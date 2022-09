Comment les substances de la cigarette "s'accrochent" aux objets et nuisent à la santé

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les agents nocifs de la fumée tertiaire ne sont pas encore assez connus

Avez-vous déjà entendu parler de la fumée tertiaire ? Le concept est simple et direct : les substances libérées lors de la combustion des cigarettes imprègnent les meubles, les tissus ou les murs.

"Et elles peuvent rester sur ces objets et surfaces pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, et présenter des risques pour la santé", ajoute l'oncologue clinicien Marcelo Cruz, de l'hôpital Sírio-Libanês de São Paulo.

Bien que ce problème ait été décrit dans des articles scientifiques depuis les années 1950, il est peu connu par rapport au tabagisme passif, c'est-à-dire lorsqu'un individu qui n'est pas un fumeur instille directement la fumée évacuée par une personne se trouvant à proximité.

Une enquête réalisée en 2009 aux États-Unis a révélé que seuls 43 % des fumeurs pensent que le tabagisme passif serait nocif pour les enfants, alors que 84 % d'entre eux déclarent bien connaître les dangers du tabagisme passif.

Les experts mettent en garde contre le fait que le contact avec ces composés chimiques peut être nocif pour la santé - et certains travaux préliminaires effectués sur des rongeurs font déjà état d'un risque de troubles du comportement, tels que l'hyperactivité, et même de lésions d'organes tels que les poumons et le foie.

Comprendre, ci-dessous, ce que l'on sait déjà de ce phénomène et ce que l'on peut faire pour l'éviter.

Des molécules imprégnées

Selon le ministère brésilien de la santé les cigarettes transportent plus de 4,7 mille substances toxiques. Certains d'entre eux, comme la nicotine, le naphtalène et les formaldéhydes, sont libérés pendant le processus de combustion et restent dans l'environnement mélangés à la fumée.

Peu à peu, elles "collent" aux surfaces et aux objets, en particulier ceux qui sont recouverts de tissus, comme les tapis, les moquettes, les serviettes, les rideaux et les vêtements.

Nombre de ces composés ont également été détectés comme "collant" aux meubles et à la peinture murale.

Le premier ouvrage sur le sujet a été publié en 1953 par des médecins américains. Ils ont démontré que la nicotine se condense (passe de l'état gazeux à l'état liquide) et, appliquée sur le dos des rats, provoquerait des tumeurs cutanées.

En 1991, une enquête menée au Danemark a permis de trouver des particules de cette même substance (qui provoque une très forte dépendance chimique) dans la poussière des maisons où vivaient des fumeurs.

En 2008, un groupe de l'université d'État de San Diego, aux États-Unis, a évalué les substances présentes dans les voitures des fumeurs et a constaté que même le tableau de bord du véhicule transporte les polluants présents dans ce produit, même si la personne n'a pas l'habitude de fumer au volant.

Plus récemment, en mars 2020, une équipe de l'université de Yale, également aux États-Unis, a mesuré la présence de certains de ces composés chimiques dans une salle de cinéma.

Les scientifiques ont constaté que dans les films dont la classification par âge est plus restreinte (ce qui indique la présence d'un plus grand nombre d'adultes et éventuellement de fumeurs dans cet espace clos), il existe une concentration considérable de composés nocifs pour la santé, même s'il est interdit de fumer dans cet endroit.

Les auteurs ont ensuite conclu que les fumeurs transportent ces produits chimiques avec eux par leur peau et leurs vêtements, même s'ils ne fument pas à ce moment-là. Ils ont estimé que la quantité de composés "s'accrochant" au corps de ces personnes est équivalente au contact d'une à dix cigarettes par la fumée secondaire.

Enfin, Cruz cite une étude publiée en février de cette année, dans laquelle des scientifiques ont analysé la présence de nicotine dans les mains des enfants.

Sur 311 volontaires de moins de 12 ans n'ayant pas eu de contact direct avec un fumeur, 296 (soit 95 % du total) avaient cette substance à la surface de la peau.

