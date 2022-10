Le grand mythe de l'exercice examiné par un expert de l'évolution humaine (et 4 conseils pour vous faire bouger)

Et ce n'est pas rare, a déclaré à The Harvard Gazette Daniel Lieberman, paléoanthropologue à l'université de Harvard et auteur de "Exercise".

C'est un mythe de croire qu'il est normal de faire de l'exercice

Et Lieberman pense que comprendre cela peut nous aider à faire plus.

1. Ne soyez pas en colère contre vous-même

"Quand je me lève le matin pour aller courir, il fait souvent froid et misérable, et je n'ai pas envie de faire de l'exercice. Mon esprit me donne toutes sortes de raisons pour lesquelles je devrais le remettre à plus tard. Parfois, je dois me forcer à sortir de la maison.