Les scanners du corps vieillissant : la clé pour comprendre les maladies

Légende image, Fergus Walsh, de la BBC, passe un scanner oculaire dans le cadre de l'étude UK Biobank.

Author, Fergus Walsh

Role, Rédacteur en chef médical

il y a 17 minutes

Le plus grand projet d'imagerie humaine au monde s'apprête à scanner à nouveau le cerveau et le corps de 60 000 volontaires britanniques afin de trouver de nouveaux moyens de traiter et de prévenir les maladies.

En examinant la façon dont les corps vieillissent, l'étude pourrait aider à prédire les personnes les plus susceptibles de développer une démence ou différents cancers.

L'étude a déjà permis de mettre au point un test génétique pour les personnes nées avec un risque accru de maladie coronarienne.

J'ai été le premier volontaire à être scanné il y a neuf ans, et je suis revenu pour d'autres analyses.

Tout, de mon cerveau à mon cœur, en passant par mes yeux et ma densité osseuse, sera analysé pour la deuxième fois.

Comme moi, tous les volontaires font partie de la UK Biobank, et des chercheurs de plus de 90 pays utilisent la base de données pour des études liées à la santé.

Le fait de disposer de deux séries d'images IRM et de densité osseuse très détaillées pour des milliers de personnes, prises à plusieurs années d'intervalle, pourrait ouvrir d'immenses possibilités de détection et de prévention de maladies telles que la démence, le cancer et les maladies cardiaques.

La scientifique en chef, le professeur Naomi Allen, a déclaré à la BBC : "Les chercheurs seront en mesure d'observer les changements qui se produisent dans nos organes au fur et à mesure que nous vieillissons, ce qui permettra de développer des biomarqueurs de maladies, peut-être plusieurs années avant l'apparition d'un diagnostic clinique et de symptômes.

Légende image, L'étude pourrait aider à prédire les personnes les plus susceptibles de développer une démence

La recherche permettra également de tirer de nombreux autres enseignements.

Le professeur Paul Matthews, responsable de la recherche britannique sur la démence à l'Imperial College de Londres et président du groupe de travail sur l'imagerie pour la biobanque britannique, m'a dit qu'il pourrait aussi découvrir qui répond le mieux aux traitements et pourquoi certaines personnes semblent beaucoup plus résistantes que d'autres à certaines affections.

Qu'est-ce que la biobanque britannique ?

Lancée en 2006, la UK BIOBANQUE se voulait être la plus vaste étude sur la santé de la nation.

Elle a recruté un demi-million d'adultes - dont je fais partie - pour qu'ils subissent des examens médicaux, répondent à des questions sur leur santé et leur mode de vie et donnent des échantillons génétiques, qui seront stockés et étudiés pendant des décennies.

Tous les participants ont vu leur génome - l'ensemble de leur ADN - séquencé.

La partie du projet consacrée à l'imagerie a débuté en 2014 et comprend des scanners détaillés du cerveau et du reste du corps.

Toutes les données recueillies sont anonymes et les participants ne reçoivent généralement aucun retour d'information. Quels sont donc les avantages pour eux et pour moi ?

Marian Keeling, 67 ans, le résume ainsi : "Il y a une part d'altruisme, et c'est un peu comme être donneur de sang, on le fait pour son prochain".

Une autre bénévole, Mary Wilson, 81 ans, est allée dans le même sens : "Cela va aider les générations futures et les systèmes de santé. Plus on reste en bonne santé longtemps, mieux c'est".

Légende image, Des images très détaillées des organes des volontaires sont stockées à des fins d'analyse.

Il existe d'autres bases de données biomédicales, mais elles sont soit plus petites, soit moins anciennes que la UK BIOBANQUE.

Elle commence déjà à éclairer la médecine.

Plus de 7 000 articles évalués par des pairs ont été publiés, dont près d'un tiers rien que l'année dernière, ce qui montre que sa valeur scientifique augmente au fil du temps.

En 2018, des chercheurs ont conçu un test génétique pour détecter les personnes nées avec un risque accru de maladie coronarienne en analysant les données génomiques de la UK BIO BANQUE.

"Si vous combinez toutes vos variations génétiques à travers votre génome, chaque variation a un petit effet mais, prises ensemble, certaines personnes ont un risque génétique assez important de développer une maladie cardiaque ou de développer différents types de cancers que nous ne connaissions tout simplement pas auparavant", a déclaré le professeur Allen.

Le professeur Paul Elliott, épidémiologiste à l'école de santé publique de l'Imperial College de Londres, a déclaré que l'énorme base de données des scanners des volontaires permettrait de mieux comprendre comment nos gènes et notre environnement influent sur notre risque de maladie.

"Elle s'appuie sur la capacité du NHS à suivre les personnes à travers leurs dossiers médicaux, avec leur consentement, et constitue un exemple éminent des avantages de la recherche financée par les pouvoirs publics", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la UK BIOBANQUE était devenue " la référence " au niveau international pour ce type d'étude.