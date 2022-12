Le Sénégalais qui s'est donné pour mission de planter cinq millions d'arbres

Crédit photo, JO HOLLIS/BBC Légende image, Adama Diémé espère restaurer son environnement d'antan

29 décembre 2022, 10:28 GMT Mise à jour il y a 34 minutes

Dans le sud du Sénégal, un homme s'est fixé la tâche ambitieuse de planter cinq millions d'arbres au cours des cinq prochaines années.

Ce projet visionnaire est venu à l'esprit d'Adama Diémé lorsqu'il est rentré chez lui, dans la région de la Casamance, en 2020, après avoir travaillé quelques années en Europe.

L'homme de 48 ans a été choqué de constater que dans des villages qui étaient peuplés de centaines d'arbres gigantesques dans sa jeunesse, il n'en restait plus qu'une poignée, voire aucun.

"Dans certains villages, on ne trouve pas un seul arbre. Ils les coupent mais ne pensent pas à en replanter", a-t-il déclaré à la BBC.Dans toute l'Afrique, la désertification est l'une des raisons invoquées pour expliquer la déforestation.

Mais dans cette région, le long de la vaste étendue du fleuve Casamance, il est plus probable que les arbres aient été coupés à des fins de construction, comme la construction de maisons, ou pour fabriquer du charbon de bois.

Adama Diémé, qui travaille maintenant comme chef de projet pour une organisation non gouvernementale espagnole en Casamance et qui est également formateur agricole bénévole, est déterminé à changer tout cela. Sans grandes réserves de richesse, il a commencé à collecter des fonds pour faire de son rêve une réalité - et a utilisé 5 000 dollars (3,08 millions de francs CFA) de sa propre poche pour lancer l'initiative.

Renforcer le pouvoir des femmes

Il a travaillé dur pour s'engager auprès des communautés de la région et pour obtenir l'adhésion des femmes, dont il savait capables de relever le défi d'organiser la plantation massive des arbres.

Crédit photo, JO HOLLIS/BBC Légende image, Les femmes qui plantent les arbres peuvent récolter des fruits pour les vendre

"Si vous allez dans un village et il n'y a pas de femmes, c'est un désastre", a déclaré M. Diémé.

"Mais si vous allez dans un village où il n'y a que des femmes, c'est le paradis - elles sont laborieuses et travaillent toute la journée, tous les jours", poursuit-il.

"Si vous voulez mener un bon projet, commencez par les femmes", ajoute M. Diémé.

Ce qu'il a fait, c'est coupler sa passion de planter des arbres en aidant les femmes à acquérir des compétences pour devenir de petits agriculteurs et vendre leurs produits sur les marchés locaux.

"Au début, nous ne savions pas comment semer les graines et ce qu'il fallait faire pour faire pousser les cultures", a déclaré l'une des femmes, Safi Yetou.

"Maintenant, nous avons toutes sortes de fruits à vendre sur le marché et nous ne dépendons de personne. Nous avons tous un compte en banque maintenant et personne ne peut me dire ce que je peux ou ne peux pas faire. C'est génial", se rejouit Mme Yetou.

Crédit photo, JO HOLLIS/BBC Légende image, Adama Diémé (au milieu), que l'on voit ici avec des plants de tamarinier, explique que chaque communauté décide des arbres à planter

Le projet de M. Diémé est connu sous le nom de Ununukolaal, ce qui, dans la langue locale Jola, signifie "Nos arbres".

Jusqu'à 12 sortes sont plantées : des palmiers et des tamarins aux kapoks et aux citronniers - les variétés dépendent des besoins de la communauté et du terrain.

Au cours des trois dernières années, plus de 142 000 jeunes plants ont été entretenus et ont pris racine.

Cela signifie qu'il reste encore un nombre impressionnant de plantations à faire pour qu'Adama Diémé atteigne son objectif dans les cinq prochaines années. Mais lui et sa partenaire Yolanda Pereñiguez ne sont pas découragés.

Mme Pereñiguez travaille comme couturière et a joué un rôle clé dans l'organisation des fonds en concevant un T-shirt qui est principalement vendu à l'étranger pour 15 dollars (9 000f cfa).

Avec sa collègue Raymonde Coly, elles travaillent dans un minuscule atelier avec deux machines à coudre pour les concevoir à partir de tissu local, avec une image caractéristique du baobab cousue dessus. Chaque exemplaire vendu permet d'acheter 15 plants d'arbres.

"J'ai choisi le baobab car c'est le symbole d'un arbre africain", explique Mme Periniguiz. "C'est génial de savoir que ces T-shirts partent dans le monde entier, en Europe et même au Canada pour aider le projet d'arbres".

Des baobabs pour sauver des maisons

Alors que nous nous aventurions plus loin en Casamance en pirogue, elle-même construite à partir d'une seule pièce de bois taillée dans les racines d'un kapokier, nous faisons le constat de la véritable valeur du projet. Sur une petite île du village située au milieu de la rivière, l'eau empiétait jusqu'aux bâtiments périphériques - et dans certains cas, même sous d'autres maisons construites sur pilotis.

Crédit photo, JO HOLLIS/BBC Légende image, L'eau clapote maintenant sous les maisons de cette île du fleuve Casamance

Dix ans auparavant, le niveau d'eau laissait croire que la berge était beaucoup plus loin et n'atteindrait même pas le village, sauf au plus fort de la saison des pluies.

Aujourd'hui, la situation est désespérée et si elle s'aggrave, les habitants pourraient se retrouver sans abri.

"Nous vivons sur cette île depuis des centaines d'années, mais si l'eau s'éloigne encore, nous devrons partir et être dispersés un peu partout", a déclaré Conakry Bassene, l'un des chefs du village.

Des baobabs, qui peuvent vivre sur terre et dans l'eau salée ou douce, ont été plantés le long du littoral pour servir de barrière. Les jeunes arbres claquent dans la brise, avec la promesse, un jour, de fruits et même d'ombre.

"Les arbres peuvent nous sauver", dit M. Bassene.