Les rebelles du M32 se disent prêts à se retirer des territoires occupés à l'est de la RDC

il y a 49 minutes

Les rebelles du M23, l'un des principaux groupes de combat dans l'est de la République démocratique du Congo, ont déclaré qu'ils étaient prêts à se retirer des territoires de la région, conformément aux résolutions adoptées lors d'un sommet tenu en novembre dans la capitale angolaise, Luanda.

Le groupe rebelle, qui a pris des pans entiers de territoire à Rutshuru et Nyiragongo ces derniers mois, a également demandé à rencontrer la Force régionale d'Afrique de l'Est ainsi que les médiateurs du processus de paix mené par les dirigeants régionaux.

Une déclaration de Lawrence Kanyuka, le porte-parole politique du M23, ajoute que le groupe rebelle soutient les efforts régionaux visant à trouver une solution durable à l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo.

L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta (C) est accueilli par les autorités militaires à son arrivée à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 15 novembre 2021.

Crédit photo, Alexis Huguet via Getty Images

Les délégués ont convenu du désarmement et d'un programme de stabilisation pour les anciens rebelles.

L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, le médiateur, a déclaré aux délégués que tous les groupes armés étrangers basés dans la région rétive devaient retourner dans leur pays d'origine et engager des pourparlers avec les gouvernements de celui-ci.

Certains pays d'Afrique de l'Est ont déjà déployé des forces sous le drapeau de la Communauté d'Afrique de l'Est pour combattre les différents groupes armés basés dans l'est de la RDC.