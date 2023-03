Dimba, le masque qui divise l'opinion publique guinéenne

il y a une heure

Lors de son sermon de la grande prière du vendredi 24 février dernier, El Hadj Mansour Fadiga, imam et fervent défenseur de la religion musulmane, s'est opposé au masque. Pour ce dernier, faire de cette pièce le symbole de la Nation revient à l’idolâtrer.

« Représenter notre pays à travers ce masque, je n’y vois aucun mal. Il ne faut pas que les religieux considèrent cela comme de l'idolâtrie, ce n'est pas l'objectif de l'État, cela n'a rien à voir (…) On a qu'à faire en sorte que notre culture, notre Guinée plaise à tous les Guinéens » indique un autre citoyen.

Jean-René Douba Camara, président fondateur du collectif pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel et artistique Baga est monté au créneau :

« en tant que Baga, en tant que Guinéen, en tant qu’homme de culture, je trouve que cette polémique n’a pas lieu d’être. Je rappelle que cette pièce existe depuis des siècles et des siècles dans l'histoire culturelle et artistique de la Guinée. Depuis notre indépendance ce masque existe. Il est utilisé, valorisé, et il là comme symbole national. (…) Il est l'instrument où l'objet d'art que la Guinée a eu à donner aux Nations Unies. »