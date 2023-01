La peur qu'inspire aux Palestiniens le nouveau gouvernement d'extrême droite en Israël

il y a 23 minutes

Tom Bateman BBC News, Hébron

Crédit photo, EPA Légende image, Manifestation contre le nouveau gouvernement d'Israël à Jérusalem, jeudi.

Je suis venu parler à Yasser Abu Markhiya des attaques contre sa maison à Hébron, mais il a fini par se tordre de douleur sur le sol du jardin de sa maison après avoir reçu un coup de pied à l'aine.

Nos caméras venaient de commencer à filmer dans leur maison quand tout a démarré.

"Les colons attaquent avec des pierres ! Les colons avec des pierres !" crie mon producteur.

Nous sommes sortis en courant avec la famille palestinienne lorsque deux jeunes Israéliens ont fait irruption dans leur jardin, suivis par des soldats.

L'un des colons marche droit vers nous en criant à la famille : "Sortez d'ici, partez !".

Crédit photo, LEE DURANT Légende image, Yasser Abu Markhiya (à gauche) et sa famille étaient en train d'être interviewés lorsque des colons israéliens ont violemment fait irruption dans leur jardin.

Abu Markhiya s'approche de lui, essayant de faire face à la menace, filmant avec son téléphone alors qu'un soldat le bloque, mais l'Israélien se jette en avant et donne un coup de pied au propriétaire palestinien.

Crédit photo, LEE DURANT Légende image, Un jeune colon israélien (deuxième à gauche) a donné un coup de pied à Abu Markhiya (à droite) alors qu'un soldat israélien tentait d'intervenir.

Cette agression illustre la raison pour laquelle nous sommes venus interviewer la famille : les Palestiniens d'Hébron disent se sentir de plus en plus vulnérables aux attaques après les récentes élections en Israël.

Le vote a vu une augmentation massive du soutien à l'extrême droite - renforçant un noyau ultra-nationaliste du mouvement des colons à Hébron et ailleurs - et ravivant une guerre culturelle au sein de la société israélienne sur le rôle des forces armées dans les territoires occupés.

Après qu'Abu Markhiya ait reçu un coup de pied, il y a eu une confrontation alors que nous continuions à filmer.

Badee Dwaik, un militant palestinien qui aidait la famille, a crié : "Les soldats ne font rien pour protéger les Palestiniens. Si un Palestinien faisait cela, ils l'emmèneraient en prison ou le tueraient".

Il exprimait une plainte fréquente de discrimination systématique : les colons israéliens qui commettent des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée sont rarement tenus responsables de leurs actes.

Comme pour le prouver, l'homme qui a donné un coup de pied à Abu Markhiya se dirige vers sa voiture, reçoit une poignée de main d'un des soldats et s'en va.

Crédit photo, LEE DURANT Légende image, Le colon qui a donné un coup de pied à Abu Markhiya a serré la main des soldats avant de partir.

Abu Markhiya, quant à lui, gît blessé tandis qu'un voisin le soigne.

Interrogées sur l'incident, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que les soldats sont tenus de mettre fin aux violences à l'encontre des Palestiniens et, si nécessaire, de détenir les suspects jusqu'à l'arrivée de la police.

La police prétend régulièrement enquêter sur les violences commises par les colons, mais les groupes de défense des droits humains affirment qu'il s'agit souvent d'une façade.

Du mouvement marginal au gouvernement

Lors des élections de novembre, l'alliance d'extrême droite du sionisme religieux a remporté 14 sièges sur 120 au parlement israélien, ce qui en fait la deuxième force la plus puissante de la coalition du Premier ministre élu Benjamin Netanyahu.

Itamar Ben-Gvir, chef du parti ultranationaliste Otzma Yehudit (Pouvoir juif) de la coalition, favorable aux colons et partisan de politiques racistes et anti-arabes, a été nommé ministre de la sécurité nationale, chargé du maintien de l'ordre en Israël et en Cisjordanie occupée.

Il s'est fait connaître auprès d'une jeune base nationale-religieuse comme un agitateur de rue armé appelant à la déportation des Arabes "déloyaux" et à l'abattage des Palestiniens lanceurs de pierres.

Crédit photo, Reuters Légende image, Itamar Ben-Gvir, qui sera à la tête de la police israélienne, a déjà été condamné pour racisme anti-arabe.

M. Ben-Gvir a déjà été condamné pour incitation au racisme et soutien à un groupe terroriste juif. Il est bien connu des Palestiniens d'Hébron, car il est originaire d'une des colonies juives de la ville.

