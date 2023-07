Nécrologie de Sinéad O'Connor : Un talent hors du commun

Sinéad O'Connor voyait dans la musique une thérapie pour échapper à une enfance turbulente.

Sa nature rebelle était principalement motivée par le ressentiment à l'égard des abus qu'elle a subis dans son enfance et de son expérience dans une maison de correction de Dublin.

C'est la musique qui l'a sauvée, libérant un talent créatif qui a fait d'elle une star mondiale de la musique - mais aussi une rebelle prête à être controversée et à ne jamais jouer le jeu d'une pop star axée sur l'image.

Avec ses traits d'elfe et son look de skinhead, elle était l'une des figures les plus reconnaissables de la musique pop.

Sinéad Marie Bernadette O'Connor est née le 8 décembre 1966 dans la banlieue aisée de Glenageary à Dublin.

Elle était la troisième des cinq enfants de Sean O'Connor et de sa femme Marie. Le couple s'était marié jeune et leur relation, souvent orageuse, s'est terminée lorsque O'Connor avait huit ans.

Son frère, Joseph, a décrit leur mère comme étant profondément malheureuse et perturbée, et encline à abuser physiquement et émotionnellement de ses enfants.

O'Connor a fini par déménager pour aller vivre avec son père, mais elle faisait souvent l'école buissonnière pour aller voler à l'étalage.

Elle finit par être placée au centre de formation An Grianan de Dublin, autrefois l'une des célèbres laveries de Magdalene, créées à l'origine pour incarcérer les jeunes filles considérées comme ayant des mœurs légères.

Une religieuse a découvert que le seul moyen de contrôler cette adolescente rebelle était de lui acheter une guitare et de la mettre en contact avec un professeur de musique. C'est ce qui allait la sauver.

Le succès de son premier album a fait d'elle une grande attraction pour les concerts

Une bénévole de l'institution avait un frère qui jouait dans le groupe irlandais In Tua Nua. Elle a enregistré une chanson avec eux, mais ils ont estimé qu'elle était trop jeune pour devenir membre à plein temps.

Politique républicaine

À 16 ans, son père la place dans un internat à Waterford où un professeur reconnaît son talent et l'aide à produire une cassette démo contenant deux de ses propres compositions.

Une rencontre avec le producteur et compositeur Colm Farrelly leur permet de se réunir avec d'autres musiciens pour former le groupe Ton Ton Macoute.

Ils ont eu un impact immédiat et, lorsqu'ils ont déménagé à Dublin, O'Connor a abandonné l'école pour les accompagner.

Son deuxième album lui a valu un Grammy

Elle finit par s'installer à Londres et trouve un manager expérimenté en la personne de Fachtna Ó Ceallaigh, qui avait déjà travaillé pour U2.

En plus de la guider musicalement, Ó Ceallaigh l'imprègne de sa propre politique républicaine. Elle a fait sensation en faisant l'éloge de l'IRA provisoire, bien qu'elle se soit excusée par la suite.

Toujours rebelle, elle a fermement rejeté les tentatives de sa maison de disques de changer son look punk pour devenir plus féminine.

"Ce qu'ils décrivaient", déclara plus tard O'Connor au Daily Telegraph, "c'était en fait leurs maîtresses. Je le leur ai fait remarquer, ce qu'ils n'ont pas très bien pris".

Les larmes sur la vidéo

Elle s'est également brouillée avec le producteur qui avait été chargé de la conception de son premier album. À force de persuasion, la maison de disques l'autorise à le produire elle-même. À cette époque, elle est enceinte de sept mois de son batteur de session, John Reynolds, qu'elle épousera par la suite.

The Lion and the Cobra, sorti en 1987, a connu un succès retentissant. On y retrouve ce qui deviendra le son typique d'O'Connor, des harmonies superposées et des arrière-plans atmosphériques soutenus par sa voix distinctive. Il a été nommé aux Grammy Awards pour la meilleure performance vocale féminine dans le domaine du rock.

Un single, Mandinka, s'est bien vendu aux États-Unis et c'est la chanson qu'elle a choisi de chanter lors de l'émission Late Night with David Letterman, sa première apparition à la télévision américaine à une heure de grande écoute.

Elle a surpassé ce succès avec son album suivant, I Do Not Want What I Haven't Got, récompensé par un Grammy, qui contenait son single le plus réussi, une reprise de la chanson Nothing Compares 2 U de Prince.

Elle s'est hissée en tête des hit-parades au Royaume-Uni, en Irlande et aux États-Unis grâce à une vidéo saisissante qui mettait principalement en scène un gros plan de son visage pendant qu'elle chantait.

Elle a pleuré pendant le tournage de la vidéo et a déclaré plus tard qu'elle avait eu du mal à chanter la chanson parce qu'elle lui rappelait la perte de sa mère, décédée dans un accident de voiture en 1985.

Une querelle papale

Mais la controverse n'est jamais loin. Elle a refusé de se produire dans une salle de concert du New Jersey si celle-ci n'abandonnait pas sa pratique habituelle consistant à jouer l'hymne national américain avant qu'elle ne commence.

La salle accepte à contrecœur, mais cela entraîne un boycott de ses chansons par un certain nombre de stations de radio américaines.

