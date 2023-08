Emmanuel Macron "salue" l’ambassadeur de France qui est resté malgré l'ultimatum de la junte au Niger

Dans un important discours de politique étrangère prononcé devant les ambassadeurs réunis à Paris ainsi que devant d'autres auditeurs à distance, M. Macron a déclaré : "La France et les diplomates ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles, que ce soit du Soudan où la France a été exemplaire, au Niger en ce moment même et je salue votre collègue et vos collègues qui écoutent depuis leur poste".