Beaucoup craignent que son ascension des franges radicales vers le courant politique dominant ne marque le début d'une nouvelle phase dangereuse dans une région déjà ravagée par des raids meurtriers des FDI en Cisjordanie et par la vague d'attentats palestiniens la plus meurtrière de ces dernières années.

Cette année, à Hébron, deux Palestiniens, dont un garçon de 16 ans, ont été abattus par les forces israéliennes lors de manifestations dans la ville, et deux autres lors d'attaques présumées au couteau contre les forces israéliennes. Un Israélien a été tué dans une fusillade par un Palestinien qui a ensuite été abattu.

Le jour où nous avons filmé, des militants pacifistes israéliens participaient à une visite guidée qui visait à montrer la réalité quotidienne de la vie dans la ville.

"Au cœur de l'occupation"

Hébron est une ville de points de contrôle et un point chaud de conflit et d'occupation. En son centre se trouvent quelques centaines de colons israéliens qui bénéficient de la protection d'une armée et de pleins droits politiques, entourés de centaines de milliers de Palestiniens qui n'ont ni l'un ni l'autre.

Beaucoup pensent que cette ville est un paradigme de l'occupation dans sa forme la plus concentrée.

Les rues de son centre historique sont un mélange dystopique de maisons et de magasins civils dont les portes sont soudées entre des clôtures, des murs et des tours de guet militarisés ; une zone vidée de sa vie palestinienne autrefois animée, où seuls les résidents peuvent entrer. L'armée israélienne les qualifie de zones "stériles" nécessaires à la sécurité.

Hébron est une plaque tournante politique pour l'extrême droite israélienne : les colons ont voté massivement en faveur de l'alliance dirigée conjointement par Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, une autre figure ultra-nationaliste qui sera ministre des finances et responsable de la gestion quotidienne de la Cisjordanie par Israël, régissant la vie des Palestiniens sur place.

Crédit photo, LEE DURANT Légende image, Les colons d'Hébron ont voté massivement pour l'alliance d'Itamar Ben-Gvir lors des élections de novembre.

Les militants pacifistes israéliens sont venus manifester leur solidarité avec les Palestiniens après une quinzaine de jours d'escalade de la violence et d'intimidation. Dans les semaines qui ont suivi l'élection, lors d'un pèlerinage juif annuel, des centaines de jeunes israéliens ont attaqué des maisons.

Le week-end suivant, un soldat des FDI a passé à tabac un militant israélien de gauche venu soutenir les résidents palestiniens, tandis qu'un autre soldat a été filmé en train de faire l'éloge de Ben-Gvir et de dire que le politicien agité allait "réparer cet endroit".

L'envoyé des Nations unies dans la région, Tor Wennesland, a condamné les violences, tout comme le ministre israélien de la défense sortant, Benny Gantz, qui avait prévenu pendant l'élection que M. Ben-Gvir menaçait d'incendier le pays.

Parmi les personnes dont les maisons ont été attaquées lors de la vague de violence figurent Abu Markhiya et son voisin, Imad Abu Shamsiyyeh.

Ils ont travaillé pendant des années avec le groupe palestinien Human Rights Defenders, qui a documenté la violence contre les Palestiniens, ce qui, selon les militants, pourrait les mettre davantage en danger.

"Ils se tenaient exactement à cet endroit et ont commencé à jeter des pierres de façon folle, à nous insulter avec des mots obscènes et à crier des slogans racistes : "Mort aux Arabes" et "Sortez de ces maisons qui appartiennent à Israël, nous les reprendrons"", me raconte Abu Shamsiyyeh.

"J'avais très peur pour moi, ma femme et mes enfants, car il y avait un grand nombre de colons. Surtout maintenant avec Ben-Gvir au gouvernement, qui est venu chez moi plus d'une fois", dit-il.

Crédit photo, LEE DURANT Légende image, Une rue fermée à Hébron avec un poste de contrôle et une tour de guet des FDI.

Abu Markhiya poursuit : "Depuis les élections israéliennes, les attaques ont augmenté et sont devenues plus violentes".

Plus tard, le soldat qui a été filmé en train de soutenir Ben-Gvir a été emprisonné pendant plusieurs jours. Elle a alimenté une vive polémique en Israël, les nationalistes estimant que les dirigeants militaires cédaient à la pression libérale pour punir les défenseurs du pays.

Parmi ceux qui défendent cette position figure Ben-Gvir lui-même, qui a suggéré que les militants ont provoqué ou battu des soldats, une affirmation pour laquelle il n'existe aucune preuve.

