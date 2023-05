Couronnement du roi Charles: qui sont les invités ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roi Charles et Camilla, reine consort, seront couronnés le 6 mai à Londres

Author, Charley Adams

Role, Nouvelles de la BBC

il y a une heure

Le 6 mai, le roi sera couronné aux côtés de Camilla, la reine consort, à l'abbaye de Westminster, à Londres. À moins d'un jour du couronnement du roi Charles III, nous pouvons commencer à nous faire une idée plus claire de la liste des invités - et de ceux qui ne sont pas invités.

Le roi a opté pour une cérémonie plus restreinte, plus courte et plus hétéroclite que lors du précédent couronnement de sa mère en 1953.

Les invitations ont été envoyées à environ 2 000 personnes. Voici ce que nous savons à ce jour sur la liste des invités.

Membres de la famille royale

Comme c'est souvent le cas, la famille passe avant tout, et de nombreux membres de la famille du roi Charles et de Camilla sont attendus.

Le prince William et Catherine, prince et princesse de Galles, seront présents, ainsi que deux des frères et sœurs du roi, Anne, princesse royale, et Edward, duc d'Édimbourg.

Après de nombreuses spéculations, le prince Harry a confirmé qu'il serait présent, mais pas son épouse Meghan. Le couronnement coïncide avec le quatrième anniversaire du fils du couple, le prince Archie.

Crédit photo, PA Media Légende image, Membres de la famille royale qui assistaient à un service de Pâques au château de Windsor

Le prince Andrew, duc d'York, devrait assister à la cérémonie, mais son ex-épouse, la duchesse d'York, Sarah Ferguson, n'y prendra pas part.

Leurs filles, les princesses Béatrice et Eugénie, seront probablement présentes en tant que neuvième et onzième héritières du trône, ainsi que la fille de la princesse Anne, Zara Tindall, et son mari Mike Tindall.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les petits-enfants du roi Charles et de Camilla seront présents.

Les petits-enfants du roi Charles et de Camilla seront présents et certains d'entre eux prendront part à la cérémonie.

Le prince George, fils du prince William et de Catherine et deuxième dans l'ordre de succession au trône, fera partie des nombreux "pages d'honneur".

Trois des petits-fils de la reine consort, Gus et Louis Lopes, Freddy Parker Bowles et son petit-neveu Arthur Elliot, joueront le même rôle et feront partie de la procession dans l'abbaye de Westminster.

La reine Camilla sera également accompagnée de sa sœur Annabel Elliot et de sa grande amie Lady Lansdowne.

Politiciens, dirigeants du monde entier et membres de la famille royale étrangère

Des personnalités politiques de premier rang et des leaders mondiaux figureront également parmi les 2 000 participants - et il convient de noter que, comme il s'agit d'une cérémonie officielle, le gouvernement a la mainmise sur la liste des invités.

Le Premier ministre Rishi Sunak devrait être présent, ainsi que des ministres et des membres de la Chambre des députés.

Selon certaines informations, d'anciens premiers ministres britanniques tels que Liz Truss et Tony Blair seront présents, ainsi que le nouveau premier ministre écossais Humza Yousaf.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le président français Emmanuel Macron sera présent.

Le président français Emmanuel Macron sera présent. Cette décision fait suite au report de la visite d'État du roi Charles en France en mars en raison de manifestations, mais une source a déclaré au Times que M. Macron serait présent pour témoigner de son "amitié, de son respect et de son estime" à l'égard du Royaume-Uni.

Le président américain Joe Biden a annoncé au roi Charles qu'il ne viendrait pas lors d'un appel téléphonique en avril, mais il a confirmé que la première dame Jill Biden le représenterait.

Le président polonais Andrzej Duda et le premier ministre australien Anthony Albanese ont tous deux déclaré qu'ils comptaient assister à la cérémonie, et les médias locaux indiquent que le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le président philippin Ferdinand Marcos seront présents.

Il est également prévu que des chefs religieux et des représentants de l'ensemble du Commonwealth soient présents.

