Qu'est-ce que le groupe des BRICS et quels sont ses objectifs ?

il y a une heure

Les dirigeants du groupe des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se réunissent le 22 août à Johannesburg, et l'une des questions clés sera l'admission de nouveaux membres.

Quelle est l'importance du groupe des Brics ?

Quel est l'objectif du groupe des Brics ?

Les Brics ont été créés pour trouver des moyens de réformer les institutions financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale, afin de permettre aux économies émergentes de mieux se faire entendre et d'être mieux représentées.

Des pays non membres des Brics, tels que l'Égypte et les Émirats arabes unis, ont rejoint la NBD.

Les pays des Brics vont-ils créer une monnaie commune ?

Des hommes politiques brésiliens et russes de premier plan ont récemment suggéré la création d'une monnaie pour le bloc des Brics, afin de contester la domination du dollar américain dans le commerce et la finance internationaux.

Qu'est-ce que les pays des Brics ont en commun et qu'est-ce qui les divise ?

Cependant, l'Inde est le rival de la Chine dans la région Asie-Pacifique. Elle a des différends frontaliers de longue date avec la Chine et collabore avec les États-Unis et d'autres pays pour freiner l'expansion de son influence dans la région.

À la suite des sanctions imposées par les pays occidentaux sur les importations de pétrole russe, l'Inde et la Chine sont devenues les plus gros clients.

"L'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde ne veulent pas d'un monde divisé", déclare M. Butler. "S'opposer à l'Occident serait mauvais pour leur sécurité et leur prospérité.

Quels sont les pays qui souhaitent rejoindre les Brics ?

L'ambassadeur d'Afrique du Sud auprès des Brics et de l'Asie, Anil Sooklal, a récemment déclaré que 22 pays avaient officiellement demandé à rejoindre le groupe et que le même nombre avait exprimé son intérêt à le faire.

"On a l'impression que l'équilibre des pouvoirs s'éloigne de l'Occident et que de plus en plus de pays en développement se tournent vers des puissances montantes comme les pays du Brics", explique le professeur Carmody.