Pourquoi le contrôle de Kherson est-il si important ?

il y a 10 minutes

Où se trouve Kherson et pourquoi sa localisation est-elle importante ?

Elle est également proche de la péninsule de Crimée - une partie de l'Ukraine que la Russie a annexée en 2014 et qui contient un certain nombre de ses bases militaires.

Quelle est l'importance symbolique de Kherson ?

Quand la bataille pour Kherson pourrait-elle commencer ?

Les forces ukrainiennes ont bombardé les ponts traversant le Dniepr avec des missiles, pour tenter de couper les lignes d'approvisionnement de la Russie vers la ville depuis l'est et le sud.

La Russie se retire-t-elle de Kherson ?

L'Institute for the Study of War suggère qu'ils préparent des positions défensives à l'intérieur de Kherson et au nord-ouest de la ville.