Les leaders de la Russie, du Belarus, du Myanmar, de l'Afghanistan, de la Syrie, du Venezuela et de l'Iran ne seront pas présents. La Corée du Nord et le Nicaragua se sont vus offrir la perspective d'une participation au niveau diplomatique.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le prince héritier Akishino et la princesse héritière Kiko du Japon doivent assister à la cérémonie en mai.

Dérogeant à la tradition, des membres de familles royales étrangères se rendront à Londres pour la cérémonie.

Il s'agit notamment du prince Albert et de la princesse Charlène de Monaco, du roi Felipe et de la reine Letizia d'Espagne, du prince héritier Akishino et de la princesse héritière Kiko du Japon, ainsi que du roi Carl XVI Gustaf de Suède, qui sera accompagné de sa fille, la princesse héritière Victoria.

Il est également prévu que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a rencontré le roi pour un thé au château de Windsor en février, soit présente.

Bénévoles, forces armées et travailleurs caritatifs

Le roi Charles et Camilla ont également invité 850 représentants des collectivités à la cérémonie, en reconnaissance de leur action caritative.

Parmi eux, 450 récipiendaires de la médaille de l'Empire britannique (BEM) et 400 jeunes issus de différents organismes sélectionnés par la famille royale.

Crédit photo, PA Media Légende image, John Anderson et son épouse Margaret lors d'une fête au Palais de Holyroodhouse.

L'autre invité sera l'adolescent Max Woosey, connu sous le nom de "Boy in the Tent", qui a collecté des fonds pour l'hospice de sa ville en dormant sous une tente pendant trois ans.

Par ailleurs, plus de 6 000 membres des forces armées participeront au couronnement, ce qui de lui, la plus grande cérémonie militaire depuis 70 ans.

Des milliers d'anciens combattants et de travailleurs du NHS ont également été invités au couronnement, y compris aux processions et au défilé aérien, depuis une tribune spéciale située à l'extérieur du palais de Buckingham.

Spéculation sur la présence de célébrités

Les spéculations vont bon train, car on ne sait pas si les célèbres amis du roi et de la reine consort seront invités au couronnement.

Au moins quelques-uns ont été confirmés grâce à leurs liens avec le "Prince's Trust", organisme de bienfaisance pour la jeunesse fondé par le roi il y a plusieurs dizaines d'années. Les vedettes de la télévision Ant et Dec, ambassadeurs de bonne volonté et soutiens de longue date de l'organisation caritative, seront présents à l'abbaye de Westminster.

Ils seront rejoints par Edward Enninful, rédacteur en chef du Vogue britannique, et par le chanteur Lionel Richie, tous deux également ambassadeurs. Plusieurs personnes ayant bénéficié du soutien de l'association dans leur jeunesse ont également été invitées, notamment Kelly Jones, chanteur du groupe Stereophonics, et le magicien de la télévision Dynamo (de son vrai nom Steven Frayne).

Selon Sky News, Dame Joanna Lumley sera présente, avant de se joindre à la couverture médiatique de la journée.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le prince Charles et Dame Joanna lors de la cérémonie de remise de la médaille de la philanthropie du prince de Galles en 2013.

Des célébrités proches de la famille royale pourraient figurer parmi les invités.

Lors de la consécration du mariage du prince Charles et de Camilla à la chapelle Saint-Georges en 2005, de nombreux personnages célèbres étaient présents, ainsi que les humoristes Stephen Fry et Rowan Atkinson et les acteurs Richard E Grant et Prunella Scales.

Selon certaines rumeurs, David et Victoria Beckham pourraient figurer sur la liste des invités. Ils ont tous deux assisté au mariage du prince William et de Catherine, ainsi qu'à celui du prince Harry et de Meghan - et l'ancien footballeur anglais a fait la queue pendant 12 heures pour voir la reine Élisabeth II.

Et pour tous ceux qui n'ont pas la chance de se procurer une invitation, la cérémonie sera retransmise en direct sur BBC One et BBC Radio.