On nous dit souvent dans l'enfance que les bâtons et les pierres peuvent briser nos os, mais les mots ne peuvent pas nous blesser. Mais à mesure que nous vieillissons et que nous acquérons plus d'expérience, nous nous rendons compte que c'est loin d'être vrai - alors que les blessures physiques peuvent prendre des semaines à guérir, la douleur des commentaires négatifs peut durer toute une vie.

Qu'il s'agisse d'une critique de l'un de nos professeurs ou d'un commentaire émouvant lors d'une dispute avec un collègue ou un amoureux, nous nous souvenons généralement beaucoup mieux des réprimandes que des commentaires positifs en raison de ce que l'on appelle le "biais de négativité".

En effet, un grand nombre d'effets complexes peuvent être expliqués par ce type de biais, ce qui signifie que les émotions négatives nous affectent généralement beaucoup plus fortement que les émotions positives.

Cela nous amène à accorder une attention particulière aux menaces et aux dangers exagérés, déclare le professeur Roy Baumeister, professeur de psychologie sociale à l'Université du Queensland et co-auteur de "The Power of Bad Things and How You Can Overcome Them" (Le pouvoir des mauvaises choses et comment vous pouvez les surmonter).

Se concentrer sur le côté le plus sombre du monde qui nous entoure peut sembler déprimant, mais en fait, cela nous a aidés à surmonter de nombreuses difficultés, des catastrophes naturelles aux épidémies et aux guerres, en nous rendant mieux équipés pour y faire face (bien qu'il y ait des preuves d'optimisme peuvent également nous aider à nous protéger du stress que nous subissons en période d'adversité).

Le cerveau humain a évolué pour protéger notre corps et nous maintenir en vie, et il dispose de trois systèmes d'alerte qui lui permettent de faire face aux dangers.

Il y a l'ancien système des ganglions de la base, qui contrôle ce qu'on appelle la réponse de combat ou de fuite, le système limbique, qui produit des émotions en réponse aux menaces et nous aide à comprendre le danger, et il y a les lobes frontaux plus modernes, qui nous permettent de penser logiquement face au danger.

"Nos ancêtres qui avaient ce biais (négatif) avaient plus de chances de survivre", explique le professeur Baumeister. Les humains sont conçus pour surveiller les dangers.

À l'âge de huit mois, les nourrissons se tournent vers l'image d'un serpent plus rapidement et plus rapidement que vers l'image d'une grenouille douce.

À l'âge de cinq ans, ils ont appris à donner la priorité à un visage en colère ou craintif plutôt qu'à un visage heureux.

Baumeister dit que se concentrer d'abord sur les problèmes peut être une bonne stratégie : "Premièrement, nous nous débarrassons des choses négatives et résolvons les problèmes, comme nous nous concentrons sur l'arrêt de l'hémorragie" lorsque nous commençons à soigner une victime.

Mais si se concentrer sur le négatif peut nous donner une bouée de sauvetage dans des situations stressantes, un biais négatif peut ne pas être une si bonne chose au quotidien.

Baumeister soutient que jusqu'à ce que nous apprenions à éviter les effets exagérés de la négativité, cela déforme notre vision du monde et la façon dont nous y réagissons.

Par exemple, la vie semble souvent sombre entre les pages des journaux - et les journalistes sont souvent accusés de chasser les mauvaises nouvelles parce qu'elles augmentent la circulation des journaux et attirent les téléspectateurs.

C'est peut-être en partie vrai, mais les chercheurs ont noté que les lecteurs sont instinctivement attirés par les romans tragiques et sont plus susceptibles de les raconter à d'autres personnes, par rapport aux histoires heureuses.

Les rumeurs sur les dangers potentiels - même si la probabilité de leur apparition est faible - se propagent plus rapidement parmi les gens que les rumeurs qui pourraient être utiles.

Dans une étude, des scientifiques de l'Université McGill au Canada ont utilisé la technologie de surveillance oculaire pour voir quels articles de presse attireraient le plus l'attention des volontaires.