"Ils ont plus d'énergie maintenant"

A Hébron occupée, un vieux clivage de la société israélienne a été exacerbé : celui entre les nationalistes purs et durs et ce qui reste du camp pacifiste. J'ai vu les tensions monter dans la ville, alors que les colons se heurtaient aux militants anti-occupation.

Yishai Fleisher, une voix bien connue de la droite des colons qui se décrit comme un porte-parole international de la communauté juive d'Hébron, me parle tandis que ses alliés crient "traîtres" aux militants qui arrivent.

Je lui demande pourquoi ils crient - les visiteurs n'essaient-ils pas d'exposer les réalités discriminatoires de la ville ?

"Leur opinion est devenue totalement minoritaire en Israël", dit-il. "Le djihadisme qui est dans cette ville et [le groupe militant palestinien] Hamas qui dirige cette ville, c'est le vrai type de gouvernement ségrégationniste, orienté vers l'apartheid, qui peut venir dans cet endroit si Israël ne le contrôle pas."

"Sur ce morceau de terre, qui est un tout petit morceau de terre, nos terres tribales, nous devrions certainement être en contrôle. C'est notre terre", ajoute-t-il.

Crédit photo, LEE DURANT Légende image, Yishai Fleisher affirme que les Israéliens sont "anti-jihadistes, pro-famille et pro-Dieu".

Je lui fais remarquer que cela ressemble à du racisme, ce qu'il rejette. "Nous voulons que nos minorités réussissent et progressent. Nous n'avons aucun problème avec nos minorités tant qu'elles respectent la loi et ne sont pas des djihadistes", dit-il.

Il y a environ trois millions de Palestiniens en Cisjordanie occupée. Quelque 500 000 Israéliens vivent dans des colonies, qui sont toutes considérées comme illégales au regard du droit international, ce qu'Israël nie.

Nous quittons le rassemblement de droite et les soldats nous disent que nous ne pourrons pas revenir si nous allons voir les militants du camp de la paix.

On y va. Parmi la foule se trouve Tal Sagi, du groupe Breaking the Silence, composé d'anciens soldats qui s'opposent à l'occupation et tentent de dénoncer les humiliations quotidiennes des Palestiniens.

Elle a été recrutée comme soldat à Hébron, où elle décrit une relation d'interdépendance entre les FDI et les colons. Le message de ce dernier, dit-elle, est que les Palestiniens sont "tous des ennemis".

"Je sais ce que c'est que d'être ici en tant que soldat. Vous êtes en contact étroit avec les colons tout le temps et ils vous donnent de la nourriture et ils vous parlent et... vous entendez ces messages tout le temps". on entend ces messages tout le temps", explique-t-il.

"J'ai aussi grandi en tant que colon, donc quelque chose que j'ai entendu dès mon plus jeune âge [était]... que tout le monde voulait me tuer et que chaque Palestinien est une menace."

"Maintenant, après la victoire de Ben-Gvir, [les colons] ont encore plus d'énergie et ils sont ici avec beaucoup de confiance et ils savent qu'ils ont beaucoup de pouvoir avec eux dans le gouvernement. Ils se sentent donc très confiants pour dire toutes ces choses et agir de la sorte", ajoute-t-il.

Au moment où nous parlons, l'armée empêche la foule de se déplacer : elle a déclaré une zone militaire fermée, disent les militants. Finalement, l'un des Palestiniens qu'ils allaient visiter s'approche d'eux.

Crédit photo, LEE DURANT Légende image, Issa Amro a prononcé un discours devant des militants pacifistes israéliens en visite à Hébron avant d'être arrêté.

Issa Amro est un militant bien connu et le fondateur de l'organisation Youth Against Settlements, qui organise des visites guidées d'Hébron. Il est un fervent critique des forces israéliennes et de l'Autorité palestinienne, et a été arrêté par les deux.

Il a été déclaré défenseur des droits de l'homme par l'UE et l'ONU, qui ont déjà condamné ses arrestations répétées.

Après son discours devant des militants pacifistes israéliens, Amro tente de me montrer comment il ne peut pas se rendre chez lui en raison des dernières conditions de sa détention.

Mais alors que nous filmons, il est éloigné de nous. Quatre policiers israéliens en civil, dont l'officier que nous avions vu plus tôt, le plaquent contre le mur et le fouillent. Ils lui disent qu'il est en état d'arrestation pour "obstruction à la justice".