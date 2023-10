"Je n'ai pas mangé de viande depuis des mois, mais je ne me vendrai pas".

Légende image, Tulane affirme que des hommes lui font souvent des avances, à elle ou à ses filles adolescentes.

Author, Fundanur Öztürk

Role, BBC Turkish

Reporting from Ankara

il y a 46 minutes

Tulane, mère célibataire de six enfants, est déterminée à ne pas retourner en Syrie, malgré l'exploitation sexuelle et économique dont elle est victime.

Elle était enseignante dans son pays d'origine, mais travaille désormais en Turquie comme cuisinière et gagne 6 000 livres turques (220 dollars) par mois. C'est un peu plus de la moitié du salaire minimum, qui est de 420 dollars par mois.

Tulane (42 ans), dont le nom a été modifié, explique que son mari ne pouvait pas supporter les conditions de travail désastreuses des réfugiés. Il est retourné en Syrie il y a deux ans, la laissant derrière lui avec ses enfants.

C'est alors que sa vie est devenue encore plus compliquée, me dit-elle.

Des hommes l'approchaient pour lui proposer de l'aide ou un emploi, mais après avoir découvert qu'elle était une mère célibataire, ils la "proposaient", à elle ou à ses filles adolescentes.

"Un jour, le patron m'a attrapé le bras, je l'ai poussé et je me suis enfuie. Ils pensent que nous nous vendrons pour un peu de nourriture ou d'argent. Je n'ai pas mangé de viande depuis des mois, mais je ne me vendrai pas", dit-elle.

Le mari de Tulane s'est remarié en Syrie et mène une vie séparée.

"Si je retourne en Syrie, l'éducation de mes enfants en pâtira. Je dois lutter contre la faim, le harcèlement et la xénophobie ici, mais je ne peux pas y retourner", dit-elle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Depuis le début de l'année, plus de 200 000 Syriens ont quitté la Turquie en raison de leurs conditions de vie désastreuses.

La Turquie accueille officiellement plus de 3,3 millions de Syriens, ce qui en fait le pays ayant la plus grande population de réfugiés au monde.

Les Syriens travaillent généralement dans le textile, l'agriculture, la restauration ou la construction, où l'emploi non déclaré est courant.

On estime que près d'un million de réfugiés syriens travaillent sans permis. Cela signifie qu'ils n'ont pas accès à la sécurité sociale et qu'ils sont souvent payés en dessous du salaire minimum.

Selon le droit du travail turc, si un employeur souhaite embaucher un étranger, il doit lui verser trois fois le salaire minimum.

C'est pourquoi de nombreux employeurs choisissent de ne pas délivrer de permis de travail, afin de pouvoir payer les réfugiés beaucoup moins cher.

Les chiffres officiels du gouvernement montrent que seules 5 000 femmes syriennes en Turquie ont un permis de travail.

Avec une inflation de 56 % et une crise majeure du coût de la vie dans le pays, les femmes syriennes disent qu'elles doivent endurer le harcèlement sexuel pour conserver leur emploi.

Légende image, L'appartement de Lamya était connu localement sous le nom de "maison sans hommes"

Lamya me fait monter les escaliers de l'immeuble abandonné où elle vit. Une forte odeur d'égout nous envahit.

Cette mère célibataire de cinq enfants m'explique qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'emménager ici, car son ancien appartement était constamment cambriolé et connu localement sous le nom de "maison sans hommes".

"Je ne pouvais pas dormir la nuit parce que je veillais sur mes enfants. J'ai pris peur et j'ai dû déménager", explique cette mère de famille de 38 ans.

Lamya - dont le nom n'est pas non plus le véritable nom - explique qu'elle a également été confrontée à un harcèlement sexuel constant au travail.

"Lorsque vous êtes une femme célibataire divorcée, tous les regards sont braqués sur vous. Ils vous suivent en permanence.

"Le fait d'être veuve au travail est comme un aimant pour les hommes. La plupart des hommes m'abordent d'abord avec l'intention apparente de m'offrir de l'aide ou un emploi, mais ils me disent ensuite ce qu'ils attendent vraiment de moi.

"J'ai appris à ne dire à personne au travail que je n'ai pas de mari. Auparavant, un de mes patrons avait découvert que mon mari était parti, et il a commencé à me suivre et à m'appeler constamment. J'ai dû quitter ce travail.

Dans une autre maison voisine, deux mères syriennes célibataires vivent ensemble pour partager les charges.

Légende image, Rana dit qu'elle ne voit plus d'avenir pour ses enfants en Turquie

Rana travaille dans un atelier textile sans permis et gagne bien moins que le salaire minimum. Yousra reste à la maison et s'occupe de leurs quatre enfants et de sa mère âgée.

Elles disent avoir été victimes de harcèlement et de xénophobie sur leur lieu de travail et dans la communauté en général, ainsi que de la stigmatisation sociale liée au fait d'être des mères célibataires.

Arrivée en Turquie avec de grands espoirs, Rana dit qu'elle ne voit plus d'avenir pour ses enfants ici.

"Chaque centime que nous gagnons est consacré au loyer et aux factures. Nous avons faim tout le temps et, en plus, tout le monde dans la rue nous déteste", dit-elle.

Lamya se plaint également de l'exclusion sociale, bien qu'elle ait déjà passé plus de dix ans en Turquie.

"Une fois, nous étions assis sur un banc et deux femmes turques ont surgi de nulle part et ont commencé à nous crier dessus. Elles ont crié : "Quand retournerez-vous en Syrie ? J'ai eu l'impression que tout mon corps avait été électrocuté", raconte-t-elle.