'année précédente, le jeune officier s'était exposé à de fortes radiations pour sauver un sous-marin dont le réacteur était en surchauffe", a déclaré Wilson.

Dans un rapport rendu par Arkhipov lui-même quelque temps plus tard, il a souligné les raisons pour lesquelles l'attaque n'a pas reçu de réponse. Il a déclaré que, malgré le fait qu'il y avait une « situation tendue » lorsqu'ils ont quitté la base, il avait affirmé qu'il n'y avait pas de situation de confrontation militaire.

"Grâce à lui et au fait qu'il a calmé le capitaine, qui était affecté par la chaleur du sous-marin et la situation de harcèlement dont il souffrait de la part de l'US Navy, il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale avec des conséquences apocalyptiques", note Wilson. .

Crédit photo, GETTY IMAGES Légende image, Photos des services de renseignement américains montrant la construction de la base de lancement de missiles nucléaires à Cuba.

"Honte de la flotte"

Aux premières heures du 28 octobre, les États-Unis et l'Union soviétique sont parvenus à un accord pour démanteler la base à Cuba, en échange du démantèlement de la base nucléaire américaine en Turquie.

La plupart des sous-marins sont rentrés dans leurs ports d’attache. Et ce que l’on aurait pu attendre d’un accueil de héros s’est avéré être le contraire.

Dans le documentaire sur ce sujet réalisé par la chaîne publique américaine (PBS), l'épouse d'Arkhipov, Olga, a souligné que son mari avait été très déçu de la façon dont ses supérieurs avaient pris part à cette décision.

D'autres témoignages soulignent qu'un des officiers supérieurs à Moscou a déclaré aux commandants de la brigade sous-marine qu'« il aurait été préférable qu'ils y meurent » plutôt que de revenir sans victoire.

Arkhipov met fin à sa carrière militaire et meurt en 1998, à l'âge de 72 ans, sans être reconnu pour son rôle.

Ce n'est qu'en 2000 que l'officier Vadim Orlov raconta ce qui s'était passé à l'intérieur du sous-marin, soulignant que c'était à cause d'Arkhipov que ces torpilles n'avaient pas été tirées, que sa contribution commença à être reconnue.

En 2007, le directeur des archives de la sécurité nationale des États-Unis, Tom Blanton, a fait une présentation sur ce sujet et a conclu :

"Cet homme a vraiment sauvé le monde."

« Je ne sais pas ce qui se serait passé si une guerre nucléaire avait réellement éclaté. Ce qui est peut-être plus clair, c'est que l'Europe aurait été la plus touchée, car l'Union soviétique ne disposait pas de missiles ayant une portée suffisante pour atteindre les États-Unis », note Wilson.