Les scientifiques ont découvert que les gens choisissent généralement des histoires sur la corruption, les échecs, l'hypocrisie et d'autres mauvaises nouvelles plutôt que des histoires positives ou neutres.

Les personnes intéressées par l'actualité et la politique étaient plus susceptibles de choisir de mauvaises nouvelles, mais lorsqu'on leur a demandé, les participants à l'étude ont déclaré qu'ils préféraient les bonnes nouvelles.

Et bien que s'inquiéter d'une situation hypothétique mais horrible puisse nous faire peur, une seule petite mauvaise expérience peut avoir un impact énorme sur toute notre journée.

Le professeur Randy Larsen des sciences psychologiques et cérébrales de l'Université de Washington à Saint Louis a examiné les preuves que les émotions négatives durent plus longtemps que les émotions positives.

Il a constaté que nous avons tendance à passer plus de temps à penser aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles, ce qui peut expliquer pourquoi les moments embarrassants ou les critiques nous hantent pendant des années.

Parfois, penser aux commentaires blessants d'un être cher ou d'un membre de la famille peut être dur pour l'âme. "Je pense que les commentaires de personnes que nous aimons et en qui nous avons confiance ont plus d'impact que les commentaires d'inconnus", déclare Baumeister.

C'est en partie parce que nous avons des attentes quant à la façon dont nos amis ou les membres de notre famille devraient agir envers nous. Dans certains cas, les mauvais commentaires des personnes que nous aimons peuvent entraîner des blessures psychologiques durables et des ressentiments pouvant conduire à la rupture des relations.

Des chercheurs de l'Université du Kentucky aux États-Unis ont découvert que les relations défaillantes sont rarement sauvées lorsque les partenaires ignorent les problèmes relationnels afin de rester "passivement fidèles".

"Ce ne sont pas les bonnes choses constructives que les partenaires font ou ne font pas l'un pour l'autre qui déterminent le plus souvent le succès d'une relation, mais les choses destructrices qu'ils font ou ne font pas lorsqu'ils réagissent à des problèmes", ont déclaré les chercheurs.

Une autre étude qui a suivi des couples pendant plus de 10 ans a montré que la mesure dans laquelle ils exprimaient des sentiments négatifs envers leur partenaire au cours des deux premières années de mariage prédisait si une rupture se produirait, avec des niveaux de négativité plus élevés chez les couples dont la relation s'est terminée par un divorce.

Ce que nous lisons et voyons aux nouvelles peut amplifier nos peurs. Par exemple, nos craintes du terrorisme sont très élevées même si moins de personnes ont été tuées par des groupes terroristes au cours des 20 dernières années aux États-Unis que de citoyens américains sont morts dans des baignoires au cours de la même période, comme l'explique le professeur Baumeister dans son livre.

Le biais de négativité nous explique pourquoi beaucoup d'entre nous tiennent nos relations pour acquises alors que ces relations vont bien, mais nous remarquons rapidement les défauts et transformons même de petites choses en gros problèmes.

Les critiques deviennent également plus grandes lorsqu'elles arrivent en grande quantité, faisant des médias sociaux une chambre d'écho potentielle pour la négativité.

Bien que son album ait été parmi les albums les plus vendus de 2019, la chanteuse Billie Eilish a affirmé à BBC Breakfast TV qu'elle évitait de lire les commentaires négatifs : "Cela a eu un effet tellement dévastateur sur ma vie... plus vous faites de choses intéressantes et plus vous avez de succès. vous êtes, plus je vous déteste."

"Les gens. C'est fou. C'est bien pire maintenant qu'avant."

La pop star Dua Lipa et l'ancienne chanteuse de Girls Aloud Nicola Roberts faisaient également partie des célébrités qui ont dénoncé l'impact de l'intimidation sur les réseaux sociaux.

Le professeur Baumeister souligne que nous n'avons pas la capacité de gérer la négativité sur les réseaux sociaux, car notre cerveau a évolué pour prêter attention aux signes de danger provenant d'un petit groupe de personnes proches de nous, plutôt que de centaines ou de milliers d'étrangers.

