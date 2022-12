Top 5 des bienfaits de la dinde pour la santé

Pièce maîtresse classique des repas de fête de fin d'année, la dinde est une viande de volaille aux atouts santé utiles, ce qui en fait une inclusion digne, quelle que soit la période de l'année.

Qu'est-ce que la dinde ?

Originaire d'Amérique du Nord, la dinde est un gros oiseau de volaille; rôti entier ou en « couronne », il est traditionnellement servi avec de la farce et des garnitures comme pièce maîtresse d'une table de Thanksgiving ou de Noël.

Avantages nutritionnels

Une portion de 100 g de viande et de peau de dinde (rôtie) fournit :

190 kcal/799KJ

30,9 g de protéines

7,4 g de matières grasses

2,3 g de graisses saturées

2,7 g de gras mono-insaturés

1,8 g de gras polyinsaturés

2,4 mg de zinc

17mcg de sélénium

10,1 g de vitamine B3

Les valeurs nutritionnelles varient selon la coupe de viande; si vous n'avez pas l'intention de rôtir la viande, conservez la viande de poitrine, riche en muscles et faible en gras, pour les sautés, tandis que la viande plus foncée, qui contient plus de tissu conjonctif, conviendra mieux aux méthodes de cuisson plus longues, telles que ragoût. Lors du rôtissage de la dinde, il convient de se rappeler que sa faible teneur en matières grasses peut assécher rapidement la viande - combiner de la viande de poitrine maigre avec des aliments plus gras et humides ou saumurer avant la cuisson peut aider à obtenir un résultat plus succulent.

Top 5 des bienfaits de la dinde pour la santé

1. Riche en protéines

Faible en gras et plus riche en protéines que le poulet, la dinde est une viande maigre et un bon choix pour ceux qui cherchent à réduire leur consommation de gras.

Cependant, sa teneur élevée en protéines et faible en matières grasses signifie que la viande peut cuire rapidement et devenir sèche.

Un certain nombre de méthodes, y compris le saumurage, l'ajout d'ingrédients plus gras et l'assemblage de la volaille pour une cuisson plus uniforme, peuvent être utiles pour retenir l'humidité. La protéine contenue dans la viande de volaille est de « haute qualité », fournissant les neuf acides aminés essentiels dont nous avons besoin pour la croissance et la réparation, la protéine est également d'un type facile d'accès et d'utilisation pour notre corps.

2. Bonne source de vitamines B

La viande de dinde est un contributeur utile du groupe de vitamines B, notamment les vitamines B3, B6 et B12.

Nous avons besoin de ces vitamines pour la production d'énergie, pour le fonctionnement du cerveau et pour la formation des globules rouges. 3. Bonne source de minéraux

Riche en sélénium, zinc, phosphore et fer, la viande de dinde constitue une inclusion utile pour soutenir la fonction thyroïdienne, l'immunité, la santé des os et la production d'énergie.

Les coupes de viande plus foncées comme la cuisse et la cuisse sont plus riches en certains minéraux, comme le fer.

4. Faible en gras

Sans surprise, la viande de volaille regorge de muscles à « contractions rapides » pour de courtes périodes d'énergie, comme battre des ailes et se précipiter loin des prédateurs.

C'est pourquoi la viande de volaille contient très peu de matières grasses, et la majeure partie de ce qu'elle contient se trouve dans et juste en dessous de la peau. Les matières grasses jouent un rôle important dans une alimentation saine et aident à garder la viande humide, succulente et pleine de saveur.

La graisse de la viande de dinde est en grande partie de la variété insaturée favorable, avec seulement un tiers étant saturée.

La quantité exacte de graisse dépendra cependant de la façon dont l'oiseau a été nourri, certains aliments à base de plantes favorisant une contribution plus élevée en poly-insaturés (acides gras oméga-3). La façon dont nous cuisinons la viande de dinde aura également un impact sur sa teneur en graisse, des lanières de viande plus grasse, comme du bacon, sont souvent ajoutées aux parties les plus maigres de la dinde pour aider à compenser la sécheresse pendant la cuisson.

Cela influencera bien sûr les niveaux de graisse et augmentera potentiellement les niveaux de graisses saturées.

5. Peut favoriser la santé cardiaque

La faible teneur en matières grasses, la teneur élevée en protéines et la large contribution en micronutriments de la dinde sont autant de raisons pour lesquelles l'inclure dans votre alimentation peut être bénéfique pour la santé cardiaque.

Une grande étude observationnelle de femmes a rapporté que des apports plus élevés de volaille et de poisson étaient associés à un risque plus faible de maladie coronarienne.

De plus, il semblerait que le remplacement d'une portion de viande rouge par une portion de volaille réduise de 19 % le risque cardiovasculaire.

La dinde est-elle sans danger pour tout le monde ?

Un rôti populaire de Noël et de Thanksgiving, à moins que vous ne soyez allergique à la dinde, il est reconnu comme sûr pour la plupart des gens. L'allergie est rare mais peut affecter les enfants et les adultes.

Une allergie secondaire à la viande de volaille peut également survenir et peut être liée à une sensibilisation aux albumines sériques présentes dans les tissus musculaires et le jaune d'œuf.

Le poulet et la dinde sont très réactifs de manière croisée . Les variétés transformées ou la dinde fraîche, qui a été saumurée avant la torréfaction, peuvent être riches en sel et éventuellement en additifs et exhausteurs de goût.