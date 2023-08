Perucetus colossus, le fossile qui rivalise avec la baleine bleue comme animal le plus lourd de l'histoire

"Les fossiles ont été découverts il y a 13 ans, mais en raison de leur taille et de leur forme, il nous a fallu trois ans pour les déplacer à Lima (capitale du Pérou), où ils sont étudiés depuis", a déclaré Eli Amson, membre de l'équipe. qui a découvert les restes fossiles et qui est dirigée par le paléontologue Mario Urbina.

"Complètement époustouflant"

Le Perucetus aurait été plus petit que la baleine bleue moyenne mais beaucoup plus lourd.

Entre 85 et 320 tonnes

Quand on y ajoute les organes, les muscles et la graisse, on estime qu'il pèse entre 85 et 320 tonnes.