"Ainsi, recevoir des commentaires négatifs d'un grand nombre de personnes peut être dévastateur", dit-il.

Bien sûr, l'impact d'être victime d'intimidation en ligne ou d'être critiqué par un ami varie d'une personne à l'autre. Mais recevoir, réfléchir et amplifier des commentaires négatifs peut conduire à l'anxiété, au stress et à la frustration, explique Lucia Macchia, spécialiste du comportement et professeure invitée à la London School of Economics.

Machia ajoute que "faire face à ces émotions négatives a un impact très important sur notre corps car cela peut également entraîner des douleurs physiques ou exacerber des douleurs existantes".

Des dizaines d'études ont montré que les gens ont tendance à regarder du bon côté en vieillissant. Les scientifiques appellent cet effet le "biais de positivité" et pensent que nous commençons à nous souvenir de plus de détails positifs que d'informations négatives à partir de l'âge mûr.

Baumeister souligne que la raison en est notre besoin d'apprendre de nos échecs et des critiques auxquels nous sommes confrontés dans notre jeunesse, mais ce besoin diminue à mesure que nous vieillissons.

Le professeur Matcha dit que certaines personnalités sont plus susceptibles d'être affectées par la négativité que d'autres est un sujet de débat et de nombreux débats, mais une étude récente a conclu qu'il n'y avait "aucune preuve cohérente" d'une relation entre les traits de personnalité ou l'idéologie politique et le biais de négativité .

Elle ajoute : "Nous sommes tous sensibles aux commentaires négatifs, dans le sens où il n'y a pas de traits de personnalité "plus forts". Reconnaître que tout le monde reçoit des commentaires négatifs peut nous aider à les gérer… et peut être une bonne stratégie pour protéger notre santé mentale. Il est utile de réaliser que les commentaires concernent davantage la personne qui les dit que la personne à qui ils s'adressent."

En comprenant l'impact de la négativité, nous pouvons éviter et même bénéficier des réactions indésirables. Par exemple, une étude menée par le professeur Shelley Taylor, professeur de psychologie sociale à l'Université de Californie à Los Angeles, a indiqué que les femmes atteintes d'un cancer du sein développent parfois un optimisme irréaliste pour les aider à faire face.

Ces "illusions positives" ont des effets bénéfiques sur la santé mentale et physique, ce qui suggère qu'elles peuvent nous aider à utiliser le pouvoir de l'esprit pour surmonter les maux physiques en cas de besoin.

L'étude de Taylor met également en évidence une réponse commune face à la négativité pour "atténuer, diminuer et parfois même effacer l'impact de cet événement".

Par exemple, les patientes cancéreuses de l'étude de Taylor se comparaient parfois à des femmes plus mal loties qu'elles, afin de faire paraître leur problème moins important. Le parachutiste professionnel Felix Baumgartner n'est probablement pas quelqu'un dont on pourrait penser qu'il a besoin d'utiliser cette technique pour affronter ses peurs.

Mais le psychologue Michael Gervais, qui a travaillé avec un certain nombre d'olympiens, a utilisé la technique pour aider Baumgartner à atteindre son objectif de devenir le premier parachutiste à franchir le mur du son.

Selon les interviews qu'il a données aux médias, Baumgartner avait peur d'être piégé à l'intérieur de la veste qui avait été spécialement conçue pour lui. Au lieu de la considérer négativement comme une prison potentielle, Jervis lui a appris à imaginer comment cette veste ferait de lui un super-héros, maximisant ses avantages et minimisant ses inconvénients.

En utilisant une combinaison de techniques de respiration et une forme de thérapie cognitivo-comportementale, Baumgartner a pu surmonter son anxiété liée à la veste et atteindre son objectif de devenir "Fearless Felix".

Peu d'entre nous peuvent avoir les grandes ambitions de Baumgartner, mais nous pouvons tous apprendre de lui. En surmontant les aspects négatifs et en mettant l'accent sur les points positifs, nos chances de réaliser nos rêves peuvent augmenter.