Un mois après la sortie de I'm Not Your Girl, une collection de standards de jazz, O'Connor a interprété une version de War de Bob Marley dans l'émission Saturday Night Live de la NBC, en remplaçant certaines paroles pour que la chanson devienne une protestation contre les abus sexuels commis sur des enfants par l'Église Catholique.

À la grande horreur des producteurs, elle a brandi une photo du pape Jean-Paul II devant la caméra et l'a déchirée en deux. NBC a reçu plus de 4 000 plaintes de téléspectateurs et beaucoup ont détruit des copies de ses enregistrements.

Lors d'un concert ultérieur, elle a été tellement huée qu'elle n'a pas pu se produire. Fin 1992, elle retourne vivre à Dublin.

Son quatrième album, Universal Mother, écrit par Germaine Greer et Kurt Cobain, ne connaît pas le même succès que les précédents. Ce sera son dernier album studio pendant six ans.

Une ordination surprenante

Après s'être séparée de son mari, elle s'est retrouvée engagée dans une longue bataille pour la garde de son enfant avec le journaliste John Waters, qui était le père de son deuxième enfant, une fille nommée Roisin. Le stress l'a poussée à tenter de se suicider en 1999.

Dans l'un des tournants les plus étranges de sa vie, elle a été ordonnée prêtre dans l'Église Latine Tridentine, une Église Catholique indépendante, qui n'est pas en communion avec Rome. Malgré son mépris pour la hiérarchie de l'Église, O'Connor a toujours affirmé qu'elle était une chrétienne pratiquante et une fervente catholique.

Elle est retournée en studio en 2000 pour enregistrer l'album Faith and Courage. En grande partie écrit par elle-même, cet album n'a pas réussi à se hisser dans le Top 20, sauf dans les classements australiens.

Elle s'est brièvement mariée en secondes noces avec le journaliste Nick Sommerlad avant d'avoir un troisième enfant, Shane, avec le musicien Donal Lunny.

Elle a surpris beaucoup de monde en étant ordonnée prêtre

L'album Sean-Nos Nua, sorti en 2002, reprend des chansons folkloriques irlandaises traditionnelles. Un an plus tard, elle sort une compilation de titres inédits et de démos avant d'annoncer qu'elle se retire de la musique.

Diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires, elle lutte également contre la fibromyalgie, une maladie douloureuse.

Un séjour en Jamaïque débouche sur son septième album studio, Throw Down Your Arms, une collection de reprises à saveur reggae qui reçoit des critiques positives.

En 2006, elle donne naissance à son quatrième enfant, Yeshua Francis Bonadio, dont le père est son compagnon de l'époque, Frank Bonadio. L'année suivante, elle sort un nouvel album, Theology. Il n'enflamme pas les hit-parades.

Prise de bec publique

Un troisième mariage, en 2010, avec un ami de longue date, Steve Cooney, a duré moins d'un an.

Elle est revenue à la forme musicale avec How About I Be Me (and You Be You) sorti en 2012, qui a atteint la cinquième place en Irlande et la 33e place dans les hit-parades britanniques.

En 2013, elle a eu une prise de bec très publique avec la chanteuse Miley Cyrus, après que O'Connor a publié une lettre sur son site web, critiquant Cyrus pour ses vidéos à caractère ouvertement sexuel. Cyrus a répondu en qualifiant O'Connor de "folle".

Légende image, Au mieux de sa forme, elle était une artiste de grand talent

O'Connor a prouvé qu'elle pouvait encore livrer la marchandise avec la sortie de son album I'm Not Bossy, I'm the Boss en 2014. Elle est apparue sur la pochette avec une perruque et une robe noire moulante, tout en caressant une guitare.

Mais sa santé mentale reste précaire. En novembre 2015, après s'être remise d'une hystérectomie, elle a publié un message sur Facebook annonçant qu'elle se trouvait dans un hôtel irlandais et qu'elle envisageait de se suicider. Elle a été retrouvée saine et sauve et a reçu un traitement médical.

Convertie à l'Islam en 2018, elle a changé son nom en Shuhada' Sadaqat, mais a continué à se produire sous son nom de naissance.

Elle a publié ses mémoires, Rememberings, en juin 2021 et a participé à des interviews dans les médias pour en faire la promotion, dont certaines étaient tendues. La chanteuse a déclaré s'être sentie "malmenée" par une interview accordée à l'émission Woman's Hour de la BBC Radio 4 au sujet de ses problèmes de santé mentale et de la couverture médiatique qui en a été faite.

Le traumatisme s'est aggravé en janvier 2022, lorsque Shane, son fils de 17 ans, a mis fin à ses jours. La musicienne a posté une série de tweets inquiétants à la suite de sa mort, indiquant qu'elle envisageait de se suicider et disant à ses followers qu'elle avait été admise à l'hôpital.

Sinéad O'Connor était un talent précoce qui a utilisé la musique comme un moyen de faire face aux démons qui l'habitaient. Personnage contradictoire à bien des égards, elle a toujours refusé de suivre la ligne de l'establishment, ce qui lui a valu un succès moindre que celui qu'elle méritait.