Dans un groupe de 193 enfants dont les parents étaient des fumeurs, ce taux a atteint 97,9%.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les enfants sont plus vulnérables au tabagisme passif

Des risques peu connus

Bien que les experts s'inquiètent de cette exposition à tant de composés chimiques, peu de recherches permettent d'évaluer avec précision les effets de la fumée tertiaire sur la santé.

Une étude menée à l'université de Californie, à Riverside (États-Unis), a évalué chez les rongeurs les dommages éventuels du contact de tiers avec les substances de la cigarette.

Après un certain temps, les animaux exposés à des objets contaminés par ces composés chimiques ont présenté des problèmes physiques et comportementaux.

Les cobayes souffraient de lésions pulmonaires et étaient plus enclins à souffrir de maladies inflammatoires telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l'asthme. Ils ont également montré des changements dans le foie qui précèdent des affections telles que la cirrhose, le cancer et les maladies cardiovasculaires.

Les scientifiques ont également effectué des tests comportementaux et ont constaté que les rats exposés à la fumée tertiaire présentaient plus fréquemment des signes d'hyperactivité.

Soyons clairs : les recherches de ce type sont considérées comme préliminaires et il n'est pas possible d'affirmer avec une totale certitude que ces mêmes problèmes se reproduisent chez l'homme. Néanmoins, elles servent de base pour que d'autres études, avec des volontaires humains, puissent avoir lieu à l'avenir.

"Malheureusement, nous disposons encore de peu de données sur le tabagisme passif et sur le risque qu'il représente pour le développement du cancer", admet M. Cruz.

"Malgré tout, ce problème doit être abordé avec inquiétude, d'autant plus si l'on considère les enfants, qui sont en contact avec de nombreuses surfaces contaminées", ajoute l'oncologue.

La taille même des enfants facilite cette proximité avec les tapis et les meubles où se déposent ces composés de cigarettes.

En outre, les enfants sont plus exposés car ils portent plus souvent leurs mains à la bouche et sont en phase de formation des organes vitaux et de leur propre système immunitaire.

Que faut-il faire ?

Les experts soulignent que la recommandation la plus évidente pour diminuer le risque de tabagisme direct, passif ou tertiaire est tout simplement de ne pas fumer.

Il existe des traitements qui aident à arrêter la dépendance - certains d'entre eux sont même disponibles dans le système de santé unifié (SUS).

L'organisation mondiale de la santé estime que la cigarette cause plus de 8 millions de décès chaque année.

Le contact direct ou indirect avec des milliers de substances contribue au développement de plus de 15 types de cancer différents, sans compter qu'il est lié aux infarctus, aux accidents vasculaires cérébraux, aux BPCO, à la tuberculose, aux infections respiratoires, aux ulcères de l'estomac et de l'intestin, à l'impuissance sexuelle, à l'infertilité et à la cataracte.

L'Institut national du cancer du Brésil estime que 443 Brésiliens meurent chaque jour du tabagisme. Chaque année, 161 000 décès liés à la cigarette pourraient être évités dans le pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Environ 443 Brésiliens meurent chaque jour du tabagisme.

Pour ceux qui ne souhaitent pas arrêter de fumer maintenant, le conseil est de ne jamais fumer à l'intérieur ou trop près de la maison, du bureau ou des espaces publics.

Il semble difficile d'éliminer un grand nombre de ces composés chimiques qui "s'accrochent" aux objets et aux surfaces. Une publication du Cancer Treatment Centers of America aux États-Unis souligne que "les méthodes de nettoyage normales ne sont pas efficaces contre ces polluants."

"La plupart du temps, la seule option est de changer les tapis et de repeindre les murs de la maison", indique le texte.

Pour Cruz, le concept de tabagisme passif "renforce l'importance de garder l'environnement propre et exempt de cigarettes."

"Comme nous le savons, certaines de ces substances peuvent s'imprégner pendant des semaines, des mois ou même des années et finir par nuire à la santé de personnes qui n'étaient même pas là avec les fumeurs."

"Nous sommes tellement habitués à parler des risques du tabagisme ou du tabagisme passif que nous oublions parfois ces effets indirects. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de fumer dans une autre pièce de la maison ou d'ouvrir une fenêtre pour dissiper la fumée", poursuit l'oncologue.